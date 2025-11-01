2 órája
Így néz ki ma az egyik leghíresebb magyar múzsa sírja - a halálos ágyán is a költőt emlegette Lilla
Csokonai életművének jelntős részét köszönhetjük a Dunaalmási temetőben nyugvó Lillának. Megnéztük Csokonai múzsájának ma is gondozott sírját. Lilla sírja az igaz szerelem bizonyítékát őrzi.
Ha máshonnan nem, irodalom óráról mindenki ismeri Csokonai Vitéz Mihályt Lilla-verseiről. A versek ihletője valós személy volt, méghozzá a költő komáromi tartózkodása során alakult ki a románc. De ki is az a Lilla, és mi köze van Dunaalmáshoz? Képeken mutatjuk, milyen ma Lilla sírja, és elmeséljük a múzsa történetét is.
Lilla sírja őrzi a költő lángoló szerelmének bizonyítékát
Volt egyszer, hol nem volt egy komáromi kiselány, Vajda Julianna, aki kereskedő édesapja szárnyai alatt nyugodtan élte életét. 1797-ben azonban felfordult érzelmi élete, ugyanis megismerkedett a városba érkező, lánglelkű költővel, Csokonai Vitéz Mihállyal.
Közös ismerőseik, Bédi János és Fábián Julianna házában ismerkedtek meg egy társasági összejövetelen, ahová a komáromi polgári értelmiséget látták vendégül. Ide volt hivatalos Csokonai is.
Az ekkor 24 éves, nem túl jóképű fiatalember nem volt valami jó parti: vagyona nem volt, végigvándorolta már a fél országot. Ám ahogy beszélt, írt Juliannát teljesen elvarázsolta. Csokonai ugyanis rendkívül művelt és tájékozott volt, így termetét és társadalmi helyzetét ellensúlyozta ezen képessége. Első találkozásukat örökítette meg Csokonai Fogadástétel című költeménye is:
Egy nyári este Lillával
A gyenge rózsaszájú,
A tűzszemű leánykát,
Megláttam, és azonnal
Látnom, szeretnem - egy volt.
Virrasztom, Ámor így szól:
"Ne félj, Vitéz! csak engem
Zengj minden énekidben,
Lillát adom jutalmúl."
Fogadtam, és jutalmúl
Lillát megadta nékem.
Most hát lekötve lévén,
Mást nem tudok danolni -
Lillát csak és csak Ámort.
A költő forró szerelemmel szerette Juliannát, akihez számos verset, ódát írt hozzá, a nőt Lillaként nevezve benne. Ezek a később Lilla-versekként kiadottak egy része. Múzsája iránti szerelme aztán néhány hónap alatt a házasság gondolatáig juttatta Csokonait.
Így hát 1797 októberében, levélben kérte meg a lány kezét. "Lilla", azaz Julianna válaszában igent mondott - ám a költő élete nehezebb volt ekkoriban ahhoz, hogy biztos hétteret nyújtson kedvesének. Julianna apja nem nézte jó szemmel a szeglény költő lánykérését. Csokonai anyagi biztonságot igyekezett megteremteni, ám az idő szaladt...
Nem teljesült be szerelmük, de az érzéseket őrzi az utókor
Az apa megelégelve a várakoztatást, 1798-ban férhez adta lányát a dunaalmási fakereskedőhöz, Lévai Istvánhoz. Csokonai búcsúlevelet küldött a Juliannnak. Lévai 1840-ben bekövetkezett halála után négy évvel Julianna ismét férjhez ment, ezúttal Végh Mihály hetényi espereshez. Ez a házasság is elhibázott, boldogtalan volt, öt év múlva visszaköltözött almási otthonába. 1855-ben, 78 éves korában itt halt meg, 50 évvel élte túl az őt halálig szerető Csokonai Vitéz Mihályt.
Állítólag Lilla, azaz Julianna a szakítás után sosem volt igazán boldog - Csokonai volt az igaz szerelme. A legenda szerint még halálos ágyán is az akkor már rég elhunyt költőt emlegette.
Utolsó kívánsága az volt, hogy Csokonai posztomusz kiadott Lilla-kötetének egyik példányát temessék el vele - hisz a versek örökre megőrizték Csokonai és Julianna szerelmét... Lilla sírjához ma már irányító táblák vezetnek, az irodalomkedvelők zarándokhelye lett az évtizedek alatt.
