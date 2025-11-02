Elképesztő fénypark érkezik a Duna mellé, megelevenedik a léhgajók kora

Észak-Komárom november közepétől fényárba borul. Az Öregvár történelmi falai között november 14-től minden este különleges fényshow várja a látogatókat, miközben a belvárosban kezdetét veszi a hagyományos András-napi vásár is. A két program együtt igazi ünnepi hangulatot varázsol a városba.

A fényshow megnyitója Észak-Komáromban idén is az András-napi vásár idejére esik

Fotó: Körtvélyfály Dina/24 Óra

Fényshow Komáromban: több százezer lámpás

A Öregvár területe minden nap 16 és 21 óra között egy varázslatos fényvilággá alakul. A látogatók több százezer világító elemből épített mesevilágban sétálhatnak, ahol találkozhatnak tengeri lényekkel, búvárokkal, léghajókkal és retro robotokkal is. A szervezők szerint a Story of Lights „fényshow Komáromban” olyan látványt kínál, amit az egész család élvezhet – gyerekek és felnőttek egyaránt elmerülhetnek a fantázia világában.

Léghajók és gőzgépek a fények birodalmában

Az idei év újdonsága a „Vzducholode a parné stroje vo svete fantázie” – azaz „Léghajók és gőzgépek a fantázia világában” elnevezésű rész. A látogatók itt visszautazhatnak az időben, amikor a technika és a képzelet kéz a kézben jártak. A világító gőzösök, fényvonatok és hatalmas léghajók egyedi atmoszférát teremtenek, amely a történelem és a modern látványtechnika izgalmas találkozása.