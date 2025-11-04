Közmeghallgatásnak álcázott monológ? Furcsa feltétellel tart fórumot Tatabánya

A nyilvánosság erejére hivatkozva hirdették meg a közmeghallgatást Tatabányán, ám furcsa módon csak az előre leadott kérdések és javaslatok kerülhetnek napirendre. A személyes megszólalás így inkább szimbolikus, mint valódi párbeszédre épülő lehetőség – miközben a város közéletét egyre súlyosabb kérdések terhelik.

Tatabányán közmeghallgatásra készülnek – a lakosok előre beküldött kérdéseire ígérnek választ

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2025. november 6-án, csütörtökön 17 órától közmeghallgatást tartanak a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében. A lakosság számára azonban előzetes határidőt szabtak: a kérdéseket és javaslatokat október 31-én 12 óráig kellett eljuttatni az önkormányzathoz – ami meglehetősen megkérdőjelezi az esemény nyíltságát.

Közmeghallgatás Tatabányán – de csak biztonságos keretek közt?

Joggal merül fel a kérdés: lehet-e az előre leadott kérdéseken túl további kérdésekkel is érkezni egy közmeghallgatásra? Az utóbbi időszakban számos helyi ügy borzolta a kedélyeket – a fizetőparkolás jogszerűtlen bevezetésétől a városi közbiztonság problémáin át egészen a tömegközlekedés átalakításáig. Ezek mind olyan témák, amelyek valódi vitát és felelősségvállalást kívánnának – nem pedig előre megszűrt kérdésekre adott, jól előkészített válaszokat.

Botrányos parkolási rendelet – még mindig nincs elszámolás

Mint arról már többször beszámoltunk, a Kúria november 30-i hatállyal érvényteleníti a tatabányai fizetőparkolási rendeletet. A városvezetés korábban azt állította, hogy elvégezték a szükséges méréseket, ám ez utóbb valótlannak bizonyult. A helyiek joggal várnák, hogy a közmeghallgatás során végre egyenes válaszokat kapjanak: mi lesz a jogellenesen beszedett díjakkal? Milyen új rendszer jöhet a mostani helyett?