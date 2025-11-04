Beteg a gyerek, otthon maradhatsz vele és még fizetést is kapsz

Tombol az őszi betegségszezon, egyre több a hiányzó gyerek az óvodákban, iskolákban. A szülőnek pedig osztani-szorozni kell, ki maradjon otthon a gyerekkel. Nem kell szabadságot kivenned, ha a gyerek beteg, mégis kapsz pénzt? Ez a gyermekápolási táppénz, amelynek szabályait gyűjtöttük össze a gyerekorvos segítségével. Egy részénél az általános táppénz szabályai érvényesek, így a számítási módja is a táppénz szabályaival egyező.

Gyermekápolási táppénz jár, ha beteg a gyerek: itt vannak a szabályok

Beteg a gyerek, gyermekápolási táppénzt, azaz a GYÁP igényelhető

Dr. Bense Tamás, esztergomi gyermekorvos rendszeresen megszólal a gyerekbetegségekről olvasóinknak. Ezúttal a betegségekkel kapcsolatos adminisztrációban kértük segítségét. A gyerekorvossal körbejártuk a GYÁP feltételeit és szabályait, illetve a Magyar Államkincstár GYÁP-tájékoztatóját hívtuk segítségül. Az háziorvos elárulta azt is, hogy manapság egyre több apuka megy gyermekápolási táppénzre.

Mint dr. Bense Tamás elmondta: a szülők tudják ezt igényelni, de kizárólag akkor, ha van biztosítási jogiszonyuk vagy fizetik maguk után a tb-t. A gyerekápolási táppénz vagy röviden GYÁP egy társadalombiztosításhoz kötött ellátási forma.

A GYÁP-ot mindkét szülő igényelheti. Az elvált szülők közös felügyelete esetén is mindkét szülő kérheti.Az egyedülálló szülőnek több nap jár gyerekei után. Ebben az esetben a másik szülőnek viszont nincs jogosultsága igénybe venni a GYÁP-ot. írja a MÁK tájékoztatójában.

Hány éves korig jár a GYÁP?

A GYÁP-ot a 12 évesnél fiatalabb beteg gyerek ápolása idejére kérheti a szülő, a keresőképtelenség idejére.

az anyának jár, aki kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,

a szülőnek jár, ha tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint

a szülőnek jár, aki a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése idején a kórházban együtt tartózkodik fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben

Bense doktor elmondta: míg otthoni ápolásnál a házi gyermekorvostól, addig kórházi ápolás idejére a kórháztól kell kérni a GYÁP igazolást, amelyet a kifizetőhelyén működő munkáltatónak, vagy a társadalombiztosítónak kell benyújtani, kitöltött nyilatkozattal együtt. A GYÁP nyilatkozat 2025-ös verziója a MÁK oldaláról letölthető.