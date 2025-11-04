november 4., kedd

Védekezés

3 órája

Fotókon az esztergomi gát bejárása: így áll most a dunai védmű építése

A helyieknek szervezett bejáráson mutatták be az árvízvédelem esztergomi helyszínét. Az esztergomi gátépítés helyszíni fotóit is közölte a városvezető.

Kemma.hu

Hétről hétre látványosabb formát ölt az esztergomi árvízvédelmi rendszer első szakasza. Az esztergomi gát építési területe nemrég a lakosok számára is nyitott volt. Fotókon a gátbejárás.

Az esztergomi gát építési területe
Nyilvános volt az esztergomi gát építési területe

Esztergomi gát: fotókon a beruházás

Évtizedek óta várt beruházás indult el másfél évvel ezelőtt Esztergomban: a dunai árvizektől fenyegetett városban készül az árvízvédelmi gát első üteme. Az esztergomi gátépítés látványosan halad, egyre formálva-alakítva az esztergomi Duna partot a Mária Valéria híd és a Prímás-sziget nyugati vége között. A második ütem megvalósulása pedig idén tavasszal lett kiemelt beruházás. 

Szeptemberi áradás a Dunán

A gátépítés első szakaszának leglátványosabb része a Mária Valéria híd és a Palkovics-pad közöti szakaszon valósult meg, ahol egy fix, mobilgáttal kiegészíthető fal épült. Ennek tetején készül el Esztergom új Duna parti sétánya. 

Az önkormányzat és az Országos Vízügyi Főigazgatóság közös projektjének kulisszái mögé nemrég vezetett túrán a helyiek bekukkanhattak. A helyszínen szakemberek részletezték a projeket. 

Így épül tovább a dunai gát Esztergomban
A II. ütemben megépülnek a mellékág árvízkapui, illetve az Erzsébet Park, a Prímási palota védelme is biztosítva lesz. Ezen túl bővítik majd az esztergomi gátőrtelepet is.

Hernádi Ádám polgármester Facebook-posztjában közölt fotókat a bejárásról - így olvasóink is benézhetnek az épülő esztergomi gát építési területére. Mint a városvezető hozzátette: hamarosan egy videót is közzétesz majd a bejárásról.

 

