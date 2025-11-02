35 éve törölték el a halálbüntetést: kik voltak Komárom-Esztergom vármegye utolsó kivégzettjei?

A halálbüntetés a 20. század második feléig a magyar büntetőjog legvégső eszköze volt. A háború utáni években politikai perek és köztörvényes ügyek tucatjaiban hoztak halálos ítéletet, sokszor gyorsított vagy rögtönítélő eljárásban. Az 1950-es évek koncepciós pereiben nemcsak gyilkosokat, hanem politikai ellenfeleket, katonákat és civileket is kivégeztek. A ’60-as–’70-es években a halálbüntetés már ritkábbá vált, de továbbra is szerepelt a Btk.-ban, főként különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés esetén. Az utolsó kivégzések a ’80-as évek végén történtek.

A halálbüntetés eltörlése Magyarországon 35 évvel ezelőtt történt: 1990. október 31-én lépett hatályba az Alkotmánybíróság döntése

Halálbüntetés eltörlése Magyarországon

A rendszerváltás idején azonban mind a társadalom, mind a jogásztársadalom egyre erősebben vitatta a halálbüntetés létjogosultságát. 1989-ben megalakult a Halálbüntetést Ellenzők Ligája, majd 1990. október 31-én az Alkotmánybíróság Sólyom László elnökletével meghozta történelmi határozatát: kimondta, hogy az államnak nincs joga életet elvenni – a halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal és az élethez való joggal.

Az utolsó Komárom-Esztergom vármegyei halálbüntetés: a bikoli rém

1974 novemberében Barassó István, neszmélyi születésű gyilkos három emberrel végzett brutális módon egyetlen éjszaka alatt: fejszével meggyilkolta külön élő feleségét, annak új párját és annak édesapját. Mindezt előre kitervelten, saját hároméves kislánya jelenlétében követte el. Menekülés közben Dunaszentmiklós határában kapták el; két hónapon belül bíróság elé állították. Kegyelmet nem kapott: 1975. június 11-én Esztergomban kivégezték – a megye utolsó halálra ítéltjeként emlegetik.

„Lábatlani szál”: a fővárosi gyermekgyilkosság halálos ítélete

A lábatlani születésű 31 éves férfi Bencsik László Tibor 1982. január 26-án Újpesten szexuális indítékból meggyilkolta a 8 éves Kreibich Tamást, akit a budapesti Rózsa utcai ház tetőkijáratánál támadott meg. Első fokon életfogytiglan, a Legfelsőbb Bíróságon halál: 1983 január elején felakasztották.

A bikoli rém, avagy Barassó István hátborzongató története

Halálraítéltek Komárom-Esztergom vármegyéből (1945–1990)

Név, születési idő és hely. A kivégzésük ideje és helyszíne, az ügyükben eljáró illetékes hatóság, illetve a bűntény:

Terényi Béla, 1925.12.25. Vértestolna, 1947.10.11. Győr, Győri Törvényszék Rögtönítélő: A háború utáni fosztogatások idején egy rendőrtiszt meggyilkolása miatt ítélték halálra.

Surányi István, 1922.04.11. Komárom, 1948.01.21. Budapest, Győri Büntetőtörvényszék Rögtönítélő Tanácsa: Politikai indíttatású ügy: hazaárulás és fegyverrejtegetés vádjával végezték ki.

Dósa Attila, 1922.06.17. Tata-Tóváros, 1950.04.01. Budapest, Budapesti Katonai Törvényszék: Katonai lázadás szervezése és fegyveres csoport alakítása miatt ítélték halálra.

Radó Zoltán 1908.03.04. Komárom, 1950.05.08. Budapest Budapesti Büntetőtörvényszék: Államellenes szervezkedés, kémkedés gyanúja – a Rajk-per utáni tisztogatások része volt.

Eitler Antal, 1926.03.04. Esztergom, 1950.05.31. Budapest: Rablógyilkosságért és súlyos testi sértésért ítélték halálra.

Dóczy László, 1922.10.01. Tata-Tóváros, 1950.07.14. Budapest, Budapesti Katonai Törvényszék: Politikai per: kémkedés és katonai árulás vádjával végezték ki.

Csergő Kálmán, 1919.09.09. Lábatlan, 1953.03.05. Budapest, Budapesti Hadbíróság: Kettős emberölés: ivócimboráit ölte meg vita után.

Pente Béla, 1931.05.01. Szőny, 1958.07.30. Budapest, Fővárosi Bíróság: Szerelmi féltékenységből elkövetett emberölés, amelyet rablás követett.

Erdélyi Gyula, 1925.08.15. Felsőgalla, 1959.03.25. Budapest, Pest Megyei Bíróság: Fegyveres rablógyilkosság egy kocsmáros házaspár ellen.

Ács Lajos, 1938.06.21. Komárom, 1959.09.08. Budapest, Budapesti Katonai Bíróság: Katonai összeesküvés és fegyverrejtegetés miatt ítélték el, politikai per.

Pintér Nándor, 1929.07.20. Felsőgalla, 1962.05.24. Budapest, Esztergomi Megyei Bíróság: Rablógyilkosság, áldozata egy idős férfi volt, akit értékeiért ölt meg.

Somogyi József, 1945.08.26. Kisbér, 1972.09.05. Esztergom, Esztergomi Megyei Bíróság: Feleségét és nevelt gyermekét ölte meg különös kegyetlenséggel.

Barassó István, 1932.05.05. Neszmély, 1975.06.11. Esztergom, Esztergomi Megyei Bíróság: Háromszoros gyilkosság – feleségét, annak új párját és apósát ölte meg fejszével.

A Juta-dombi tüzérek és a váltókezelő ügye

1958 novemberében a Juta-dombi harcok után több magyar katonát ítéltek halálra; köztük az esztergomi alakulatokhoz kötődő tüzéreket. A kivégzések 1958. november 15-én történtek – a forradalom utáni represszió szimbólumai lettek.