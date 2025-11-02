47 perce
A szeretetben nincs felejtés - tőlük búcsúztunk 2025-ben
Halottak napján szűkebb hazánk közösségei is emlékeznek azokra, akiket 2025-ben veszítettünk el. A gyász Komárom-Esztergom vármegyében nemcsak a családokra, hanem egész városokra, falvakra borult rá sötét, nehéz leplével. Olyan emberek távoztak idén, akik munkájukkal, személyiségükkel maradandót hagytak maguk után.
Halottak napján a gyász érzése még erősebben él bennünk. Ilyenkor nemcsak szeretteinkre gondolunk, hanem azokra is, akik példaértékű életükkel formálták közösségeinket. Az emlékezés óráiban most azok előtt tisztelgünk, akik 2025-ben távoztak közülünk. Tanítók, sportolók, művészek, orvosok emléke előtt tisztelegve borult gyász Komárom-Esztergom vármegyére az idén.
Halottak napján emlékezünk szeretteinkre
A gyász Komárom-Esztergom vármegyét sem kerülte el: sportembereket, művészeket, nagybetűs pedagógusokat is sirattunk 2025-ben. November 2., halottak napja alkalmából emlékezünk rájuk összeállításunkkal, hiszen nevük, munkásságuk tovább él, és nevüket sem feledjük.
Mindemellett egy zenei válogatással is készültünk olvasóinknak, amelyek az elmúlásról, búcsúzásról szólnak, üzenve többek között Reményik Sándor soraival azoknak, akik gyertyát gyújtanak ezekben a napokban elhunytjaikra emlékezve. További idézetek, versek az elmúlásról korábbi cikkünkben találhatóak.
Fáradságom adom az esti árnynak,
Szívemet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta csöndes égnek.
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségem az örvényekbe szórom.
A holtam után ne keressetek,
Leszek sehol - és mindenütt leszek.
Őket siratva borult gyász Komárom-Esztergom vármegye számos településére
Mezővári Tiborné Ilus néni: a 17-es terem lelke
Mezővári Tiborné a tatabányai Péch Antal Technikum tanárnője generációk példaképe volt. Humán munkaközösség-vezetőként és osztályfőnökként is meghatározó szerepet töltött be az iskolában.
Bognár Imre: Komárom oktatója és sportembere
Komárom saját halottjaként gyászolja Bognár Imrét, aki tanárként és a férfikézilabda elkötelezett szervezőjeként is nyomot hagyott a városban. Pro Urbe-díjjal ismerték el munkásságát.
Színészként, rendezőként és színházigazgatóként is szolgálta a határon túli magyar kultúrát Dráfi Mátyás. Komáromban és az egész régióban maradandó értéket teremtett.
Pongrácz József – Pongi papa: a motoros közösség szíve
A Turul Népe Tatabányai Motoros Egyesület alapítója volt. Jótékonysági akciói és közösségépítő tevékenysége révén több száz ember életét érintette meg.
Kuzma Ferenc: bajnok edző, aki történelmet írt
A Tatabányai Bányász kézilabdaedzője az 1984-es bajnoki címmel örökre a klub történelmének része lett. Munkásságát játékosai máig hálával emlegetik.
Jávorfi Gyula: atléta, bajnok, példakép
Jávorfi Gyula, a Tatabányai Bányász versenyzőjeként magas- és hármasugrásban ért el országos csúcsokat. Egy évtizeden át meghatározó alakja volt a magyar atlétikának.
Id. Dombai András: akapusgenerációk mestere
A Tatabányai Bányász egykori kapusa, majd edzője több generációt tanított. Fiai és unokái is a klub mezét viselték, családja szorosan kötődik a helyi labdarúgáshoz.
Cserép János, esztergomi képviselő
47 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el Cserép János, a város közgyűlésének képviselője, a Szeretgom Egyesület alapító tagja.
Józanné Lehőcz Judit: 39 év az Árpád Gimnáziumért
A testnevelő tanárnő generációknak adta át a sport szeretetét. Személyisége, precizitása és diákcentrikussága miatt sok árpádos számára volt meghatározó.
Polgárdi István: az esztergomi „Csipi” szíve
A Cippolino Kávézó vezetőjeként az esztergomi főiskolások és közösségek életének is része volt. A Szenttamás Barátai Egyesület aktív tagja, örök „kondérmester” marad.
Kocsi Imre: Tata emlékezetének őrzője
Kocsi Imre szenvedélyesen kutatta és közvetítette Tata múltját. A „Tata, a vizek városa” oldal szerzője, lelkes gyűjtő és előadó, akinek halála súlyos veszteség a helyi közösségnek.
Csikár Ákos: fiatal rendőr, fiatal apa
Csikár Ákos 33 évesen hunyt el váratlanul. Családját és rendőrtársait is megrendítette a tragédia; két kisgyermeket hagyott hátra. A rendőri közösség minden segítséget megad a családnak.
Csanálosi Miklós: kupagyőztes futballista
Tatabányán is játszott Csanálosi Miklós, de a Békéscsabai Előre középpályásaként vált ismertté. 1988-ban Magyar Kupa-győztes lett, majd visszatért nevelőegyesületéhez.
Ludányi Béla, a nagybetűs pedagógus
Négy évtizedes tanári pályafutása alatt generációkat készített fel a történelem érettségire a tatabányai pedagógus.
Dr. Nyizsnyánszki Anna, a nagyrabecsült főorvos
Életének 74. évében, türelemmel viselt súlyos betegség következtében hunyt el dr. Nyizsnyánszki Anna, esztergomi születésű radiológus főorvos.
Prof. Dr. Nemes Lajos: Tata botanikai múltjának kutatója
Díszpolgári címmel ismerték el munkáját. A Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének egykori igazgatójaként és helytörténeti íróként is maradandót alkotott.
Tóth László: az oroszlányi kosárlabda emblematikus edzője
Tizenhét éven át irányította az OSE csapatát, három bajnoki címet nyerve. Halálhíre megrendítette a sportklubot és a helyi közösséget.
Dr. Mód László: elkötelezett pszichiáter és tanító
A tatai és tatabányai pszichiátria vezetője, az egyik első hazai biológiai pszichiáter. Szenvedélyesen oktatott, betegeit is mindig tanította.
Kunyik József – Józsi bácsi: a judo örök mestere
Ötven évet töltött el az utánpótlás-nevelésben, alapítója volt a Tatabányai Judo Clubnak. Fia és unokái viszik tovább örökségét, ő maga pedig legenda maradt.
Tóth László, az oroszlányi kosárlabda történetének egyik legnagyobb alakja
Vezetésével az OSE 2002-ben, 2006-ban és 2008-ban is bajnoki címet nyert.
Magdalics Gyula, a városiasodás úttörője
Az egykori Pro Urbe díjas, kisbéri tanácselnök emléke örökké élni fog a város történetében
Dr. Csorba Zsolt Ödön - a TAC edzője és a Tatabányai Törvényszék volt elnöke
Az 59 éves dr. Csorba Zsolt Ödönt a futball és a jog világa is gyászolja.
Kerekes Bálint - a dági röplabda fiatal tehetsége
A 19 Kerekes Bálint Vendel távozása megtörte a Dág KSE szívét is.
Gergely László - címzetes igazgató
Esztergomi Szakképzési Centrum Bottyán János Technikum volt igazatója 80 évesen adta át lelkét a Teremtőnek.
Willi Attila, a TAC szeretett edzője
Az újkori tatai labdarúgó szakosztály alapító tagja és szeretett edzője, Willi Attila 53 évesen hunyt el.
Gubicza Antal - a tatabányai sport és oktatás nagy alakja
Életének 82. évében hunyt el a hazai karate ikonikus alakja, a tatai születésű Gubicza Antal.
Lőrincz Kálmán, a nagybetűs katona
"Ízig-vérig katona, ízig-vérig parancsnok” volt a tatai dandár volt parancsnoka, Lőrincz Kálmán vezérezredes.
Molnár Lászlóné, Környe generációinak tanítója
A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egykori nevelő-oktatójának a mai napig nagyon hálásak a helyiek.
Marschal Tamás, aki a hősök hivatását választotta
Életének 49. évében hunyt el Marschal Tamás tűzoltó főtörzsőrmester, a Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója.
Zémbó Kornél, a szeretett festőművész
Oroszlány díszpolgára, azelismert festőművész, grafikus és tanár 87 évesen hunyt el.
Domnanovich Tamás Ábelt Dunántúl-szerte gyászolták
A szerzetestanár Domnanovich Tamás Ábel, a tatabányai Árpád Gimnázium egykori tanáraként is elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Varga Mátyás - a tatabányai szakképzés szeretett tanára
Varga Mátyás, a Fellner-középiskola volt tanára életének 66. évében pihent meg végleg.
Mekler Sándor, a fáradhatatlan osztályfőnök
23 éven keresztül volt a Balassa több osztályának osztályfőnöke aki magára vállalta a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat is.
Metzger Márta, a bakonyaljai diákok szeretett Márti nénije
Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola szeretett tanára évtizedeken át generációk életét formálta szeretetével, tudásával és emberségével.
Parcsami Gábor, szeretett kollégánk
Parcsami Gábor író, költő, újságíró, az MTI és a 24 Óra egykori munkatársa nem sokkal 60. születésnapja előtt hunyt el.
Fritz István, az örök máltais
76 éves korában hunyt el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dorogi szervezetének alapítója, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye állandó diakónusa, Dorog város kitüntetettje.
Saját halálunk sose fáj úgy, mint mások halála.
Ó, könnyű neked,
elbírod nélkülem a sírt, de
bírjam, nélküled, az életet?