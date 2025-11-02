november 2., vasárnap

Achilles névnap

16°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges hangulat

55 perce

Fotókon Esztergom legszebb és legsejtelmesebb kápolnája

Címkék#Kápolna#Jó Pásztor Kápolna#temető

Felmentünk az esztergomi temető feletti dombra, ahonnan nem csak a Kálvária indul. Itt található Esztergom legszebb kápolnája, amely sokkal többet tartogat a látogatók számára!

Feleki Marietta

Az esztergomi Belvárosi Temető feletti dombon magasodik egy érdekes hangulatú szentély, Esztergom legszebb kápolnája. A Jó Pásztor Kápolna története kalandosabb, mint gondolnánk. 

ESztergom legszebb kápolnája, a Jó-Pásztor Kápolna
Az esztergomi Jó-Pásztor Kápolna, Esztergom legszebb imaháza
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Esztergom legszebb kápolnája: íme a titokzatos története

A Temető utca kaptatójáról letérve jutunk el Esztergom egyik legérdekesebb és legpompásabb kápolnájához, melynek külleme és hányattatott sorsa is hozzátesz különleges hangulatához. 

Ez a kis templomocska első ránézésre inkább sejtelmes, mint barátságos: gótikus stílusban épült, azonban nem a középkorban, hanem a XX. század hajnalán. Fehér Gyula volt belvárosi plébános kezdeményezte az építést az akkor már meglévő Kálvária kápolna közelében. 1901-ben szentelték fel, azonban csak 1907-ben adták át. 

A kápolnának valójában kettős szerepet szántak: az itt kezdődő domb alját képezték ki, sírboltokat magában foglaló kripta-építménnyé, fölötte helyezkedik el az építészetileg kitűnően komponált Jó Pásztor kápolna - írta az Esztergom Anno. A kripták egyébként az épület alján levő kis résen keresztül is láthatóak.

Felújításra vár a kápolna

A szentély nappal is tekintélyt parancsolóan magasodik fák közé, ám este is izgalmas idelátogatni: hangulata, vadregényes, dús növényzettel borított környezete olyan érzést kelt, mintha egy filmbe csöppentünk volna... Az imahelytől pedig premier plánban látható a kivilágított Esztergomi Bazilika káprázatos épülete is. Innen indul a Kálvária, illetve nem messze található a Szenvedő Krisztus szobor is, ahová Mindenszentek és Halottak napja idején mécsest helyeznek el a hívek.

Esztergomi bazilika a Jó Pásztor Káponától

Egyébként építésekor már volt egy Jó Pásztor Kápolna a temető bejáratánál: a 18. században épült kápolna a dombon levő  kegyhely megépülése után lett a temető ravatalozó kápolnája - azóta is ez a funkciója. Az új Jó Pásztor Kápolna megépülésekor új nevet kapott.

Az "új" Jó Pásztor kápolna azonban elhanyagolt állapotba került, állaga folyamatosan romlott, sorsa megpecsételődött. Volt, hogy hajléktalanok tanyája volt, a kilencvenes években tűzvész pusztított az épületben, a tetőszerkezet teljesen elpusztult. 

Felújítása sokáig váratott magára, ám néhány éve elkezdődhetet a kápolna újjszületése: 2019-ben új tornyot kapott, illetve falak megújítása is folyamatban van.

  • Építészeti remekmű a temető felett
    A Jó Pásztor Kápolna bejáratát két pillér fogja közre, mellettük két-két keskeny ablak húzódik, csúcsíves stílusú éppületet emeltek a kriptaépítményre. 
  • A kapu fölött az építés dátuma látható római számokkal, efelett egy térdelő, glóriás alak domborművét helyezték el. 
  • A homlokzaton, gótikus stílusú rózsaablakonjut be a fény. A rózsaablak alatt, két román stílusú oszlop között hetes tagozású árkádsor sorakozik.
  • Az oromzat szélét levélmintájú díszítés látható. A hét fülkéből három nyitott ablak, négy pedig vak. Az oldalfalakon támpillérek állnak. A hajót és a szentélyt összekötő tagozatot időközben elbontották, írta a wikipedia.

 

Esztergomban épületek őrzik a történelmet

Az esztergomi épületek története sok érdekességet rejt. A város ikonja, az esztergomi bazilika történetéből is vannak epizódok, amelyeket talán a helyiek sem tudnak. 

A Kis-Duna sétány ismert épülete pedig holliwoody sztár filmjében is szerepelt néhány éve. 

Bár a közelmúltban készült, az esztergomiaknak mégis emlékezets helyszín a Bástya Áruház, amely a szocializmus első plázája anno.

A török kori Esztergomból is számos emlék fennmaradt, mi is bejártuk ezeket: a tragédiára épült dzsámit és az egykori török kori fürdőt is. 

GALÉRIA: Fotókon Esztergom legszebb és legsejtelmesebb kápolnája (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu