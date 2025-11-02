november 2., vasárnap

Fényparádé

1 órája

Elképesztő fénypark érkezik a Duna mellé, megelevenedik a léhgajók kora

Komáromban november közepétől igazi fényparádé várja a látogatókat. Az Öregvár udvarai este mesebeli világgá változnak, ahol a látványos fényshow több százezer lámpással, világító léghajókkal és tenger alatti kalandokkal kelti életre a fantáziát.

Bajcsy Tünde
Fényshow érkezik ismét Észak-Komáromba

Fotó: Körtvélyfály Dina/24 Óra

Észak-Komárom november közepétől fényárba borul. Az Öregvár történelmi falai között november 14-től minden este különleges fényshow várja a látogatókat, miközben a belvárosban kezdetét veszi a hagyományos András-napi vásár is. A két program együtt igazi ünnepi hangulatot varázsol a városba.

Fotó: Körtvélyfály Dina/24 Óra

Fényshow Komáromban: több százezer lámpás

A Öregvár területe minden nap 16 és 21 óra között egy varázslatos fényvilággá alakul. A látogatók több százezer világító elemből épített mesevilágban sétálhatnak, ahol találkozhatnak tengeri lényekkel, búvárokkal, léghajókkal és retro robotokkal is. A szervezők szerint a Story of Lights „fényshow Komáromban” olyan látványt kínál, amit az egész család élvezhet – gyerekek és felnőttek egyaránt elmerülhetnek a fantázia világában.

Léghajók és gőzgépek a fények birodalmában

Az idei év újdonsága a „Vzducholode a parné stroje vo svete fantázie” – azaz „Léghajók és gőzgépek a fantázia világában” elnevezésű rész. A látogatók itt visszautazhatnak az időben, amikor a technika és a képzelet kéz a kézben jártak. A világító gőzösök, fényvonatok és hatalmas léghajók egyedi atmoszférát teremtenek, amely a történelem és a modern látványtechnika izgalmas találkozása.

GALÉRIA: Különleges fénykiállítás az észak-komáromi erődben (fotó: K. D.)

Fotók: Körtvélyfáy Dina

András-napi vásár: a fényshow mellett ünnepi hangulat a belvárosban

A fényshow nem az egyetlen attrakció november közepétől Komáromban – azzal egy időben kezdetét veszi a hagyományos András-napi vásár is. A város szívében forralt bor, kézműves portékák és zenés programok gondoskodnak a hangulatról. A vásár és a fényshow egymást kiegészítve kínálnak teljes élményt mindazoknak, akik szeretnének ráhangolódni az adventi időszakra.

Komárom fényben ragyog – igazi őszi csoda a Duna partján

A Öregvár fényshow-ja és az András-napi vásár együtt teszik Komáromot novemberben az egyik leglátványosabb úti céllá a régióban. A fények, a zene és az ünnepi illatok varázslatos hangulatot teremtenek – egy élmény, amelyet kár lenne kihagyni.

 

 

