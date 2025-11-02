42 perce
Barangold be az epikus filmes kirándulóhelyeket Magyarországon, ahol a természet a díszlet!
Tarts velünk hazánk legszebb filmes kirándulóhelyeire, ahol a valóság és a fantázia határa elmosódik. Ebben a cikkünkben bemutatjuk, milyen különleges élményt nyújtanak ezek a filmes kirándulóhelyek Magyarországon ahol a természet, a történelem és a mozi hangulata találkozik.
A filmes kirándulóhelyek Magyarországon manapság nagyon népszerűek, közülük a legvarázslatosabb Komárom-Esztergom megyei helyszínek, ahová érdemes ellátogatni. Legyen szó egy hétvégi kirándulásról, természetjárásról vagy akár egy élménygazdag cosplay-fotózásról.
Miről olvashatsz a cikkben?
- Olyan tájakról, ahol elfelejted, hogy még Magyarországon jársz...
- Egy helyről, ahol a hegyek között akár hős is lehetnél egy fantasy filmben.
- Egy barlangról, ami akár egy legendás lény rejtekhelye is lehetne.
- Egy kilátóról, ahonnan a panoráma egy egész birodalmat idéz meg.
- Egy erdőről, ahol télen olyan csend honol, mint a Trónok harcában a Falnál.
- És egy várról, ahol a Vaják világának hősei is megfordultak.
Filmes kirándulóhelyek Magyarországon
Nem csak Hollywoodban vagy Új-Zélandon találni lélegzetelállító filmes tájakat - Magyarországon is rengeteg olyan helyszín van, ahol igazi filmbe illő hangulat vár! A hegyek, erdők, várak és tavak között barangolva könnyen úgy érezheted, mintha egy fantasy film világában járnál. Ráadásul sok ilyen hely tökéletes fotózáshoz, videókhoz vagy akár cosplay-fotós projektekhez is meg persze remek úti célnak is.
Kisoroszi hegycsúcs - mintha az elárasztott Isengardban járnánk
A Duna partján fekvő Kisoroszi látványa magaslatról nézve valóban olyan, mintha Isengard újjáéledt birodalmába pillantanánk, amikor a film a vége felé közeledik. A zöldellő fák és a víz közelsége egyaránt filmbe illő hangulatot teremtenek, tökéletes hely egy fantasy fotósorozathoz, vagy ha nem akarunk fényképezni, akkor csak egy kirándulási úti célnak is tökéletes választás a természetkedvelők számára.
Az Öregkői-barlang akár lehetne az óriási póknak a lakása is
A Vértes mélyén, a sötét sziklák között megbújó barlang olyan titokzatos atmoszférát áraszt, hogy könnyedén el tudnánk képzelni benne Shelob, a híres pók lakását a Gyűrűk ura filmből. A barlang bejárata különösen izgalmas fotóhelyszín lehet azoknak, akik szeretik a sötétebb, misztikusabb háttereket és ideális túra helyszín is.
Az Öregkő panorámája akár olyan is lehet, mintha egy csatahelyszín volna
Az Öregkő tetejéről elénk táruló panoráma könnyedén lehetne egy epikus fantasy csata díszlete. A Vértes lankái, a mélybe futó ösvények és a távoli hegyvonulatok olyan látványt nyújtanak, mintha Középfölde peremén állnánk és várnánk a közeledő seregeket.
Visszatérve a valóságba, ez a hely nemcsak a képzeletünket mozgatja meg, hanem tökéletes célpont egy hétvégi túrához is. Aki szereti a természetet és a lélegzetelállító kilátásokat, azt garantáltan elvarázsolja a hely atmoszférája.
Ráadásul az Öregkő kutyás kirándulásra és családi túrára is ideális, a kaland itt minden korosztályt és minden négylábú felfedezőt vár!
A havas szomódi erdő - mintha a Trónok harca „Éjjel jön” jelenetében lennénk
Télen a szomódi erdő hólepte fái egészen különleges hangulatot árasztanak. A csendes, fehérbe borult táj szinte életre kelti az Éjjeli Őrség világát olyan, mintha a Trónok harca havas jeleneteiben járnánk.
Ideális hely egy téli tematikájú fotózáshoz vagy rövid videós jelenethez, de egy kellemes családi kiránduláshoz is tökéletes választás.
Ha szerencsénk van és idén is megérkezik a hó, a szomódi domboldalak remek lehetőséget kínálnak egy kis szánkózásra is.
A tatai vár igazi legendás helyszín, a Witcher is forgatott itt
A tatai vár történelmi falai nemcsak a múlt emlékeit őrzik, hanem a fantasy világok hangulatát is.
Nem véletlen, hogy a The Witcher sorozat egyik ikonikus jelenetét is itt forgatták a tóparti várkastély látványa minden szögből lenyűgöző. Itt vették fel a híres dzsines jelenetet is, amikor Yennefer és Geralt először találkoznak.
Ráadásul hamarosan érkezik a sorozat új évada, így még különlegesebb élmény lehet ellátogatni arra a helyszínre, ahol a Vaják világa életre kelt.
Tata ráadásul nemcsak filmes szempontból különleges, hanem az egyik legkedveltebb kirándulóhely is: az Öreg-tó környékén számos látnivaló, sétány és hangulatos kávézó várja a látogatókat.
