„Mindig így nézett rám” – megható sorokkal búcsúzott édesanyjától Ganxsta Zolee

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő. A magyar színház- és filmszínészet legendás alakja 97 éves korában távozott. Halálhírét fia, Ganxsta Zolee rapper jelentette be néhány nappal ezelőtt, a Facebook-oldalán.

Ganxsta Zolee és édesanyja, Kassai Ilona között mindig különleges, szeretetteljes kapcsolat volt

Forrás: Facebook

Elhunyt Kassai Ilona

Kassai Ilona (született Hiller Ilona, 1928. július 8., Szeged) a magyar színház és szinkronművészet ikonikus alakja volt.

Pályafutása során a klasszikus és modern színpadi szerepek legjavát formálta meg, a Bánk bán Melindájától Shakespeare Othellójának Desdemonájáig. Szinkronszínészként is maradandót alkotott: az ő hangján szólalt meg Minerva McGalagony professzor a Harry Potter-filmekben.

Napok óta gyászol az ország

Ganxsta Zolee most újabb, mélyen emberi és megható bejegyzéssel fordult a rajongók felé. A zenész egy fekete-fehér gyermekkori fotót osztott meg, amelyen mosolyogva ül édesanyja mellett, kezét az övében tartva.

Mindig így nézett rám… És én soha nem fogom elfelejteni ezt a tekintetet. Ebben minden benne volt: szeretet, büszkeség, nyugalom. Az elmúlt napokban rengetegen gondoltatok ránk, és őszintén mondom, borzasztóan hálás vagyok ezért. Köszönöm mindenkinek, aki írt, szólt, érzett, és ilyen szépen, ennyi szeretettel emlékezett Édesanyukámra. Köszönöm!

Egy anya és fia örök köteléke

Ganxsta Zolee posztja rövid idő alatt hatalmas visszhangot váltott ki. Több ezren fejezték ki együttérzésüket, és sokan osztották meg saját emlékeiket Kassai Ilonáról, aki művészetével és emberségével egyaránt példát mutatott. A rapper szavai egyszerre tükrözik a gyászt és a hála érzését: egy fiú vallomását, aki soha nem felejti el édesanyja szeretetteljes tekintetét.

Ez az emlék most már nemcsak az övé, hanem mindannyiunké, akik ismertük és szerettük Kassai Ilonát.

Nyugodjék békében!