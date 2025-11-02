Barangold be az epikus filmes kirándulóhelyeket Magyarországon, ahol a természet a díszlet!

A filmes kirándulóhelyek Magyarországon manapság nagyon népszerűek, közülük a legvarázslatosabb Komárom-Esztergom megyei helyszínek, ahová érdemes ellátogatni. Legyen szó egy hétvégi kirándulásról, természetjárásról vagy akár egy élménygazdag cosplay-fotózásról.

Filmes kirándulóhelyek Magyarországon - varázslatos helyek, mintha filmben járnál

Fotó: Hagymási B. / Forrás: Kemma.hu

Miről olvashatsz a cikkben?

Olyan tájakról, ahol elfelejted, hogy még Magyarországon jársz...

Egy helyről, ahol a hegyek között akár hős is lehetnél egy fantasy filmben.

Egy barlangról, ami akár egy legendás lény rejtekhelye is lehetne.

Egy kilátóról, ahonnan a panoráma egy egész birodalmat idéz meg.

Egy erdőről, ahol télen olyan csend honol, mint a Trónok harcában a Falnál.

És egy várról, ahol a Vaják világának hősei is megfordultak.

Filmes kirándulóhelyek Magyarországon

Nem csak Hollywoodban vagy Új-Zélandon találni lélegzetelállító filmes tájakat - Magyarországon is rengeteg olyan helyszín van, ahol igazi filmbe illő hangulat vár! A hegyek, erdők, várak és tavak között barangolva könnyen úgy érezheted, mintha egy fantasy film világában járnál. Ráadásul sok ilyen hely tökéletes fotózáshoz, videókhoz vagy akár cosplay-fotós projektekhez is meg persze remek úti célnak is.

Kisoroszi hegycsúcs - mintha az elárasztott Isengardban járnánk

A Duna partján fekvő Kisoroszi látványa magaslatról nézve valóban olyan, mintha Isengard újjáéledt birodalmába pillantanánk, amikor a film a vége felé közeledik. A zöldellő fák és a víz közelsége egyaránt filmbe illő hangulatot teremtenek, tökéletes hely egy fantasy fotósorozathoz, vagy ha nem akarunk fényképezni, akkor csak egy kirándulási úti célnak is tökéletes választás a természetkedvelők számára.

Isengard magyar kiadásban a Kisoroszi hegycsúcs éppen elvolt árasztva amikor fotóztuk

Fotó: Hagymási B. / Forrás: Kemma.hu

Az Öregkői-barlang akár lehetne az óriási póknak a lakása is

A Vértes mélyén, a sötét sziklák között megbújó barlang olyan titokzatos atmoszférát áraszt, hogy könnyedén el tudnánk képzelni benne Shelob, a híres pók lakását a Gyűrűk ura filmből. A barlang bejárata különösen izgalmas fotóhelyszín lehet azoknak, akik szeretik a sötétebb, misztikusabb háttereket és ideális túra helyszín is.

Ez a hely olyan, mint amikor Frodot foglyul ejtette az óriás pók a barlangban

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: Kemma.hu

Az Öregkő panorámája akár olyan is lehet, mintha egy csatahelyszín volna

Az Öregkő tetejéről elénk táruló panoráma könnyedén lehetne egy epikus fantasy csata díszlete. A Vértes lankái, a mélybe futó ösvények és a távoli hegyvonulatok olyan látványt nyújtanak, mintha Középfölde peremén állnánk és várnánk a közeledő seregeket.

Visszatérve a valóságba, ez a hely nemcsak a képzeletünket mozgatja meg, hanem tökéletes célpont egy hétvégi túrához is. Aki szereti a természetet és a lélegzetelállító kilátásokat, azt garantáltan elvarázsolja a hely atmoszférája.

Ráadásul az Öregkő kutyás kirándulásra és családi túrára is ideális, a kaland itt minden korosztályt és minden négylábú felfedezőt vár!