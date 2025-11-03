Halálos baleset történt, gyerek sérültek meg életveszélyesen

Tragédiák, hősies helytállások, családokat érintő döntések és múltidéző pillanatok – ezek mozgatták meg leginkább olvasóinkat az elmúlt héten. Komárom-Esztergom vármegyében szó esett a halálos balesetekről, a tatabányai parkolási káoszról és az új traffipaxokról is, de szívmelengető történetek is akadtak: a baji kislány küzdelme, a hős rendőrök mentése vagy a helyi iskolák sikerei mind felkeltették a figyelmet.

A helyszínen mentők és rendőrök dolgoztak péntek este Komárom határában, ahol halálos baleset történt az Örsújfalu felé vezető úton

Forrás: Beküldött fotó

Halálos baleset árnyékolta be az ünnepet

Boltok nyitvatartása ünnepnapokon: eltörölték a boltzárat

Mindenszentek napján idén már nem kötelező zárva tartani a boltokat Szlovákiában, így november 1-jén is szabadabban vásárolhatnak az emberek. A nagyobb áruházláncok, köztük a Lidl és a Tesco, a megszokott nyitvatartás szerint működtek, ami különösen a határ mentén élőknek jelentett könnyebbséget.