Elképesztő fotók: elkészült az ország egyik legvagányabb, házi halloweeni dekorációja

Szentgyörgymező aprócska utcájában állunk meg autónkkal. Már a környezet is mesébe illő: a helyiek által Bugacnak nevezett városrész girbe-gurba utcácskáival, falusias jellegével a népmesék világát idézi, ahonnan elképesztő látványt nyújt az esztergomi bazilika. Egy másik, kissé borzongató, de izgalmas mesevilág pedig egy kertbe lépve fogad bennünket...A halloweeni dekoráció csodájára jár a fél város.

A halloweeni dekorációt mi is megnéztük, megmutatjuk nektek is.

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

A halloweeni dekoráció csodájára jár a város

Már messziről látszik a fényárban úszó ház, amelynek falára tökfejeket, koponyákat vetít ki egy készülék. A kaput egy csontváz-szellem őrzi, belépve minden pókhálós és borzongató, ami egy füstgép tesz még sejtelmesebbé... Mintha Tim Burton világába csöppentünk volna Esztergom közepén...

Jobbra a földön egy koporsóból kilógó csontkéz, balra a tujából kikandikáló koponya hozza ránk a frászt. Rózsavölgyi Marcsi, a kert tulajdonosa boszorkánykalapban köszönt minket mosolyogva

– Gyertek csak, gyertek körbe, nézzétek csak, itt van egy macska, itt meg egy bagoly - mutatja a csontvázak, koponyák, tökfejek közt megbúvó, szintén csont-alakokat. Sőt: még Addams Family Izéje is otthonra talált Marcsinál. – Három éve készítjük el kertünkben a halloweeni dekort, amely november második hétvgégéig áll itt. Ekkor elbontjuk, és már készülünk a karácsonyra. November végén már karácsonyi hangulaba öltözik a kert - árulta el vendégláónk, Rózsavölgyi Marcsi.

A Halloween már az életünk része A halloween, ez a kelta eredetű, angolszász hagyomány évek óta szerves részévé vált a hazai kultúrának is, bár akadnak körülötte viták, hogy ez jó vagy rossz dolog-e. A halloween jelentése All Hallows Eve, azaz Mindenszentek előestéje. Nálunk vallási hagyomány nem kapcsolódik hozzá, inkább a dekoráció és a farsanghoz hasonló beöltözés honosodott meg. A töklámpás faragásának pedig egy ír mese az alapja - a benne levő fény szimboliálja a fényt az éjszakában, illetve a gonosz szellemek elűzését.

ez a kelta eredetű, angolszász hagyomány évek óta szerves részévé vált a hazai kultúrának is, bár akadnak körülötte viták, hogy ez jó vagy rossz dolog-e. A halloween jelentése All Hallows Eve, azaz Mindenszentek előestéje. Nálunk vallási hagyomány nem kapcsolódik hozzá, inkább a dekoráció és a farsanghoz hasonló beöltözés honosodott meg. A töklámpás faragásának pedig egy - a benne levő fény szimboliálja a fényt az éjszakában, illetve a gonosz szellemek elűzését. A csokit vagy csalunk, halloweeni bulik és halloweeni dekorációk lepik el október 31-e körül a településeket. Sokan beöltöznek, mint farsangkor, így a halloweeni maszkokból és halloweeni sminkötletekből nincs hiány a boltokban.

és halloweeni dekorációk lepik el október 31-e körül a településeket. Sokan beöltöznek, mint farsangkor, így a és nincs hiány a boltokban. Érdekesség, hogy bár a tökfaragás hagyományát a halloweenhez kötik, ám hazánkban is van hagyománya: van, ahol mindenszentek környékén, de akad, ahol Luca napján faragnak ijesztő arcú tököt.

Másfél mázsa tök bújik meg a kerti dekorációban

– Barátnőimmel, Fenyvesi Bernadettel, Fülekiné Timivel, Pétervári Dórával, Rózsavölgyi Viviennel és Török Viktóriával közösen 5 és fél óra alatt "dobtuk össze" ezt. Benne van 150 kiló halloweeni tök és 20 szalmabála is - mutatott körbe Esztergom-Szetgyörgymező talán leglátványosabb halloweeni dekorációján. A siker nem is marad el, hiszen az évről évre bővülő dekorációnak az egész város csodájára jár.