Részvétünk!

2 órája

Az egész országot megrázta a színésznő halála, szeretett tanárt is sirattunk a héten

Őszinte részvétünk szeretteiknek. Összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb történéseit, gyászhíreit Komárom-Esztergom vármegyéből.

Milány Botond

Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra. 

gyászhír, haláleset
Ezek a gyászhírek ráztak meg minket
Forrás:  Shutterstock

Gyászhírek: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye

  • Vénusz Tibor erdész
  • Tisch Jánosné
  • Patkó Ferencné Hordós Terézia
  • Fricska József

Elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő.

Halálhírét fia, Ganxsta Zolee rapper jelentette be a Facebook-oldalán, aki megható szavakkal búcsúzott tőle.

Tatabánya egy szeretett tanárát is elvesztette a múlt héten: Ilus nénit megható sorokkal búcsúztatja az iskoláka. Mezővári Tiborné a Péch Antal Technikum falai közt kezdett el dolgozni, és innen is ment nyugdíjba.

Életének 83. évében elhunyt Bognár Imre tanár úr. Az elhunyt pedagógus a komáromi férfi kézilabdázás megteremtője és a város Pro Urbe-díjas tanára volt.

 

