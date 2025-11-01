Így néz ki ma az egyik leghíresebb magyar múzsa sírja - a halálos ágyán is a költőt emlegette Lilla

Ha máshonnan nem, irodalom óráról mindenki ismeri Csokonai Vitéz Mihályt Lilla-verseiről. A versek ihletője valós személy volt, méghozzá a költő komáromi tartózkodása során alakult ki a románc. De ki is az a Lilla, és mi köze van Dunaalmáshoz? Képeken mutatjuk, milyen ma Lilla sírja, és elmeséljük a múzsa történetét is.

Lilla sírja ki van táblázva a dunaalmási temetőben Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Lilla sírja őrzi a költő lángoló szerelmének bizonyítékát

Volt egyszer, hol nem volt egy komáromi kiselány, Vajda Julianna, aki kereskedő édesapja szárnyai alatt nyugodtan élte életét. 1797-ben azonban felfordult érzelmi élete, ugyanis megismerkedett a városba érkező, lánglelkű költővel, Csokonai Vitéz Mihállyal.

Közös ismerőseik, Bédi János és Fábián Julianna házában ismerkedtek meg egy társasági összejövetelen, ahová a komáromi polgári értelmiséget látták vendégül. Ide volt hivatalos Csokonai is.

Az ekkor 24 éves, nem túl jóképű fiatalember nem volt valami jó parti: vagyona nem volt, végigvándorolta már a fél országot. Ám ahogy beszélt, írt Juliannát teljesen elvarázsolta. Csokonai ugyanis rendkívül művelt és tájékozott volt, így termetét és társadalmi helyzetét ellensúlyozta ezen képessége. Első találkozásukat örökítette meg Csokonai Fogadástétel című költeménye is:

Egy nyári este Lillával

A gyenge rózsaszájú,

A tűzszemű leánykát,

Megláttam, és azonnal

Látnom, szeretnem - egy volt.

Virrasztom, Ámor így szól:

"Ne félj, Vitéz! csak engem

Zengj minden énekidben,

Lillát adom jutalmúl."

Fogadtam, és jutalmúl

Lillát megadta nékem.

Most hát lekötve lévén,

Mást nem tudok danolni -

Lillát csak és csak Ámort.

A költő forró szerelemmel szerette Juliannát, akihez számos verset, ódát írt hozzá, a nőt Lillaként nevezve benne. Ezek a később Lilla-versekként kiadottak egy része. Múzsája iránti szerelme aztán néhány hónap alatt a házasság gondolatáig juttatta Csokonait.