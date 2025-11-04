Videón a házi sörfőzés titka, mutatjuk hogyan csináld

A sörkészítés nemcsak egy ital előállítása, hanem egy igazi kézműves folyamat, amelyben tudomány és hagyomány találkozik. A Tatai Német Nemzetiségi Múzeumban megtartott Sörkshopon ezt testközelből is megtapasztalhatták a résztvevők. A rendezvényen Bognár Péter muzeológus, hobbi sörfőző mesélt arról, hogyan készíthetünk otthon is sört, és mitől lesz egy főzet igazán különleges. A résztvevők pedig megtanulhatták a házi sörfőzés titkait.

A házi sörfőzés rejtelmeivel ismerkedhettünk meg a tatai múzeum programján

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

A sörfőzéshez csupán négy dolog szükséges: víz, maláta, komló és élesztő. Ezek egyszerűnek tűnnek, de az arányok, a hőmérséklet és az időzítés teszi mesterséggé a sörfőzést.

A házi sörfőzés négy alapanyaga

A cefrézés – amikor a keményítőből cukor lesz

A folyamat a cefrézéssel kezdődik. A ledarált árpamalátát forró vízzel keverik össze egy nagy edényben, így jön létre a „cefre”. A cél az, hogy a malátában lévő enzimek a keményítőt erjeszthető cukrokká alakítsák. Ez a lépés döntően befolyásolja, mennyire lesz a sör testes vagy könnyed, édesebb vagy szárazabb.

A cefrét több hőmérsékleti lépcsőben melegítik (általában 62–72 °C között), mert az enzimek különböző hőmérsékleten aktívak. A folyamat akár egy órán át is tarthat. A végén a sörfőző leszűri a folyadékot – ez lesz a sörlé –, a visszamaradt gabonát pedig eltávolítja.