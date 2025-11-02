55 perce
Fotókon Esztergom legszebb és legsejtelmesebb kápolnája
Felmentünk az esztergomi temető feletti dombra, ahonnan nem csak a Kálvária indul. Itt található Esztergom legszebb kápolnája, amely sokkal többet tartogat a látogatók számára!
Az esztergomi Belvárosi Temető feletti dombon magasodik egy érdekes hangulatú szentély, Esztergom legszebb kápolnája. A Jó Pásztor Kápolna története kalandosabb, mint gondolnánk.
Esztergom legszebb kápolnája: íme a titokzatos története
A Temető utca kaptatójáról letérve jutunk el Esztergom egyik legérdekesebb és legpompásabb kápolnájához, melynek külleme és hányattatott sorsa is hozzátesz különleges hangulatához.
Ez a kis templomocska első ránézésre inkább sejtelmes, mint barátságos: gótikus stílusban épült, azonban nem a középkorban, hanem a XX. század hajnalán. Fehér Gyula volt belvárosi plébános kezdeményezte az építést az akkor már meglévő Kálvária kápolna közelében. 1901-ben szentelték fel, azonban csak 1907-ben adták át.
A kápolnának valójában kettős szerepet szántak: az itt kezdődő domb alját képezték ki, sírboltokat magában foglaló kripta-építménnyé, fölötte helyezkedik el az építészetileg kitűnően komponált Jó Pásztor kápolna - írta az Esztergom Anno. A kripták egyébként az épület alján levő kis résen keresztül is láthatóak.
Felújításra vár a kápolna
A szentély nappal is tekintélyt parancsolóan magasodik fák közé, ám este is izgalmas idelátogatni: hangulata, vadregényes, dús növényzettel borított környezete olyan érzést kelt, mintha egy filmbe csöppentünk volna... Az imahelytől pedig premier plánban látható a kivilágított Esztergomi Bazilika káprázatos épülete is. Innen indul a Kálvária, illetve nem messze található a Szenvedő Krisztus szobor is, ahová Mindenszentek és Halottak napja idején mécsest helyeznek el a hívek.
Egyébként építésekor már volt egy Jó Pásztor Kápolna a temető bejáratánál: a 18. században épült kápolna a dombon levő kegyhely megépülése után lett a temető ravatalozó kápolnája - azóta is ez a funkciója. Az új Jó Pásztor Kápolna megépülésekor új nevet kapott.
Az "új" Jó Pásztor kápolna azonban elhanyagolt állapotba került, állaga folyamatosan romlott, sorsa megpecsételődött. Volt, hogy hajléktalanok tanyája volt, a kilencvenes években tűzvész pusztított az épületben, a tetőszerkezet teljesen elpusztult.
Felújítása sokáig váratott magára, ám néhány éve elkezdődhetet a kápolna újjszületése: 2019-ben új tornyot kapott, illetve falak megújítása is folyamatban van.
- Építészeti remekmű a temető felett
A Jó Pásztor Kápolna bejáratát két pillér fogja közre, mellettük két-két keskeny ablak húzódik, csúcsíves stílusú éppületet emeltek a kriptaépítményre.
- A kapu fölött az építés dátuma látható római számokkal, efelett egy térdelő, glóriás alak domborművét helyezték el.
- A homlokzaton, gótikus stílusú rózsaablakonjut be a fény. A rózsaablak alatt, két román stílusú oszlop között hetes tagozású árkádsor sorakozik.
- Az oromzat szélét levélmintájú díszítés látható. A hét fülkéből három nyitott ablak, négy pedig vak. Az oldalfalakon támpillérek állnak. A hajót és a szentélyt összekötő tagozatot időközben elbontották, írta a wikipedia.
Esztergomban épületek őrzik a történelmet
Az esztergomi épületek története sok érdekességet rejt. A város ikonja, az esztergomi bazilika történetéből is vannak epizódok, amelyeket talán a helyiek sem tudnak.
5 érdekes tény az esztergomi bazilikáról, amit (talán) még a helyiek sem tudnak
A Kis-Duna sétány ismert épülete pedig holliwoody sztár filmjében is szerepelt néhány éve.
Felújítják Esztergom ikonikus épületét, amely hollywoodi filmben is szerepelt +fotók
Bár a közelmúltban készült, az esztergomiaknak mégis emlékezets helyszín a Bástya Áruház, amely a szocializmus első plázája anno.
Fotókon a belváros első "plázája": a Bástya Áruház múltja és jelene
A török kori Esztergomból is számos emlék fennmaradt, mi is bejártuk ezeket: a tragédiára épült dzsámit és az egykori török kori fürdőt is.
Esztergomiak mennek el mellettük nap mint nap: török kori emlékek daltól a dzsámiig
GALÉRIA: Fotókon Esztergom legszebb és legsejtelmesebb kápolnája (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám