Halloween-i dekoráció

8 órája

Garantáltan leesik az állad: mutatjuk Esztergom legkreatívabb és legvagányabb halloween-i dekorációit + Fotók

Marcsi és barátnői évről évre egyre nagyobb, "boszorkányok éjszakája" hangulatot hoznak Szentgyörgymezőre. A lélegzetelállító halloween-i dekorációkat mi is megnéztük, és most megmutatjuk nektek is.

Feleki Marietta

Szentgyörgymező aprócska utcájában állunk meg autónkkal. Már a környezet is mesébe illő: a helyiek által Bugacnak nevezett városrész girbe-gurba utcácskáival, falusias jellegével a népmesék világát idézi, ahonnan elképesztő látványt nyújt az Esztergomi Bazilika. Egy másik, kissé borzongató, ámde izgalmas mesevilág pedig egy kertbe lépve fogad bennünket... ahol a halloween-i dekoráció csodájára jár a fél város.

Fotókon az esztergomi városrész legnagyobb halloween-i dekorációja
A halloween-i dekoráció csodájára járnak a környéken
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

A halloween-i dekoráció híre messzire jut

Már a távolból is látszik a fényárban úszó ház, amelynek falára tökfejeket, koponyákat vetít ki egy készülék. A kaput egy csontváz-szellem őrzi, belépve minden pókhálós és borzongató, amit egy füstgép tesz még sejtelmesebbé... mintha csak Tim Burton világába csöppentünk volna Esztergom közepén.

Jobbra a földön egy koporsóból kilógó csontkéz, balra a tujából kikandikáló koponya hozza ránk a frászt. Rózsavölgyi Marcsi, a kert tulajdonosa boszorkánykalapban köszönt minket mosolyogva:

Gyertek csak, gyertek körbe, nézzétek csak, itt van egy macska, itt meg egy bagoly.

 - mutatja a csontvázak, koponyák, tökfejek közt megbúvó, szintén csont-alakokat. Sőt: még Addams Family Izéje is otthonra talált Marcsinál. – 

Három éve készítjük el kertünkben a halloween-i dekort, amely november második hétvégéig áll itt. Ekkor elbontjuk és már készülünk a karácsonyra. November végén már karácsonyi hangulatba burkolózik majd a kert.

 - árulta el vendéglátónk, Rózsavölgyi Marcsi.

A Halloween már az életünk része

  • A halloween, ez a kelta eredetű, angolszász hagyomány évek óta szerves részévé vált a hazai kultúrának is, bár akadnak körülötte viták, hogy ez jó vagy rossz dolog-e. A halloween jelentése All Hallows Eve, azaz Mindenszentek előestéje. Nálunk vallási hagyomány nem kapcsolódik hozzá, inkább a dekoráció és a farsanghoz hasonló beöltözés honosodott meg. A töklámpás faragásának pedig egy ír mese az alapja - a benne levő fény szimbolizálja a fényt az éjszakában, illetve a gonosz szellemek elűzését.
  • A "Csokit vagy csalunk!" nevű halloween-i bulik és halloween-i dekorációk lepik el október 31-én a településeket. Sokan beöltöznek, mint farsangkor, így a halloween-i maszkokból és halloween-i sminkötletekből sincs hiány a boltokban. 
  • Érdekesség, hogy bár a tökfaragás hagyományát a halloweenhez kötik, ám hazánkban is van hagyománya: van, ahol Mindenszentek környékén, de akad, ahol Luca napján faragnak ijesztő arcú tököt.

Másfél mázsa tök bújik meg a kerti dekorációban

– Barátnőimmel, Fenyvesi Bernadettel, Fülekiné Timivel, Pétervári Dórával, Rózsavölgyi Viviennel és Török Viktóriával közösen 5 és fél óra alatt "dobtuk össze" ezt. Benne van 150 kiló halloween-i tök és 20 szalmabála is - mutatott körbe Esztergom-Szentgyörgymező talán leglátványosabb halloween-i dekorációján. A siker nem is marad el, hiszen az évről évre bővülő dekorációnak az egész város csodájára jár.

–A halloween-i hangulatba és dekorációba simán belefér a móka és jó adag túlzás is, így bátran eleresztjük a fantáziánkat. A cél csupán annyi, hogy örömet, vidám perceket szerezzünk magunknak és mindenkinek, aki látja. A helyi Facebook-oldalra is feltettük a képeket és sorban érkeznek a kommentek, hogy megnézhetik-e. Így amikor otthon vagyok, nyitott a halloween-i kert a nagyközönség előtt. A gyerekek örömét szeretem a legjobban, nekik ez egy igazi élmény - mesélte Marcsi, majd hozzátette: nem szeretnénk nagyon morbid irányzat felé elmenni, mint sok tengerentúli háznál ilyenkor szokás.

GALÉRIA: Fotókon az esztergomi városrész legnagyobb halloweeni dekorációja (Fotó:W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

