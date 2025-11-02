november 2., vasárnap

Achilles névnap

16°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Podcast

48 perce

Fiatal művészek és új hullám Tatán – podcast a kortárs galéria világáról

Címkék#kreativitás#Erdélyi Ágnes#Magyar N Modern Galéria#művészpálya#inspiráció#Tata#kortárs képzőművészet

Fiatal alkotók formálják Tata kulturális életét. A Magyar N. Modern Galéria alapítója Erdélyi Ágnes és művésztársai meséltek arról, hogyan indultak el a művészpályán, miként jött létre a galéria, és miért fontos számukra, hogy a kortárs művészet mindenkihez eljusson.

Bajcsy Tünde

A tatai művészeti élet új színekkel gazdagodott: fiatal, kortárs alkotók meséltek arról, hogyan indultak el a művészpályán, és miként jött létre a város új, modern galériája. A podcast beszélgetés során Erdélyi Ágnes, Gőcze Borbála és Gordon Márk betekintést engedtek a kortárs művészet világába – inspirációikról, kihívásaikról és arról, mit jelent ma művésznek lenni.

Gordon Márk, Erdélyi Ágnes és Gőcze Borbála - a fiatal kortárs művészek, akiknek galéria Tatán található Magyar N. Modern Galéria név alatt.
Gordon Márk, Erdélyi Ágnes és Gőcze Borbála - a fiatal kortárs művészek, akiknek galéria Tatán található Magyar N. Modern Galéria név alatt
Fotó: Mark Gordon

A tatai Magyar N. Modern Galéria megálmodója - Erdélyi Ágnes

Ágnes fiatal kortárs művész, aki elsősorban a művészettörténetbe szeretett bele. A galéria működését és annak megszervezését 2024-ben kezdte el, majd 2025 augusztusára kulcsra készen meg is nyitottak. 

A beszélgetésből kiderült, hogy a galéria alapítása nem csupán egy kiállítótér létrehozása volt, hanem egy közösségi tér megnyitása is, ahol a helyi fiatalok megmutathatják tehetségüket. A művészek különböző stílusokban alkotnak, a klasszikus festészettől a vegyes technikákig, és mindannyian hisznek abban, hogy a kortárs művészet mindenki számára elérhető és érthető lehet. 

A podcast során szó esett a mesterséges intelligencia és a művészet kapcsolatáról is. A fiatal alkotók szerint az AI soha nem veheti át a helyét az emberi érzelmeknek és kreativitásnak, hiszen a művészet legfontosabb forrása továbbra is az emberi lélek marad. A beszélgetés inspiráló példája annak, hogyan formálják a tatai fiatal művészek a modern művészet jövőjét

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu