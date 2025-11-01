Újraindul a Földet a gazdáknak program – licitálhatnak a helyi földművesek

A Kormány által elindított Földet a gazdáknak program célja, hogy az állami földterületek helyben maradjanak, és a gazdálkodó családok kezébe kerüljenek. Most újabb szakasz kezdődik, hiszen 2025 novemberében a program második ütemében ismét lehetőség nyílik a földvásárlásra, a Nemzeti Földalap több mint 9 ezer hektárnyi területet kínál országszerte.

Folytatódik a Földet a gazdáknak program.

Fotó: Dejan Dundjerski / Forrás: Shutterstock

Árverés Komárom-Esztergom vármegyében

A Földet a gazdáknak program Komárom-Esztergom vármegyében is folytatódik. Összesen 75 hektárnyi állami tulajdonú területre lehet majd licitálni:

Kisigmánd

Bajna

Sárisáp

és Máriahalom határában.

Az árveréseket a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal bonyolítja le az Agrárminisztérium közreműködésével, közjegyzők jelenlétében.

Regisztráció a Földet a gazdáknak programra

Az árverések lebonyolítására országosan 2025. november 3. - november 14. napok között kerül sor, Tatabányán, a Bárdos László utca 2. szám alatti kormányhivatal épületében.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet november 12-én 8:30 és 13:00 óra között ugyanitt lehet elvégezni. A jelentkezők itt vehetik át a részvételhez szükséges dokumentumokat is.

Eladó földek

A program keretében most a Nemzeti Földalapba tartozó, 10 hektárnál nagyobb területek kerülnek piacra. Az árverési hirdetmények, a pontos helyszínek és időpontok már elérhetők az Agrárminisztérium hivatalos honlapján.

Az országosan meghirdetett földek között legelők, szántók és mezőgazdasági művelésre alkalmas területek is szerepelnek.

Előzmények és célok

A Földet a gazdáknak program első ütemét még 2015-ben hirdették meg, akkor több ezer hektár állami föld talált gazdára. A kezdeményezés célja változatlan: támogatni a helyi termelőket, erősíteni a vidéki gazdaságot, és elősegíteni, hogy a mezőgazdasági területek magyar kézben maradjanak.

Lehetőség a helyi gazdák számára

A mostani, FAG II. néven folytatódó program ismét esélyt kínál arra, hogy a Komárom-Esztergom vármegyei földművesek bővítsék területeiket és hosszú távon biztosítsák megélhetésüket. A novemberi árverések pontos részletei és a hirdetmények már elérhetők az Agrárminisztérium honlapján.