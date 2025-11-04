Crespo Rodrigót újra megválasztották: 2030-ig ő vezeti a Jászai Mari Színházat

Újabb ciklusra kapott bizalmat Crespo Rodrigo, a Jászai Mari Színház igazgatója. Tatabánya kulturális életének egyik meghatározó személyisége így 2030 végéig folytathatja a munkát a városi teátrum élén, miután a közgyűlés egyhangúlag támogatta pályázatát.

Crespo Rodrigo 2030 végéig vezetheti tovább a Jászai Mari Színházat

Forrás: Beküldött

A Jászai Mari Színház közösségi oldalán jelentették be

A hírt a színház saját Facebook-oldalán tették közzé, ahol Crespo Rodrigo megköszönte a támogatást, és hangsúlyozta: megtisztelő számára, hogy ismét bizalmat szavaztak neki. A bejegyzésből kiderül, hogy a Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2025. október 30-i ülésen szavazott a vezetői megbízásról, amely 2030. december 31-ig szól.

Elismerések és díjak kísérik a munkáját

A színházvezető munkáját nemcsak a szakma és a város, de a közönség is elismeri. 2025 szeptemberében, a Jászai Mari Színházban megrendezett Prima Gálán Crespo Rodrigo elnyerte a Vármegyei Prima Díjat is. Ez a kitüntetés a kulturális élet kiemelkedő szereplőinek jár, és a díjazottak között szerepelt még Prof. Dr. Hajtó János és Dukay Barnabás is.