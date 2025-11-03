Nem keresi már a rendőrség az esztergomi mentőst, aki a Dunába ugrott

Október 9-én veszett nyoma az esztergomi mentőállomás vezetőjének, akit egy évvel ezelőtt még munkájáért tüntettek ki. Eltűnése miatt az egész ország aggódott. A rendőrség azonban egy ideje nem tartja számon eltűnt személyként.

Az esztergomi mentős október 9-én tűnt el

Forrás: police.hu

Nem keresik az eltűnt esztergomi mentőst

Ahogy arról a kemma.hu korábban beszámolt, az esztergomi mentősnek október 9-én veszett nyoma Esztergomban. A férfi nemcsak a helyi mentőállomás vezetője, de nemrégiben az Év Mentődolgozója díjat is elnyerte, így eltűnése az egész közösséget megrázta.

A rendőrség hetekig eltűntként tartotta nyilván a férfit, a körözési adatlapja nyilvánosan elérhető volt. Ám néhány nappal ezelőtt levették az ismeretlen helyen levő személyek listájáról.

Ezzel kapcsolatban megkérdeztük a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, ám nem részletezték az okot, és azt sem, hogy az eltűnt személy élve került-e elő. Az Országos mentőszolgálat kommunikációs osztálya későbbre ígért tájékoztatást.

Gyűjtést szerveztek családjának

A mentős eltűnése után néhány nappal a Mentő Baj-Társ Alapítvány adománygyűjtést indított, hogy támogassa Jurák Krisztián idős édesanyját ebben a nehéz időszakban.

Mint posztjukban írták: az eltűnt mentős édesanyjával élt, és egész életében az életmentést, a másokért végzett szolgálatot tekintette legfőbb hivatásának.