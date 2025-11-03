2 órája
Az egész országot megrázta a színésznő halála, szeretett tanárt is sirattunk a héten
Őszinte részvétünk szeretteiknek. Összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb történéseit, gyászhíreit Komárom-Esztergom vármegyéből.
Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.
Gyászhírek: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye
- Vénusz Tibor erdész
- Tisch Jánosné
- Patkó Ferencné Hordós Terézia
- Fricska József
Elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő.
Halálhírét fia, Ganxsta Zolee rapper jelentette be a Facebook-oldalán, aki megható szavakkal búcsúzott tőle.
„Mindig így nézett rám” – megható sorokkal búcsúzott édesanyjától Ganxsta Zolee
Tatabánya egy szeretett tanárát is elvesztette a múlt héten: Ilus nénit megható sorokkal búcsúztatja az iskoláka. Mezővári Tiborné a Péch Antal Technikum falai közt kezdett el dolgozni, és innen is ment nyugdíjba.
Gyászol a tatabányai szakképzés, elhunyt mindenki Ilus nénije, a nagybetűs pedagógus
Életének 83. évében elhunyt Bognár Imre tanár úr. Az elhunyt pedagógus a komáromi férfi kézilabdázás megteremtője és a város Pro Urbe-díjas tanára volt.