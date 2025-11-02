Fiatal művészek és új hullám Tatán – podcast a kortárs galéria világáról

A tatai művészeti élet új színekkel gazdagodott: fiatal, kortárs alkotók meséltek arról, hogyan indultak el a művészpályán, és miként jött létre a város új, modern galériája. A podcast beszélgetés során Erdélyi Ágnes, Gőcze Borbála és Gordon Márk betekintést engedtek a kortárs művészet világába – inspirációikról, kihívásaikról és arról, mit jelent ma művésznek lenni.

Gordon Márk, Erdélyi Ágnes és Gőcze Borbála - a fiatal kortárs művészek, akiknek galéria Tatán található Magyar N. Modern Galéria név alatt

Fotó: Mark Gordon

A tatai Magyar N. Modern Galéria megálmodója - Erdélyi Ágnes

Ágnes fiatal kortárs művész, aki elsősorban a művészettörténetbe szeretett bele. A galéria működését és annak megszervezését 2024-ben kezdte el, majd 2025 augusztusára kulcsra készen meg is nyitottak.

A beszélgetésből kiderült, hogy a galéria alapítása nem csupán egy kiállítótér létrehozása volt, hanem egy közösségi tér megnyitása is, ahol a helyi fiatalok megmutathatják tehetségüket. A művészek különböző stílusokban alkotnak, a klasszikus festészettől a vegyes technikákig, és mindannyian hisznek abban, hogy a kortárs művészet mindenki számára elérhető és érthető lehet.

A podcast során szó esett a mesterséges intelligencia és a művészet kapcsolatáról is. A fiatal alkotók szerint az AI soha nem veheti át a helyét az emberi érzelmeknek és kreativitásnak, hiszen a művészet legfontosabb forrása továbbra is az emberi lélek marad. A beszélgetés inspiráló példája annak, hogyan formálják a tatai fiatal művészek a modern művészet jövőjét