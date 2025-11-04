3 órája
Beteg a gyerek, otthon maradhatsz vele és még fizetést is kapsz
Az őszi betegségszezonban sok kis- és nagyobb gyerek marad otthon, a szülőknek ez nagy fejtörés. Ilyen esetben van lehetőség gyermekápolási táppénzt igénye venni, Körbejártuk a GYÁP szabályait.
Tombol az őszi betegségszezon, egyre több a hiányzó gyerek az óvodákban, iskolákban. A szülőnek pedig osztani-szorozni kell, ki maradjon otthon a gyerekkel. Nem kell szabadságot kivenned, ha a gyerek beteg, mégis kapsz pénzt? Ez a gyermekápolási táppénz, amelynek szabályait gyűjtöttük össze a gyerekorvos segítségével. Egy részénél az általános táppénz szabályai érvényesek, így a számítási módja is a táppénz szabályaival egyező.
Beteg a gyerek, gyermekápolási táppénzt, azaz a GYÁP igényelhető
Dr. Bense Tamás, esztergomi gyermekorvos rendszeresen megszólal a gyerekbetegségekről olvasóinknak. Ezúttal a betegségekkel kapcsolatos adminisztrációban kértük segítségét. A gyerekorvossal körbejártuk a GYÁP feltételeit és szabályait, illetve a Magyar Államkincstár GYÁP-tájékoztatóját hívtuk segítségül. Az háziorvos elárulta azt is, hogy manapság egyre több apuka megy gyermekápolási táppénzre.
Mint dr. Bense Tamás elmondta: a szülők tudják ezt igényelni, de kizárólag akkor, ha van biztosítási jogiszonyuk vagy fizetik maguk után a tb-t. A gyerekápolási táppénz vagy röviden GYÁP egy társadalombiztosításhoz kötött ellátási forma.
A GYÁP-ot mindkét szülő igényelheti. Az elvált szülők közös felügyelete esetén is mindkét szülő kérheti.Az egyedülálló szülőnek több nap jár gyerekei után. Ebben az esetben a másik szülőnek viszont nincs jogosultsága igénybe venni a GYÁP-ot. írja a MÁK tájékoztatójában.
Hány éves korig jár a GYÁP?
A GYÁP-ot a 12 évesnél fiatalabb beteg gyerek ápolása idejére kérheti a szülő, a keresőképtelenség idejére.
- az anyának jár, aki kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,
- a szülőnek jár, ha tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint
- a szülőnek jár, aki a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése idején a kórházban együtt tartózkodik fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben
Bense doktor elmondta: míg otthoni ápolásnál a házi gyermekorvostól, addig kórházi ápolás idejére a kórháztól kell kérni a GYÁP igazolást, amelyet a kifizetőhelyén működő munkáltatónak, vagy a társadalombiztosítónak kell benyújtani, kitöltött nyilatkozattal együtt. A GYÁP nyilatkozat 2025-ös verziója a MÁK oldaláról letölthető.
Hány napra jár GYÁP?
Meghatározott mennyiség áll rendelkezésre évente. A GYÁP napok száma a gyerek életkorától függ.
- Az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár.
- Az 1-3 éves gyerekekre a szülőnek 84, az egyedülálló szülőnek 168 naptári nap
- A 3 -6 éves gyerekekre a szülőnek 42, egyedülálló szülőnek 84 naptári nap
- A 6-12 éves gyerekekre a szülőnek 14, egyedülálló szülőnek 28 naptári nap
- Ha egyszerre több 12 éven aluli gyerek marad otthon betegen, egy szülőnek csak egy gyerek után lehet igényelni a GYÁP-ot.
Mennyi a GYÁP összege?
A GYÁP mértéke megegyezik a táppénz számítási módjával. Eszerint a biztosítási jogviszonyban keresett jövedelem(ek) naptári napi átlagának 60 százaléka, amelyet a GYÁP napjaival szoroznak.
A GYÁP egy napra járó összege azonban nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét, ezért 2025-ben a 290 ezer 800- Ft-os minimálbér alapulvételével a táppénz napi összege nem haladhatja meg a 19 ezer 386,67 forintot.
Adókedvezmény kérhető a GYÁP-ra
A GYÁP adóköteles jövedelem, így abból adókedvezmény is érvényesíthető, írta a Magyar Államkincstár. A következő sorrendben lehet érvényesíteni:
- négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
- a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezménye
- 25 év alatti fiatalok kedvezménye
- 30 év alatti anyák kedvezménye
- személyi kedvezmény
- első házasok kedvezménye
- családi kedvezmény
Látja az orvos, hány napra jár még GYÁP?
Dr. Bense Tamás elmondta, hogy a háziorvos látja a szülő biztosítási jogviszonyát, illetve azt is, hogy az igénybevétel időpontjáig a gyerek születésnapjától hány napon vette igénybe a GYÁP-ot. Érvénytelen TAJ-kártya esetén a GYÁP igazolást sem tudja kiadni az orvos.
Mint hozzátette: 12 éves kor feletti beteg gyerek ápolásához méltányossági gyermekápolási táppénz kérelmet lehet benyújtani az egészségbiztosító felé.
Apukák is otthon maradnak a beteg gyerekkel
Dr. Bense Tamás elárulta azt is, hogy manapság egyre több apuka megy táppénzre a beteg gyerekkel.
– Míg 10 évvel ezelőtt elvétve akadt egy-egy apuka, most négy beteg gyerekből eggyel az édesapa marad otthon - mondta el a háziorvos. Hozzátette, hogy tapasztalata szerint a mostani erős őszi betegségszezonban nem ugrott meg a gyermekápolási táppénzt kivevő szülők száma.
Ahhoz képest, mennyi a beteg gyerek, kevesen mennek táppénzre. Tapasztalata szerint a család igyekszik szabadságokkal, vagy például nagyszülő segítségével megoldani a beteg gyerek felügyeletét. De sok olyan eset is van,hogy a szülőnek lehetősége van ilyenkor otthonról dolgozni - mondta el a háziorvos, hozzátéve: gyakori az is, hogy anyuka a kistesóval még otthon van Cseden vagy gyeden, így könnyű megoldani az otthonlétet.