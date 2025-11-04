Fotókon az esztergomi gát bejárása: így áll most a dunai védmű építése

Hétről hétre látványosabb formát ölt az esztergomi árvízvédelmi rendszer első szakasza. Az esztergomi gát építési területe nemrég a lakosok számára is nyitott volt. Fotókon a gátbejárás.

Évtizedek óta várt beruházás indult el másfél évvel ezelőtt Esztergomban: a dunai árvizektől fenyegetett városban készül az árvízvédelmi gát első üteme. Az esztergomi gátépítés látványosan halad, egyre formálva-alakítva az esztergomi Duna partot a Mária Valéria híd és a Prímás-sziget nyugati vége között. A második ütem megvalósulása pedig idén tavasszal lett kiemelt beruházás.