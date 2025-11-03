54 perce
Halálos baleset történt, gyerek sérültek meg életveszélyesen
Ez a hét sem telt eseménytelenül Komárom-Esztergom vármegyében. Halálos baleset, parkolási botrány, hősies rendőri mentés és iskolai sikerek is felkavarták az állóvizet.
Tragédiák, hősies helytállások, családokat érintő döntések és múltidéző pillanatok – ezek mozgatták meg leginkább olvasóinkat az elmúlt héten. Komárom-Esztergom vármegyében szó esett a halálos balesetekről, a tatabányai parkolási káoszról és az új traffipaxokról is, de szívmelengető történetek is akadtak: a baji kislány küzdelme, a hős rendőrök mentése vagy a helyi iskolák sikerei mind felkeltették a figyelmet.
Halálos baleset árnyékolta be az ünnepet
Mindenszentek napján idén már nem kötelező zárva tartani a boltokat Szlovákiában, így november 1-jén is szabadabban vásárolhatnak az emberek. A nagyobb áruházláncok, köztük a Lidl és a Tesco, a megszokott nyitvatartás szerint működtek, ami különösen a határ mentén élőknek jelentett könnyebbséget.
Tatabányai parkolás: a Kúria döntött, vége mindennek
A Kúria döntése szerint törvénytelen a tatabányai fizető parkolásról szóló rendelet, amelyet november 30-án meg is semmisítenek. A határozat alapjaiban rengeti meg a város parkolási rendszerét, amely hónapok óta viták és káosz középpontjában áll. A helyiek most arra várnak, milyen megoldást kínál a városvezetés a rendelet megszűnése után.
Első hó: Németh Lajos elmondta, milyen lesz a tél 2025-ben
Németh Lajos meteorológus szerint az idei tél is enyhébb lehet az átlagnál, és az első hóra sem kell egyhamar számítani. A szakember a Kemma.hu-nak elmondta, hogy bár rövid fagyok előfordulhatnak, tartós havazásra novemberben még nem érdemes készülni.
Baleset: tragédia a határon, egy férfi szörnyethalt
Halálos baleset történt Mindenszentek előestéjén Komárom határában, az Örsújfalu felé vezető úton. Egy 60 éves férfi vesztette életét, miután egy autó elütötte a sötét útszakaszon.
Gyerekek sérültek az M1-esen
Sokkoló baleset rázta meg a vármegyét: az M1-es autópályán gyerekek sérültek meg életveszélyesen. A tragikus ütközésnél több jármű is érintett volt, a mentők helikopterrel szállították a sérülteket kórházba.
Öngyilkossági kísérlet Tatabányán: 20 éves fiú akart ugrani
Tatabányán két fiatal rendőr mentett meg egy 20 éves férfit, aki egy tízemeletes ház tetejéről akart leugrani október 23-án. A járőrök az utolsó pillanatban rántották biztonságba a fiút, aki szerelmi bánat miatt akarta eldobni az életét.
Traffipaxok Esztergomban is vannak, fotókon a helyszínek
Esztergomban végleg betelt a pohár a belvárosi száguldozókkal: a város hat pontján fix traffipaxokat telepítettek a legveszélyesebb útszakaszokra. A cél nem a bírságolás, hanem a közlekedésbiztonság növelése – hogy mindenki épségben hazaérjen.
Régi épületek Tatabányán: visszarepítünk a múlt századba
A Fortepan retró fotói ezúttal Tatabánya múltjába repítenek vissza: a város ikonikus épületei, mint a Turul mozi, a városháza vagy a Bánki Donát iskola régi homlokzata, különleges időutazásra hívnak. A képek megmutatják, hogyan lett az egykori iparvárosból modern megyeszékhely – és milyen sok emléket őriznek még ma is a régi falak.
Ittas sofőr vitte ki a ház kapuját, videón a sokkoló baleset
Egy ittas sofőr okozott súlyos balesetet Szlovákiában, amikor autójával hatalmas sebességgel megpördült, majd egy ház kerítésének és villanyoszlopnak csapódott. A férfi vérében több mint két ezrelék alkoholt mértek, ráadásul eltiltás alatt vezetett.
A középiskolai rangsorban sokat javított a tatai gimnázium
Három Komárom-Esztergom vármegyei középiskola is bekerült a HVG száz legjobb gimnáziuma közé, ráadásul mind javított korábbi helyezésén. A lista idén több vidéki iskola előretörését hozta.
