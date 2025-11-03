november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

54 perce

Halálos baleset történt, gyerek sérültek meg életveszélyesen

Címkék#történetek#káosz#traffipax#baleset

Ez a hét sem telt eseménytelenül Komárom-Esztergom vármegyében. Halálos baleset, parkolási botrány, hősies rendőri mentés és iskolai sikerek is felkavarták az állóvizet.

Kemma.hu

Tragédiák, hősies helytállások, családokat érintő döntések és múltidéző pillanatok – ezek mozgatták meg leginkább olvasóinkat az elmúlt héten. Komárom-Esztergom vármegyében szó esett a halálos balesetekről, a tatabányai parkolási káoszról és az új traffipaxokról is, de szívmelengető történetek is akadtak: a baji kislány küzdelme, a hős rendőrök mentése vagy a helyi iskolák sikerei mind felkeltették a figyelmet.

A helyszínen mentők és rendőrök dolgoztak péntek este Komárom határában, ahol halálos baleset történt az Örsújfalu felé vezető úton.
A helyszínen mentők és rendőrök dolgoztak péntek este Komárom határában, ahol halálos baleset történt az Örsújfalu felé vezető úton
Forrás: Beküldött fotó

Halálos baleset árnyékolta be az ünnepet

Boltok nyitvatartása ünnepnapokon: eltörölték a boltzárat

Mindenszentek napján idén már nem kötelező zárva tartani a boltokat Szlovákiában, így november 1-jén is szabadabban vásárolhatnak az emberek. A nagyobb áruházláncok, köztük a Lidl és a Tesco, a megszokott nyitvatartás szerint működtek, ami különösen a határ mentén élőknek jelentett könnyebbséget.

Tatabányai parkolás: a Kúria döntött, vége mindennek

A Kúria döntése szerint törvénytelen a tatabányai fizető parkolásról szóló rendelet, amelyet november 30-án meg is semmisítenek. A határozat alapjaiban rengeti meg a város parkolási rendszerét, amely hónapok óta viták és káosz középpontjában áll. A helyiek most arra várnak, milyen megoldást kínál a városvezetés a rendelet megszűnése után.

Első hó: Németh Lajos elmondta, milyen lesz a tél 2025-ben

Németh Lajos meteorológus szerint az idei tél is enyhébb lehet az átlagnál, és az első hóra sem kell egyhamar számítani. A szakember a Kemma.hu-nak elmondta, hogy bár rövid fagyok előfordulhatnak, tartós havazásra novemberben még nem érdemes készülni.

Baleset: tragédia a határon, egy férfi szörnyethalt

Halálos baleset történt Mindenszentek előestéjén Komárom határában, az Örsújfalu felé vezető úton. Egy 60 éves férfi vesztette életét, miután egy autó elütötte a sötét útszakaszon.

Gyerekek sérültek az M1-esen

Sokkoló baleset rázta meg a vármegyét: az M1-es autópályán gyerekek sérültek meg életveszélyesen. A tragikus ütközésnél több jármű is érintett volt, a mentők helikopterrel szállították a sérülteket kórházba.

Öngyilkossági kísérlet Tatabányán: 20 éves fiú akart ugrani

Tatabányán két fiatal rendőr mentett meg egy 20 éves férfit, aki egy tízemeletes ház tetejéről akart leugrani október 23-án. A járőrök az utolsó pillanatban rántották biztonságba a fiút, aki szerelmi bánat miatt akarta eldobni az életét.

Traffipaxok Esztergomban is vannak, fotókon a helyszínek

Esztergomban végleg betelt a pohár a belvárosi száguldozókkal: a város hat pontján fix traffipaxokat telepítettek a legveszélyesebb útszakaszokra. A cél nem a bírságolás, hanem a közlekedésbiztonság növelése – hogy mindenki épségben hazaérjen.

Régi épületek Tatabányán: visszarepítünk a múlt századba

A Fortepan retró fotói ezúttal Tatabánya múltjába repítenek vissza: a város ikonikus épületei, mint a Turul mozi, a városháza vagy a Bánki Donát iskola régi homlokzata, különleges időutazásra hívnak. A képek megmutatják, hogyan lett az egykori iparvárosból modern megyeszékhely – és milyen sok emléket őriznek még ma is a régi falak.

Ittas sofőr vitte ki a ház kapuját, videón a sokkoló baleset

Egy ittas sofőr okozott súlyos balesetet Szlovákiában, amikor autójával hatalmas sebességgel megpördült, majd egy ház kerítésének és villanyoszlopnak csapódott. A férfi vérében több mint két ezrelék alkoholt mértek, ráadásul eltiltás alatt vezetett.

A középiskolai rangsorban sokat javított a tatai gimnázium

Három Komárom-Esztergom vármegyei középiskola is bekerült a HVG száz legjobb gimnáziuma közé, ráadásul mind javított korábbi helyezésén. A lista idén több vidéki iskola előretörését hozta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu