1 órája
Elképesztő fénypark érkezik a Duna mellé, megelevenedik a léhgajók kora
Komáromban november közepétől igazi fényparádé várja a látogatókat. Az Öregvár udvarai este mesebeli világgá változnak, ahol a látványos fényshow több százezer lámpással, világító léghajókkal és tenger alatti kalandokkal kelti életre a fantáziát.
Fényshow érkezik ismét Észak-Komáromba
Fotó: Körtvélyfály Dina/24 Óra
Észak-Komárom november közepétől fényárba borul. Az Öregvár történelmi falai között november 14-től minden este különleges fényshow várja a látogatókat, miközben a belvárosban kezdetét veszi a hagyományos András-napi vásár is. A két program együtt igazi ünnepi hangulatot varázsol a városba.
Fényshow Komáromban: több százezer lámpás
A Öregvár területe minden nap 16 és 21 óra között egy varázslatos fényvilággá alakul. A látogatók több százezer világító elemből épített mesevilágban sétálhatnak, ahol találkozhatnak tengeri lényekkel, búvárokkal, léghajókkal és retro robotokkal is. A szervezők szerint a Story of Lights „fényshow Komáromban” olyan látványt kínál, amit az egész család élvezhet – gyerekek és felnőttek egyaránt elmerülhetnek a fantázia világában.
Léghajók és gőzgépek a fények birodalmában
Az idei év újdonsága a „Vzducholode a parné stroje vo svete fantázie” – azaz „Léghajók és gőzgépek a fantázia világában” elnevezésű rész. A látogatók itt visszautazhatnak az időben, amikor a technika és a képzelet kéz a kézben jártak. A világító gőzösök, fényvonatok és hatalmas léghajók egyedi atmoszférát teremtenek, amely a történelem és a modern látványtechnika izgalmas találkozása.
GALÉRIA: Különleges fénykiállítás az észak-komáromi erődben (fotó: K. D.)Fotók: Körtvélyfáy Dina
András-napi vásár: a fényshow mellett ünnepi hangulat a belvárosban
A fényshow nem az egyetlen attrakció november közepétől Komáromban – azzal egy időben kezdetét veszi a hagyományos András-napi vásár is. A város szívében forralt bor, kézműves portékák és zenés programok gondoskodnak a hangulatról. A vásár és a fényshow egymást kiegészítve kínálnak teljes élményt mindazoknak, akik szeretnének ráhangolódni az adventi időszakra.
Komárom fényben ragyog – igazi őszi csoda a Duna partján
A Öregvár fényshow-ja és az András-napi vásár együtt teszik Komáromot novemberben az egyik leglátványosabb úti céllá a régióban. A fények, a zene és az ünnepi illatok varázslatos hangulatot teremtenek – egy élmény, amelyet kár lenne kihagyni.