Örömhír

15 perce

Fényes eredmény: a tatai Eötvös ismét bekerült Magyarország száz legjobb gimnáziuma közé

Ismét büszkeségre ad okot Tata. Az Eötvös József Gimnázium felkerült a HVG legjobb 100 magyar gimnáziumot összegző rangsorába, ahol az 53. helyet szerezte meg. A friss lista alapján a Komárom-Esztergomi iskolák közül három intézmény is bekerült az országos élmezőnybe – az esztergomi Dobó, a tatabányai Árpád, valamint a tatai Eötvös.

Petrovics Milán

Újabb elismerés érte a tatai oktatást: az Eötvös József Gimnázium az idei HVG-rangsorban Magyarország száz legjobb gimnáziuma közé került, méghozzá az 53. helyen. A frissen megjelent összeállításban Komárom-Esztergom vármegyét három iskola képviseli – az esztergomi Dobó, a tatabányai Árpád, valamint a tatai Eötvös Gimnázium –, mindhárom intézmény az országos élmezőnyben végzett.

Eötvös József Gimnázium
A tatai Eötvös József Gimnázium jobb helyezést ért el, mint tavaly 
Forrás:  Kemma.hu

A tatai Eötvös József Gimnázium idén is a listán

A rangsor minden évben nagy figyelmet kap, hiszen megbízható képet ad arról, mely intézmények teljesítenek kiemelkedően a tanulmányi eredmények és a felsőoktatási bejutási arányok alapján. A HVG elemzése hét különböző mutató figyelembevételével készült, többek között a kompetenciamérés matematika és szövegértés eredményei, a négy érettségi tantárgy iskolai átlaga, valamint a felsőoktatásba felvett diákok pontszámai alapján.

A tatai Eötvös évek óta stabil szereplője a listának, de az idei rangsorban még jobb helyezést ért el, mint tavaly – ami azt mutatja, hogy a gimnáziumban folyó pedagógiai munka továbbra is kimagasló színvonalú. 
Az iskola a közösségi oldalán is megosztotta az örömhírt:

Örömmel tájékoztatjuk az intézményünk iránt érdeklődőket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan gimnáziumunk idén is bekerült Magyarország 100 legjobb gimnáziuma közé. Jelenleg az 53. helyen áll iskolánk a rangsorban. Gratulálunk diákjainknak és tanárainknak a kiemelkedő eredményhez!

A tatai Eötvös Gimnázium a város és a térség egyik meghatározó középiskolája, amely hosszú évek óta a tehetséggondozásra, a modern oktatási módszerekre és a diákok személyiségének fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Az idei siker újabb visszajelzés arra, hogy az iskola nemcsak múltjára, hanem jelenlegi teljesítményére is méltán lehet büszke.

 

