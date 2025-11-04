44 perce
Videón a házi sörfőzés titka, mutatjuk hogyan csináld
A Német Nemzetiségi Múzeumban rendezett Sörkshopon megtudhattuk, hogyan válhat bárki otthon sörfőző mesterré. A program során a résztvevők megismerkedhettek a házi sörfőzés rejtelmeivel és megkóstolhatták a különleges söröket is.
A sörkészítés nemcsak egy ital előállítása, hanem egy igazi kézműves folyamat, amelyben tudomány és hagyomány találkozik. A Tatai Német Nemzetiségi Múzeumban megtartott Sörkshopon ezt testközelből is megtapasztalhatták a résztvevők. A rendezvényen Bognár Péter muzeológus, hobbi sörfőző mesélt arról, hogyan készíthetünk otthon is sört, és mitől lesz egy főzet igazán különleges. A résztvevők pedig megtanulhatták a házi sörfőzés titkait.
A sörfőzéshez csupán négy dolog szükséges: víz, maláta, komló és élesztő. Ezek egyszerűnek tűnnek, de az arányok, a hőmérséklet és az időzítés teszi mesterséggé a sörfőzést.
A házi sörfőzés négy alapanyaga
A cefrézés – amikor a keményítőből cukor lesz
A folyamat a cefrézéssel kezdődik. A ledarált árpamalátát forró vízzel keverik össze egy nagy edényben, így jön létre a „cefre”. A cél az, hogy a malátában lévő enzimek a keményítőt erjeszthető cukrokká alakítsák. Ez a lépés döntően befolyásolja, mennyire lesz a sör testes vagy könnyed, édesebb vagy szárazabb.
A cefrét több hőmérsékleti lépcsőben melegítik (általában 62–72 °C között), mert az enzimek különböző hőmérsékleten aktívak. A folyamat akár egy órán át is tarthat. A végén a sörfőző leszűri a folyadékot – ez lesz a sörlé –, a visszamaradt gabonát pedig eltávolítja.
„Ej, mi a sör!” – nézd meg, hogyan születik a habos ital a múzeumban
A komlózás – az íz lelke
A következő lépés a komlózás. A sörlevet forralni kezdik, és különböző időpontokban komlótobozokat (vagy granulátumot) adnak hozzá. A komló határozza meg a sör keserűségét, illatát és aromáját.
Ha a komlót a forralás elején adják hozzá, a sör keserűbb lesz. Ha a végén, akkor inkább az illatos, gyümölcsös jegyek érvényesülnek. Egyes sörökbe, például az IPA-kba, az erjedés után is kerül komló – ezt hívják hidegkomlózásnak, ami még intenzívebb illatot ad.
Az erjesztés – amikor életre kel a sör
A forralás után a sörlevet lehűtik, majd hozzáadják az élesztőt. Az élesztő a cukrot alkohollá és szén-dioxiddá alakítja – ez maga az erjedés. A folyamat általában egy-két hétig tart, és a hőmérséklet itt is kulcsfontosságú: az alsóerjesztésű sörök (például a lager) hidegebben, míg a felsőerjesztésűek (mint az ale-ek) melegebben készülnek.
Az ízek és az aromák titka
– A sör aromáját rengeteg apróság határozza meg: a víz ásványianyag-tartalma, a maláta pörköltsége, a komló fajtája és mennyisége, sőt, még az élesztő is, ami különböző illatanyagokat termel – magyarázta Bognár Péter.
Az erősebb, testesebb sörök több malátát tartalmaznak, míg a világosabb, könnyedebb főzeteknél a komló dominál.
GALÉRIA: Izgalmas fotókon a tatai sörkshop (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Kóstoló és sörtörténelem Tatán
Az eseményen három sört is megkóstolhattak a résztvevők: egy gose típusú savanyúsört, amely komló nélkül, narancshéjjal és korianderrel készült, valamint kétféle IPA-t (Indian Pale Ale), amelyek a komló gazdag aromáját és citrusos ízvilágát mutatták be.
A beszélgetés során a helyi sörfőzés múltja is előkerült. A 18–19. században több sörház működött Tatán, egyikük az a ma Esterházy-pezsgőgyárként ismert épület, amelyet Fellner Jakab tervezett. A kastéllyal szemben is állt egy sörház, ahol a helyi mesterek főzték a város italát. A nagyüzemi gyártás azonban a 19. század végére kiszorította ezeket a kis főzdéket, épületeik más funkciót kaptak.
A mostani tatai Sörkshop viszont újraélesztette a hagyományt – nem nagyüzemi módon, hanem közösségi élményként. Egy délután, amikor a sör nemcsak ital, hanem történet, tudomány és szenvedély is lett.