„A Duna két partján még ma is ott húzódik a láthatatlan határ” – Komárom visszacsatolásának története

Idén 87 éve, hogy az első bécsi döntés nyomán Komárom visszacsatolása megtörtént - újra egyesülhetett a kettészakított város. A történelmi esemény nem csupán politikai fordulópont volt, hanem mélyen emberi pillanat is: családok, barátok, jegyesek találkozhattak újra húsz év szétválasztottság után. Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója idézte fel a korszak mindennapjait, örömeit és fájdalmait.

Komárom visszacsatolása: 87. évfordulót ünnepli a város - Horthy Miklós 1938. november 6-án vonult be Észak-Komáromba

Forrás: ma7.sk

Komárom visszacsatolása - a kettészakított város

A mai szlovákiai és magyarországi Komárom egy város volt 1896-tól az első világháború végéig. Olyan volt ez, mint a mai Pest és Buda – csupán a Duna választotta el a két városrészt egymástól

– magyarázza Számadó Emese.

A trianoni döntés után azonban a folyó valódi határrá vált: a város kettészakadt, és ezzel együtt családok, barátságok, szerelmek is szétszakadtak. Az igazgatónő elmesélte, hogy a Trianon nemcsak lelkileg sokkolta az itt élőket, hanem fizikálisan is, hiszen családok szakadtak ketté. A korabeli újságok megható családi találkozásokról számoltak be, amikor a híd közepén lévő dróthálós kapunál 10-10 percre beszélhettek egymással a két városban élő hozzátartozók.

Előzőleg a helyi rendőrségen le kellett adni, hogy kivel szeretne találkozni a másik városból, értesítették őt és így jöhetett létre kapcsolat: nagymama az unokáival, menyasszony a vőlegényével találkozhatott ezzel a módszerrel

– meséli a múzeum igazgatója.

Az első bécsi döntés: a remény visszatérése

Az 1938. november 2-án kihirdetett első bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta a Felvidék túlnyomórészt magyar lakta területeit – köztük Észak-Komáromot is. A hír eufóriát váltott ki mindkét oldalon. Emese elmesélte, mekkora öröm volt a városnak, hogy 20 év után szabadon, megkötések nélkül találkozhattak a szétválasztott családok. November 6-án, amikor Horthy Miklós kormányzó belovagolt Észak-Komáromba, igazi eufória volt – mindkét város fellobogózott, mindenki az utcákon éljenezte a bevonuló magyar csapatokat.

A hivatalos városegyesítés 1939. július 15-én történt meg, amikor Alapy Gáspár, Dél-Komárom korábbi polgármestere lett az immár újra egyesült város első embere.