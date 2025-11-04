1 órája
Nem csitulnak az indulatok Tatabányán – a Kúria szerint törvénytelen volt a fizetőparkolás
Nem csitulnak a kedélyek a tatabányai parkolási botrány miatt. A fizetőparkolás bevezetése jogszabály ellenes, a tévedésüket azonban próbálja kimagyarázni a városvezetés.
A Kúria ítélete szerint november 30-tól hatályát veszti a tatabányai fizetőparkolási rendelet, törvénytelenség miatt. Az ellenzéki városvezetés korábban azt állította, a telítettségi méréseket elvégezték, azonban kiderült: ez mégsem igaz.
Ezért törvénytelen a fizetőparkolás
Bereznai Csaba önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) videós posztban fejtette ki, mi volt a gond a fizetőparkolás bevezetésével, a Kúria miért ítélte megsemmisítésre a nyáron bevezetett rendeletet.
"A legfőbb indok az volt, hogy bár a törvény előírja, hogy a fizetőparkolást ott lehet bevezetni, ahol azt az előzetes parkolási mérleg indokolja, ezt azonban nem készítették el." - mondta Bereznai Csaba, helyi képviselő.
– Magyarán polgármester asszonyéknak a rendelet-tervezet megalkotása előtt alaposan meg kellett volna vizsgálniuk, pontosan meg kellett volna mérniük, hogy az adott területen mikor és milyen arányokban telítettek a parkolók. A közgyűlésen erre konkrétan rá is kérdeztem.
Tíz évvel ezelőtt is gyakran fordultam a jegyzőhöz, ha kiterjeszteni szeretnénk egy fizető parkolási övezetet, ahhoz milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelni? És nekem mindig azt mondták, hogy egy ilyen parkoló telítettségi mérleget kell először prezentálni az önkormányzatnak. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e ilyen, megtörtént-e ez és megismerhető-e ez?
- idézte fel Bereznai Csaba, mit mondott egy korábbi közgyűlésen, melyen a fizetőparkolásról volt szó.
Borsos Márton Zoltán alpolgármester a képviselő kérdésére ezt a választ adta: "Parkolási övezet kiterjesztéséhez valóban szükséges a telítettség-mérés és rendelkezünk telítettség-méréssel, nem csak telítettség-méréssel, hanem forgalomszámlálással is. Ez mind a parkolási koncepció alapján került kidolgozásra, tehát ezen jogszabályi feltételeknek természetesen eleget teszünk."
– A kérdés az, hogy polgármester asszony és a kollégái ennyire nem értenek a munkájukhoz, vagy szándékosan tévesztették meg a képviselő testületet és a tatabányai polgárokat? - tette fel Bereznai Csaba a kérdést.
Magyarázkodik a polgármester
Ahogy azt mi is megírtuk, Szücsné Posztovics Ilona maga közölt egy videót Facebook oldalán, melyben erősen mentegetőzik a fizető parkolás körül kialakult helyzet miatt. A Kúria ugyanis november 30-al megszünteti a jogszabályellenesen bevezetett fizető parkolást.
Azért én úgy gondolom, hogy ennek volt politikai hátszele, politikai segítsége.
- mondta a polgármester a szóban forgó videóban.
A videóra Gál Csaba Fidesz-frakcióvezető reagált: "El is hinném, ha legalább ötször nem hívtuk volna fel a figyelmet arra, hogy amit csinálnak, az jogszabályba ütközik."
Szücsné élesen bírálta a Kúriát és tiszta vizet öntött a pohárba: marad a fizetőparkolás Tatabányán!
