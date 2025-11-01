november 1., szombat

Újraindul a Földet a gazdáknak program – licitálhatnak a helyi földművesek

Fellendülhet a hazai mezőgazdaság! Folytatódik a Földet a gazdáknak program, amelynek második ütemében Komárom-Esztergom vármegyében is több mint 75 hektár föld kerülhet a helyi gazdákhoz. Az árverések november közepén zajlanak majd Tatabányán.

Veszprémi Dániel

A Kormány által elindított Földet a gazdáknak program célja, hogy az állami földterületek helyben maradjanak, és a gazdálkodó családok kezébe kerüljenek. Most újabb szakasz kezdődik, hiszen 2025 novemberében a program második ütemében ismét lehetőség nyílik a földvásárlásra, a Nemzeti Földalap több mint 9 ezer hektárnyi területet kínál országszerte.

Földet a gazdáknak program, Komárom-Esztergom vármegye, Nemzeti Földalap, állami földterület, földértékesítési program, FAG II, helyi gazdák, földárverés Tatabányán, agrár program, vidéki gazdaság erősítése, állami földárverés, földalap am gov hu, földvásárlási lehetőség, agrárminisztérium árverés, mezőgazdasági területek, árverés, földvásárlás, gazdálkodók, földművesek, földterület, kormányhivatal, Tatabánya, regisztráció, november, licit, program, hirdetmény, föld, agrárminisztérium, település, Close,Up,Farmers,Handshake,Outdoor,On,A,Field
Folytatódik a Földet a gazdáknak program.
Fotó: Dejan Dundjerski / Forrás:  Shutterstock

Árverés Komárom-Esztergom vármegyében

A Földet a gazdáknak program Komárom-Esztergom vármegyében is folytatódik. Összesen 75 hektárnyi állami tulajdonú területre lehet majd licitálni:

  • Kisigmánd
  • Bajna
  • Sárisáp
  • és Máriahalom határában.

Az árveréseket a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal bonyolítja le az Agrárminisztérium közreműködésével, közjegyzők jelenlétében.

Regisztráció a Földet a gazdáknak programra

Az árverések lebonyolítására országosan 2025. november 3. -  november 14. napok között kerül sor, Tatabányán, a Bárdos László utca 2. szám alatti kormányhivatal épületében.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet november 12-én 8:30 és 13:00 óra között ugyanitt lehet elvégezni. A jelentkezők itt vehetik át a részvételhez szükséges dokumentumokat is.

Eladó földek

A program keretében most a Nemzeti Földalapba tartozó, 10 hektárnál nagyobb területek kerülnek piacra. Az árverési hirdetmények, a pontos helyszínek és időpontok már elérhetők az Agrárminisztérium hivatalos honlapján.

Az országosan meghirdetett földek között legelők, szántók és mezőgazdasági művelésre alkalmas területek is szerepelnek.

Előzmények és célok

A Földet a gazdáknak program első ütemét még 2015-ben hirdették meg, akkor több ezer hektár állami föld talált gazdára. A kezdeményezés célja változatlan: támogatni a helyi termelőket, erősíteni a vidéki gazdaságot, és elősegíteni, hogy a mezőgazdasági területek magyar kézben maradjanak.

Lehetőség a helyi gazdák számára

A mostani, FAG II. néven folytatódó program ismét esélyt kínál arra, hogy a Komárom-Esztergom vármegyei földművesek bővítsék területeiket és hosszú távon biztosítsák megélhetésüket. A novemberi árverések pontos részletei és a hirdetmények már elérhetők az Agrárminisztérium honlapján.

 

