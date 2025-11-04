Visszatér a Lego-kiállítás - kicsiket és nagyokat egyaránt várnak

November 29-én ismét megnyitja kapuit a Lego-kiállítás Tatabányán a Bánhidai Puskin Művelődési Házban. A kiállításra egyedi alkotásokkal készülnek a szervezők, ahogy azt a korábbi években is tették.

Lego-kiállítás Tatabányán: idén meglepetésekkel tér vissza az esemény

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ismét lesz Lego-kiállítás Tatabányán

A Puskin Művelődési Házban két napos legokiállításra készülnek november végén, 29-30 között. A szervezők beszámoltak arról, hogy idén sok újdonsággal készülnek az alkalomra. Lesz modern város működő vonatokkal, mozgó részletekkel, és mesés témák, továbbá Legovásárra is sor kerül. Korábban a tatabányaiak körében nagy sikert aratott a Legokockákból felépített, különböző építményekből készült kiállítás.

"Volt itt vidámpark, természetesen működő óriáskerékkel, a LEGO- CITY-t körbeölelte a vasúti hálózat, ahol fáradhatatlanul rótta a köröket egy piros kisvonat. De megelevenedett a dzsungel, amelynek kapcsán a híres meséről is meg lehetett tudni egy kis tájékoztató táblácskát olvasva néhány érdekességet, ahogy az őskori emberről is. Hatalmas üvegpaloták, több sávos utak jellemezték a következő asztalt, ahol még egy helikopter leszálló is épült egy kórház tetején" - írtuk a 2023-as kiállítás apropóján korábban.

Két fajta jegytípus váltható az eseményre: