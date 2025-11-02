A szeretetben nincs felejtés - tőlük búcsúztunk 2025-ben

Halottak napján a gyász érzése még erősebben él bennünk. Ilyenkor nemcsak szeretteinkre gondolunk, hanem azokra is, akik példaértékű életükkel formálták közösségeinket. Az emlékezés óráiban most azok előtt tisztelgünk, akik 2025-ben távoztak közülünk. Tanítók, sportolók, művészek, orvosok emléke előtt tisztelegve borult gyász Komárom-Esztergom vármegyére az idén.

A gyász Komárom-Esztergom vármegye 2025-ös évét is végigkísérte

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Halottak napján emlékezünk szeretteinkre

A gyász Komárom-Esztergom vármegyét sem kerülte el: sportembereket, művészeket, nagybetűs pedagógusokat is sirattunk 2025-ben. November 2., halottak napja alkalmából emlékezünk rájuk összeállításunkkal, hiszen nevük, munkásságuk tovább él, és nevüket sem feledjük.

Mindemellett egy zenei válogatással is készültünk olvasóinknak, amelyek az elmúlásról, búcsúzásról szólnak, üzenve többek között Reményik Sándor soraival azoknak, akik gyertyát gyújtanak ezekben a napokban elhunytjaikra emlékezve. További idézetek, versek az elmúlásról korábbi cikkünkben találhatóak.

Fáradságom adom az esti árnynak,

Szívemet vissza a szivárványnak.

Megnyugvásom a tiszta csöndes égnek.

Mosolygásom az őszi verőfénynek.

Sok sötét titkom rábízom a szélre,

Semmit se várva és semmit se kérve.

Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:

Kétségem az örvényekbe szórom.

A holtam után ne keressetek,

Leszek sehol - és mindenütt leszek.

Őket siratva borult gyász Komárom-Esztergom vármegye számos településére

Mezővári Tiborné Ilus néni: a 17-es terem lelke

Mezővári Tiborné a tatabányai Péch Antal Technikum tanárnője generációk példaképe volt. Humán munkaközösség-vezetőként és osztályfőnökként is meghatározó szerepet töltött be az iskolában.