35 éve törölték el a halálbüntetést: kik voltak Komárom-Esztergom vármegye utolsó kivégzettjei?
Harmincöt éve, 1990. október 31-én az Alkotmánybíróság kimondta: a halálbüntetés alkotmányellenes Magyarországon. A döntésig vezető évtizedekben Komárom-Esztergom vármegye több hírhedt ügyet is látott. Felidézzük a megye utolsó halálbüntetéseit és azt, hogyan jutott el idáig a magyar jog.
A halálbüntetés a 20. század második feléig a magyar büntetőjog legvégső eszköze volt. A háború utáni években politikai perek és köztörvényes ügyek tucatjaiban hoztak halálos ítéletet, sokszor gyorsított vagy rögtönítélő eljárásban. Az 1950-es évek koncepciós pereiben nemcsak gyilkosokat, hanem politikai ellenfeleket, katonákat és civileket is kivégeztek. A ’60-as–’70-es években a halálbüntetés már ritkábbá vált, de továbbra is szerepelt a Btk.-ban, főként különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés esetén. Az utolsó kivégzések a ’80-as évek végén történtek.
Halálbüntetés eltörlése Magyarországon
A rendszerváltás idején azonban mind a társadalom, mind a jogásztársadalom egyre erősebben vitatta a halálbüntetés létjogosultságát. 1989-ben megalakult a Halálbüntetést Ellenzők Ligája, majd 1990. október 31-én az Alkotmánybíróság Sólyom László elnökletével meghozta történelmi határozatát: kimondta, hogy az államnak nincs joga életet elvenni – a halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal és az élethez való joggal.
Az utolsó Komárom-Esztergom vármegyei halálbüntetés: a bikoli rém
1974 novemberében Barassó István, neszmélyi születésű gyilkos három emberrel végzett brutális módon egyetlen éjszaka alatt: fejszével meggyilkolta külön élő feleségét, annak új párját és annak édesapját. Mindezt előre kitervelten, saját hároméves kislánya jelenlétében követte el. Menekülés közben Dunaszentmiklós határában kapták el; két hónapon belül bíróság elé állították. Kegyelmet nem kapott: 1975. június 11-én Esztergomban kivégezték – a megye utolsó halálra ítéltjeként emlegetik.
„Lábatlani szál”: a fővárosi gyermekgyilkosság halálos ítélete
A lábatlani születésű 31 éves férfi Bencsik László Tibor 1982. január 26-án Újpesten szexuális indítékból meggyilkolta a 8 éves Kreibich Tamást, akit a budapesti Rózsa utcai ház tetőkijáratánál támadott meg. Első fokon életfogytiglan, a Legfelsőbb Bíróságon halál: 1983 január elején felakasztották.
Halálraítéltek Komárom-Esztergom vármegyéből (1945–1990)
Név, születési idő és hely. A kivégzésük ideje és helyszíne, az ügyükben eljáró illetékes hatóság, illetve a bűntény:
- Terényi Béla, 1925.12.25. Vértestolna, 1947.10.11. Győr, Győri Törvényszék Rögtönítélő: A háború utáni fosztogatások idején egy rendőrtiszt meggyilkolása miatt ítélték halálra.
- Surányi István, 1922.04.11. Komárom, 1948.01.21. Budapest, Győri Büntetőtörvényszék Rögtönítélő Tanácsa: Politikai indíttatású ügy: hazaárulás és fegyverrejtegetés vádjával végezték ki.
- Dósa Attila, 1922.06.17. Tata-Tóváros, 1950.04.01. Budapest, Budapesti Katonai Törvényszék: Katonai lázadás szervezése és fegyveres csoport alakítása miatt ítélték halálra.
- Radó Zoltán 1908.03.04. Komárom, 1950.05.08. Budapest Budapesti Büntetőtörvényszék: Államellenes szervezkedés, kémkedés gyanúja – a Rajk-per utáni tisztogatások része volt.
- Eitler Antal, 1926.03.04. Esztergom, 1950.05.31. Budapest: Rablógyilkosságért és súlyos testi sértésért ítélték halálra.
- Dóczy László, 1922.10.01. Tata-Tóváros, 1950.07.14. Budapest, Budapesti Katonai Törvényszék: Politikai per: kémkedés és katonai árulás vádjával végezték ki.
- Csergő Kálmán, 1919.09.09. Lábatlan, 1953.03.05. Budapest, Budapesti Hadbíróság: Kettős emberölés: ivócimboráit ölte meg vita után.
- Pente Béla, 1931.05.01. Szőny, 1958.07.30. Budapest, Fővárosi Bíróság: Szerelmi féltékenységből elkövetett emberölés, amelyet rablás követett.
