1 órája
Crespo Rodrigót újra megválasztották: 2030-ig ő vezeti a Jászai Mari Színházat
Tatabánya kulturális életének meghatározó alakja újabb ötéves ciklusra kapott bizalmat. A közgyűlés döntése értelmében Crespo Rodrigo 2030-ig vezetheti tovább a Jászai Mari Színházat, amely az elmúlt években országos elismerések sorát gyűjtötte be.
Újabb ciklusra kapott bizalmat Crespo Rodrigo, a Jászai Mari Színház igazgatója. Tatabánya kulturális életének egyik meghatározó személyisége így 2030 végéig folytathatja a munkát a városi teátrum élén, miután a közgyűlés egyhangúlag támogatta pályázatát.
A Jászai Mari Színház közösségi oldalán jelentették be
A hírt a színház saját Facebook-oldalán tették közzé, ahol Crespo Rodrigo megköszönte a támogatást, és hangsúlyozta: megtisztelő számára, hogy ismét bizalmat szavaztak neki. A bejegyzésből kiderül, hogy a Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2025. október 30-i ülésen szavazott a vezetői megbízásról, amely 2030. december 31-ig szól.
Elismerések és díjak kísérik a munkáját
A színházvezető munkáját nemcsak a szakma és a város, de a közönség is elismeri. 2025 szeptemberében, a Jászai Mari Színházban megrendezett Prima Gálán Crespo Rodrigo elnyerte a Vármegyei Prima Díjat is. Ez a kitüntetés a kulturális élet kiemelkedő szereplőinek jár, és a díjazottak között szerepelt még Prof. Dr. Hajtó János és Dukay Barnabás is.
Hat kiválóságot ismertek el az idén: igazgatónak, grafikusnak és edzőnek is járt a taps
Díjeső az évadzárón
A 2022/2023-as évad lezárásaként rendezett társulati ülésen több elismerést is kiosztottak. A közönség szavazatai alapján Mikola Gergő kapta meg Az év színésze közönségdíjat. A társulati voksok alapján Szakács Hajnalka lett az évad legjobb színésznője, Crespo Rodrigo pedig az évad legjobb színésze. A Jászai Gyűrű-díjat Mikola Gergő és Szakács Hajnalka vehette át, míg a Jászaiért Díjat pedig Belházi Rezső színpadmester érdemelte ki.
