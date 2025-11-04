november 4., kedd

Véget érhet Beccáék története? Zsolt szerint ez okozta a válságot

Könnyek, vallomások és fájdalmas felismerések – az új epizódban végleg megtörik valami Becca és Zsolt között. A Házasság első látásra vacsoráján olyan mondatok hangzottak el, amelyek után már nem biztos, hogy van visszaút a pár számára.

Kemma.hu

A Házasság első látásra új epizódjában a vacsoraasztalnál robbant minden – volt, aki bocsánatot kért, volt, aki elfordult, és olyan is, aki kimondta: már nem látja társában ugyanazt az embert, akivel összeházasodott. A nézők előtt zajló érzelmi vihar ezúttal Beccáékat érintette a legmélyebben.

Házasság első látásra
Becca és Zsolt kapcsolata mélypontra jutott a Házasság első látásra vacsoráján
Forrás: deak.becca.artist / Instagram

„Ő már nem az a Zsolti, akivel összeházasodtam”

A vacsorajelenet során Becca bevallotta, hogy úgy érzi, már nem azzal a Zsolttal él együtt, akivel az esküvő napján örök hűséget fogadott. „Nem az a Zsolti, akivel én összeházasodtam” – mondta ki nyíltan. Hozzátette, belül úgy érzi, valami elmozdult kettejük között, valami, ami visszafordíthatatlan lehet.

Zsolt válasza nem késlekedett: szerinte a törés ott következett be, amikor először nem Becca érzései voltak fókuszban, hanem végre ő is beszélt a saját szükségleteiről. „Ez okozta a válságot, a drámát, a megsértődést, a haragot, az elfordulást…” – sorolta.

A Pikant Pajtán még minden idillinek tűnt

Pedig a kapcsolatuk meseszerűen indult. A tatai Pikant Pajta udvarán tartott esküvőjük nemcsak a többi párnak, hanem a nézőknek is felejthetetlen volt. Becca a saját szerzeményére vonult be, Zsolt pedig egy megható hangüzenettel üzent édesanyjának. Akkor még úgy tűnt, ők lehetnek az évad igazi nyertesei.

A Házasság első látásra vacsorája: Peti bocsánatkérése és őszinte megnyilvánulások

Nemcsak Beccáék válsága került napirendre. A vacsora egyik legmeglepőbb pillanata volt, amikor Peti a többiek előtt kért bocsánatot Annától. Elmondta, nem igazságot keres, csak azt szeretné, ha Anna elfogadná a bocsánatkérését. Elismerte, nem figyelt eléggé a jelekre, és nem ismerte fel időben, mi zajlik köztük érzelmileg.

A többiek is megnyíltak – de nem feltétlenül egymásnak

A vacsorát megelőző beszélgetések során Kármen Vikinek öntötte ki a lelkét, Dani pedig Zsoltnak vallott arról, mi bántja. A házaspárok egyre inkább külső támaszokat keresnek, miközben a saját kapcsolatukban egyre nagyobb a bizonytalanság.

