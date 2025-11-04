november 4., kedd

Károly névnap

Történelem

„A Duna két partján még ma is ott húzódik a láthatatlan határ” – Komárom visszacsatolásának története

Amikor 1938 novemberében Horthy Miklós fehér lovon átlovagolt a komáromi hídon, a történelem mellett emberi sorsok is új irányt vettek. Komárom visszacsatolása nemcsak a határok megszűnését, hanem a remény visszatérését is jelentette.

Bajcsy Tünde

Idén 87 éve, hogy az első bécsi döntés nyomán Komárom visszacsatolása megtörtént - újra egyesülhetett a kettészakított város. A történelmi esemény nem csupán politikai fordulópont volt, hanem mélyen emberi pillanat is: családok, barátok, jegyesek találkozhattak újra húsz év szétválasztottság után. Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója idézte fel a korszak mindennapjait, örömeit és fájdalmait.

Komárom visszacsatolása: 87. évfordulót ünnepli a város - Horthy Miklós 1938. november 6-án vonult be Észak-Komáromba
Forrás: ma7.sk

Komárom visszacsatolása - a kettészakított város

A mai szlovákiai és magyarországi Komárom egy város volt 1896-tól az első világháború végéig. Olyan volt ez, mint a mai Pest és Buda – csupán a Duna választotta el a két városrészt egymástól

 – magyarázza Számadó Emese.

A trianoni döntés után azonban a folyó valódi határrá vált: a város kettészakadt, és ezzel együtt családok, barátságok, szerelmek is szétszakadtak. Az igazgatónő elmesélte, hogy a Trianon nemcsak lelkileg sokkolta az itt élőket, hanem fizikálisan is, hiszen családok szakadtak ketté. A korabeli újságok megható családi találkozásokról számoltak be, amikor a híd közepén lévő dróthálós kapunál 10-10 percre beszélhettek egymással a két városban élő hozzátartozók.

Előzőleg a helyi rendőrségen le kellett adni, hogy kivel szeretne találkozni a másik városból, értesítették őt és így jöhetett létre kapcsolat: nagymama az unokáival, menyasszony a vőlegényével találkozhatott ezzel a módszerrel

 – meséli a múzeum igazgatója.

Az első bécsi döntés: a remény visszatérése

Az 1938. november 2-án kihirdetett első bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta a Felvidék túlnyomórészt magyar lakta területeit – köztük Észak-Komáromot is. A hír eufóriát váltott ki mindkét oldalon. Emese elmesélte, mekkora öröm volt a városnak, hogy 20 év után szabadon, megkötések nélkül találkozhattak a szétválasztott családok. November 6-án, amikor Horthy Miklós kormányzó belovagolt Észak-Komáromba, igazi eufória volt – mindkét város fellobogózott, mindenki az utcákon éljenezte a bevonuló magyar csapatokat.

A hivatalos városegyesítés 1939. július 15-én történt meg, amikor Alapy Gáspár, Dél-Komárom korábbi polgármestere lett az immár újra egyesült város első embere.

A határ megszűnésének szimbolikus pillanata: a komáromi híd újra összeköti a város két felét
Forrás: ma7.sk

Egy város újjáépítése és a hétköznapi nehézségek

A visszacsatolás után a déli városrészből számos hivatal és intézmény költözött vissza északra – sokszor a teljes berendezéssel együtt.
A változások közül néhány különösen emlékezetes:

  • Az 1929-ben épült déli Városháza díszbútorait Papp Gábor komáromi asztalosmester készítette – ezek ma Észak-Komáromban találhatók.
  • Feszty Masa festményei, amelyek Alapy Gáspárt, Klebelsberg Kunót és Jókai Mórt ábrázolják, szintén északra kerültek.
  • Az adminisztráció és az irattár is teljes egészében átkerült az új közigazgatási központba.

Az újjáegyesítés után azonban a mindennapok nem voltak zökkenőmentesek: a két ország eltérő jogrendszere, társadalmi szokásai és egészségügyi rendszere sok nehézséget okozott a lakosságnak. A visszacsatolás után a déli városrészből számos hivatal, archívum és intézmény költözött vissza északra – olykor szó szerint berendezéssel együtt.

A háború árnyékában

A történelmi pillanat örömét hamar követte a háborús korszak sötétsége, ugyanis hamarosan elért Komáromba is a II. világháború. Ennek kapcsán Számadó Emese hozzátette, hogy készülnek egy új és átfogó kiállítással „Komárom, komáromiak, komáromi alakulatok a második világháborúban” címmel. 

A tárlat a visszacsatolás utáni időszaktól a háború végéig mutatja be a város történetét és szerepét. A kiállítás megnyitóját 2025. december 4-én tartják a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban, Szakály Sándor történész közreműködésével.

Egy város, két ország

Bár ma már szabad az átjárás a két városrész között, Számadó Emese szerint a „láthatatlan határ” érzése még mindig ott van.

A visszacsatolás mindennel együtt, amit az előbb mondtam, egy pozitív élmény volt, és a mai napig a lelki egységet is képviseli. Bár az Európai Unió részeként egy határon belül élünk, a Duna másik oldalán még mindig egy másik ország van. De városi szinten közösen ünnepelünk, dolgozunk, tanulunk, házasodunk.

A közös programok – mint a Komáromi Napok vagy a novemberi megemlékezések – évről évre erősítik ezt az összetartozást. Évek óta, így az idei ünnepséget is a dél-komáromi Endresz Csoport szervezte, észak-komáromi közreműködőkkel. Ők helyezték el 2020-ban a Horthy Miklóst ábrázoló emléktáblát is, az eredeti, 1939-es tábla pótlásaként.

A Duna-hídon bontják a határt elválasztó drótkerítéseket Komárom visszacsatolásának napján
Forrás: ma7.sk

Emlékezés és összetartozás

A város lakói 87 évvel a visszacsatolás után is őrzik azt a pillanatot, amikor a Duna két partja újra egymásra talált. A történelem sebeit nem lehet teljesen eltörölni, de az emlékezés és a közös ünneplés új hidakat épít generációk és nemzetek között.

Számadó Emese szerint ez az esemény nem csupán a múltról szól, hanem arról is, hogyan tud egy közösség megőrizni és újraértelmezni saját identitását. A komáromiak évről évre bebizonyítják, hogy a Duna két partján nemcsak határ, hanem kapcsolat is létezik. 

Ennek szellemében 2025. november 6-án, csütörtökön 18 órakor a dél-komáromi Polgármesteri Hivatal dísztermében tartják a város visszacsatolásának 87. évfordulójára rendezett megemlékezést. Az esten „Isten tenyerén ébredtem” címmel verses-zenés irodalmi önvallomást ad elő Boráros Imre, Kossuth-díjas színművész, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja. A program után a résztvevők közösen helyezik el a megemlékezés virágait a Polgármesteri Hivatal előtt, ahol Dr. Bencze Dávid történész mond ünnepi beszédet.

 

