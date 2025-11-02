Fotókon Esztergom legszebb és legsejtelmesebb kápolnája

Az esztergomi Belvárosi Temető feletti dombon magasodik egy érdekes hangulatú szentély, Esztergom legszebb kápolnája. A Jó Pásztor Kápolna története kalandosabb, mint gondolnánk.

Az esztergomi Jó-Pásztor Kápolna, Esztergom legszebb imaháza

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Esztergom legszebb kápolnája: íme a titokzatos története

A Temető utca kaptatójáról letérve jutunk el Esztergom egyik legérdekesebb és legpompásabb kápolnájához, melynek külleme és hányattatott sorsa is hozzátesz különleges hangulatához.

Ez a kis templomocska első ránézésre inkább sejtelmes, mint barátságos: gótikus stílusban épült, azonban nem a középkorban, hanem a XX. század hajnalán. Fehér Gyula volt belvárosi plébános kezdeményezte az építést az akkor már meglévő Kálvária kápolna közelében. 1901-ben szentelték fel, azonban csak 1907-ben adták át.

A kápolnának valójában kettős szerepet szántak: az itt kezdődő domb alját képezték ki, sírboltokat magában foglaló kripta-építménnyé, fölötte helyezkedik el az építészetileg kitűnően komponált Jó Pásztor kápolna - írta az Esztergom Anno. A kripták egyébként az épület alján levő kis résen keresztül is láthatóak.

Felújításra vár a kápolna

A szentély nappal is tekintélyt parancsolóan magasodik fák közé, ám este is izgalmas idelátogatni: hangulata, vadregényes, dús növényzettel borított környezete olyan érzést kelt, mintha egy filmbe csöppentünk volna... Az imahelytől pedig premier plánban látható a kivilágított Esztergomi Bazilika káprázatos épülete is. Innen indul a Kálvária, illetve nem messze található a Szenvedő Krisztus szobor is, ahová Mindenszentek és Halottak napja idején mécsest helyeznek el a hívek.

Esztergomi bazilika a Jó Pásztor Káponától

Egyébként építésekor már volt egy Jó Pásztor Kápolna a temető bejáratánál: a 18. században épült kápolna a dombon levő kegyhely megépülése után lett a temető ravatalozó kápolnája - azóta is ez a funkciója. Az új Jó Pásztor Kápolna megépülésekor új nevet kapott.

Az "új" Jó Pásztor kápolna azonban elhanyagolt állapotba került, állaga folyamatosan romlott, sorsa megpecsételődött. Volt, hogy hajléktalanok tanyája volt, a kilencvenes években tűzvész pusztított az épületben, a tetőszerkezet teljesen elpusztult.