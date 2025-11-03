A gyrosárusokat ellenőrzi a fogyasztóvédelem - Komárom-Esztergomba is jönnek

Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyros készítésével és árusításával kapcsolatban, ezért a gyrososok hatósági ellenőrzésére indulnak, közölte az NKFH. A komárom-esztergomi gyrososokat is ellenőrzik.

Hatósági ellenőrzésre számíthatnak a gyrososok

Forrás: nkfh.gov.hu

Megbuktak a gyrososok, jön az újabb hatósági ellenőrzés

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben. Nem véletlenül razziáznak a gyrosárusoknál, ugyanis számos területi ellenőrzésből kiderült, hogy több esetben megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával.

Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették

- közölte az NKFH.

Ezeket ellenőrzi a fogyasztóvédelem

Az országos ellenőrzések érintik a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását, valamint hogy a vendéglátók megtettek-e minden szükséges hatósági bejelentést. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az alapanyagok eredetét és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, valamint a konyhai folyamatokat, mint például a hús pácolásását és nyársra húzását.

Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén, ugyanis a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, azok nem sérülhetnek.