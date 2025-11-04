1 órája
Közmeghallgatásnak álcázott monológ? Furcsa feltétellel tart fórumot Tatabánya
Sokan remélik, hogy végre érdemi válaszokat kapnak a város ügyeiről. A közmeghallgatás azonban csak az előre beküldött kérdésekre terjed ki, így kérdéses, hogy valóban meghallgatják-e a lakosokat – vagy csak eljátsszák a nyitottságot.
A nyilvánosság erejére hivatkozva hirdették meg a közmeghallgatást Tatabányán, ám furcsa módon csak az előre leadott kérdések és javaslatok kerülhetnek napirendre. A személyes megszólalás így inkább szimbolikus, mint valódi párbeszédre épülő lehetőség – miközben a város közéletét egyre súlyosabb kérdések terhelik.
Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2025. november 6-án, csütörtökön 17 órától közmeghallgatást tartanak a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében. A lakosság számára azonban előzetes határidőt szabtak: a kérdéseket és javaslatokat október 31-én 12 óráig kellett eljuttatni az önkormányzathoz – ami meglehetősen megkérdőjelezi az esemény nyíltságát.
Közmeghallgatás Tatabányán – de csak biztonságos keretek közt?
Joggal merül fel a kérdés: lehet-e az előre leadott kérdéseken túl további kérdésekkel is érkezni egy közmeghallgatásra? Az utóbbi időszakban számos helyi ügy borzolta a kedélyeket – a fizetőparkolás jogszerűtlen bevezetésétől a városi közbiztonság problémáin át egészen a tömegközlekedés átalakításáig. Ezek mind olyan témák, amelyek valódi vitát és felelősségvállalást kívánnának – nem pedig előre megszűrt kérdésekre adott, jól előkészített válaszokat.
Botrányos parkolási rendelet – még mindig nincs elszámolás
Mint arról már többször beszámoltunk, a Kúria november 30-i hatállyal érvényteleníti a tatabányai fizetőparkolási rendeletet. A városvezetés korábban azt állította, hogy elvégezték a szükséges méréseket, ám ez utóbb valótlannak bizonyult. A helyiek joggal várnák, hogy a közmeghallgatás során végre egyenes válaszokat kapjanak: mi lesz a jogellenesen beszedett díjakkal? Milyen új rendszer jöhet a mostani helyett?
Nem csitulnak az indulatok Tatabányán – a Kúria szerint törvénytelen volt a fizetőparkolás
Látszatpárbeszéd vagy valódi felelősségvállalás?
A közmeghallgatás célja elvileg az, hogy a városvezetés meghallgassa a lakosságot – a mostani szervezésből viszont inkább az látszik, hogy a kényes kérdéseket inkább elkerülnék. Tatabánya életét 2025-ben több botrány is meghatározta, a városvezetés hibái pedig súlyos következményekkel jártak. Egy valódi közmeghallgatás lehetőséget adhatna ennek orvoslására – már ha tényleg engednék, hogy a lakosok is szóhoz jussanak.
Korlátozott részvétel, korlátozott felelősség?
Korábbi cikkeinkben részletesen beszámoltunk arról, hogyan kerülte el a nyilvánosságot a rendelet bukása, és hogyan próbálta utólag menteni a helyzetet a városvezetés. Most viszont a lakosokon a sor: egy formálisan nyitott, valójában viszont előre keretek közé szorított közmeghallgatáson tehetnek fel kérdéseket – ha időben leadták őket.
