Véget érhet Beccáék története? Zsolt szerint ez okozta a válságot

A Házasság első látásra új epizódjában a vacsoraasztalnál robbant minden – volt, aki bocsánatot kért, volt, aki elfordult, és olyan is, aki kimondta: már nem látja társában ugyanazt az embert, akivel összeházasodott. A nézők előtt zajló érzelmi vihar ezúttal Beccáékat érintette a legmélyebben.

Forrás: deak.becca.artist / Instagram

„Ő már nem az a Zsolti, akivel összeházasodtam”

A vacsorajelenet során Becca bevallotta, hogy úgy érzi, már nem azzal a Zsolttal él együtt, akivel az esküvő napján örök hűséget fogadott. „Nem az a Zsolti, akivel én összeházasodtam” – mondta ki nyíltan. Hozzátette, belül úgy érzi, valami elmozdult kettejük között, valami, ami visszafordíthatatlan lehet.

Zsolt válasza nem késlekedett: szerinte a törés ott következett be, amikor először nem Becca érzései voltak fókuszban, hanem végre ő is beszélt a saját szükségleteiről. „Ez okozta a válságot, a drámát, a megsértődést, a haragot, az elfordulást…” – sorolta.