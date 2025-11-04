november 4., kedd

3 órája

Beteg a gyerek, otthon maradhatsz vele és még fizetést is kapsz

Címkék#gyerekbetegség#betegség#táppénz

Az őszi betegségszezonban sok kis- és nagyobb gyerek marad otthon, a szülőknek ez nagy fejtörés. Ilyen esetben van lehetőség gyermekápolási táppénzt igénye venni, Körbejártuk a GYÁP szabályait.

Feleki Marietta

Tombol az őszi betegségszezon, egyre több a hiányzó gyerek az óvodákban, iskolákban. A szülőnek pedig osztani-szorozni kell, ki maradjon otthon a gyerekkel. Nem kell szabadságot kivenned, ha a gyerek beteg, mégis kapsz pénzt? Ez a gyermekápolási táppénz, amelynek szabályait gyűjtöttük össze a gyerekorvos segítségével. Egy részénél az általános táppénz szabályai érvényesek, így a számítási módja is a táppénz szabályaival egyező.

Ilyen a gyermekápolási táppénz-anyuka gondoskodik a beteg kislányáról
Gyermekápolási táppénz jár, ha beteg a gyerek: itt vannak a szabályok

Beteg a gyerek, gyermekápolási táppénzt, azaz a GYÁP igényelhető

Dr. Bense Tamás, esztergomi gyermekorvos rendszeresen megszólal a gyerekbetegségekről olvasóinknak. Ezúttal a betegségekkel kapcsolatos adminisztrációban kértük segítségét. A gyerekorvossal körbejártuk a GYÁP feltételeit és szabályait, illetve a Magyar Államkincstár GYÁP-tájékoztatóját hívtuk segítségül. Az háziorvos elárulta azt is, hogy manapság egyre több apuka megy gyermekápolási táppénzre.

Mint dr. Bense Tamás elmondta: a szülők tudják ezt igényelni, de kizárólag akkor, ha van biztosítási jogiszonyuk vagy fizetik maguk után a tb-t.  A gyerekápolási táppénz vagy röviden GYÁP egy társadalombiztosításhoz kötött ellátási forma. 

A GYÁP-ot mindkét szülő igényelheti. Az elvált szülők közös felügyelete esetén is mindkét szülő kérheti.Az egyedülálló szülőnek több nap jár gyerekei után. Ebben az esetben a másik szülőnek viszont nincs jogosultsága igénybe venni a GYÁP-ot. írja a MÁK tájékoztatójában.

Hány éves korig jár a GYÁP?

A GYÁP-ot a 12 évesnél fiatalabb beteg gyerek ápolása idejére kérheti a szülő, a keresőképtelenség idejére.

  • az anyának jár, aki kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,
  • a szülőnek jár, ha tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint
  • a szülőnek jár, aki a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése idején  a kórházban együtt tartózkodik fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben

Bense doktor elmondta: míg otthoni ápolásnál a házi gyermekorvostól, addig kórházi ápolás idejére a kórháztól kell kérni a GYÁP igazolást, amelyet a kifizetőhelyén működő munkáltatónak, vagy a társadalombiztosítónak kell benyújtani, kitöltött nyilatkozattal együtt. A GYÁP nyilatkozat 2025-ös verziója a MÁK oldaláról letölthető.

Hány napra jár GYÁP?

Meghatározott mennyiség áll rendelkezésre évente. A GYÁP napok száma a gyerek életkorától függ.

  • Az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár.
  • Az 1-3 éves gyerekekre a szülőnek 84, az egyedülálló szülőnek 168 naptári nap
  • A 3 -6 éves gyerekekre a szülőnek 42, egyedülálló szülőnek 84 naptári nap 
  • A 6-12 éves gyerekekre a szülőnek 14, egyedülálló szülőnek 28 naptári nap
  • Ha egyszerre több 12 éven aluli gyerek marad otthon betegen, egy szülőnek csak egy gyerek után lehet igényelni a GYÁP-ot.

Mennyi a GYÁP összege?

A GYÁP mértéke megegyezik a táppénz számítási módjával. Eszerint a biztosítási jogviszonyban keresett jövedelem(ek) naptári napi átlagának 60 százaléka, amelyet a GYÁP napjaival szoroznak.

A GYÁP egy napra járó összege azonban nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét, ezért 2025-ben a 290 ezer 800- Ft-os minimálbér alapulvételével a táppénz napi összege nem haladhatja meg a 19 ezer 386,67 forintot.

Adókedvezmény kérhető a GYÁP-ra
A GYÁP adóköteles jövedelem, így abból adókedvezmény is érvényesíthető, írta a Magyar Államkincstár. A következő sorrendben lehet érvényesíteni:

  1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
  2. a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezménye
  3. 25 év alatti fiatalok kedvezménye
  4. 30 év alatti anyák kedvezménye
  5. személyi kedvezmény
  6. első házasok kedvezménye
  7. családi kedvezmény 

Látja az orvos, hány napra jár még GYÁP?

Dr. Bense Tamás elmondta, hogy a háziorvos látja a szülő biztosítási jogviszonyát, illetve azt is, hogy az igénybevétel időpontjáig a gyerek születésnapjától hány napon vette igénybe a GYÁP-ot. Érvénytelen TAJ-kártya esetén a GYÁP igazolást sem tudja kiadni az orvos.

Mint hozzátette: 12 éves kor feletti beteg gyerek ápolásához méltányossági gyermekápolási táppénz kérelmet lehet benyújtani az egészségbiztosító felé.

Apukák is otthon maradnak a beteg gyerekkel

Dr. Bense Tamás elárulta azt is, hogy manapság egyre több apuka megy táppénzre a beteg gyerekkel. 

– Míg 10 évvel ezelőtt elvétve akadt egy-egy apuka, most négy beteg gyerekből eggyel az édesapa marad otthon - mondta el a háziorvos. Hozzátette, hogy tapasztalata szerint a mostani erős őszi betegségszezonban nem ugrott meg a gyermekápolási táppénzt kivevő szülők száma.

Ahhoz képest, mennyi a beteg gyerek, kevesen mennek táppénzre. Tapasztalata szerint a család igyekszik szabadságokkal, vagy például nagyszülő segítségével megoldani a beteg gyerek felügyeletét. De sok olyan eset is van,hogy a szülőnek lehetősége van ilyenkor otthonról dolgozni - mondta el a háziorvos, hozzátéve: gyakori az is, hogy anyuka a kistesóval még otthon van Cseden vagy gyeden, így könnyű megoldani az otthonlétet.

 