- Erdélyi Gyula, 1925.08.15. Felsőgalla, 1959.03.25. Budapest, Pest Megyei Bíróság: Fegyveres rablógyilkosság egy kocsmáros házaspár ellen.
- Ács Lajos, 1938.06.21. Komárom, 1959.09.08. Budapest, Budapesti Katonai Bíróság: Katonai összeesküvés és fegyverrejtegetés miatt ítélték el, politikai per.
- Pintér Nándor, 1929.07.20. Felsőgalla, 1962.05.24. Budapest, Esztergomi Megyei Bíróság: Rablógyilkosság, áldozata egy idős férfi volt, akit értékeiért ölt meg.
- Somogyi József, 1945.08.26. Kisbér, 1972.09.05. Esztergom, Esztergomi Megyei Bíróság: Feleségét és nevelt gyermekét ölte meg különös kegyetlenséggel.
- Barassó István, 1932.05.05. Neszmély, 1975.06.11. Esztergom, Esztergomi Megyei Bíróság: Háromszoros gyilkosság – feleségét, annak új párját és apósát ölte meg fejszével.
A Juta-dombi tüzérek és a váltókezelő ügye
1958 novemberében a Juta-dombi harcok után több magyar katonát ítéltek halálra; köztük az esztergomi alakulatokhoz kötődő tüzéreket. A kivégzések 1958. november 15-én történtek – a forradalom utáni represszió szimbólumai lettek.
1952. december 26-án a Buda–Császárfürdő állomásnál történt vasúti tragédia után a váltókezelő Molnár Imrét egy nap alatt felelőssé tették; december 27-én rögtönítélő bíróság végezte ki. Az ügy később koncepciós vonásai miatt vált vitatottá.
Egy különös eset az országból
Országos kuriózumként érdemes felidézni Szabó Imréné (szül. Simon Teréz) 1962-es ügyét is: a budapesti VI. kerületben 1962. március 20-án a volt szeretője két gyermekét támadta meg – a fiút megkötözte és fojtogatta, majd sósavat öntött a szájába, a lányt szintén bántalmazta –, a gyerekek túlélték, a bíróság mégis halálra ítélte.
A Legfelsőbb Bíróság a minősítést súlyosította (előre kitervelten, aljas indokból, több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete), a kegyelmet elutasították, az ítéletet 1962. augusztus 14-én a Kozma utcai börtönben végrehajtották. Az eset ritkasága – hogy kísérlet miatt hajtottak végre kivégzést – és a korabeli „népharag” dokumentumai jól mutatják, milyen erős társadalmi támogatottsága volt egyes ügyekben a halálbüntetésnek.
Hogyan tűnt el a halálbüntetés a magyar jogból?
Az Alkotmánybíróság 23/1990. (X.31.) határozata az élethez és emberi méltósághoz való jogból vezette le, hogy a halálbüntetés alkotmányosan nem szabályozható – ezzel a gyakorlatot végleg megszüntette. A döntés különbséget tesz a parlamenti eltörlés és az alkotmányossági tilalom között: az utóbbi vissza nem fordítható alkotmányos keretet ad.
A folyamat társadalmi hátterében ott volt az 1989-ben alakult Halálbüntetést Ellenzők Ligája (elnök: Horváth Tibor), amely szakmai és jogvédő érvekkel vitte napirendre az abolíciót. Göncz Árpád személyes élményei – az 1956 utáni kivégzések és a siralomház hangjai – is meghatározóvá váltak: köztársasági elnökként jelezte, hogy minden halálra ítéltnek kegyelmet adna.
Magyarországon 1988 után már nem hajtottak végre kivégzést. Az utolsó két kivégzett: Lipők Sándor (1988. április 7.), akit előre kitervelten különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette, rablás, súlyos testi sértés, többrendbeli lopás bűntette és vétsége, valamint devizagazdálkodás megsértésének bűntette miatt halálbüntetésre ítélték. Továbbá Vadász Ernő (1988. július 14.), aki egy férfit brutálisan megkínzott és megölt, illetve többször is lopáson és betörésen kapták őt.
Jogi keret: miért nem térhet vissza?
A halálbüntetés ma alkotmányosan tiltott, és ütközik több nemzetközi kötelezettségünkkel is (EJEE, EU Alapjogi Charta, ENSZ egyezségokmányok). A visszavezetés jogilag és diplomáciailag is zárt pálya – erre a hazai alkotmányjogi gyakorlat és a nemzetközi tagságaink is korlátot húznak.
