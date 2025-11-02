november 2., vasárnap

Kikapcsolódás

57 perce

A tökéletes őszi pihenőhelyek: íme a Dunántúl 10 legjobb wellneszhotele

Csak pár napra vagy egy hétvégére kapcsolódnál ki, mutatjuk hol tudsz. A google segítségével megkerestük a Top10 dunántúli wellnesst, amiket kár lenne kihagyni.

Ahogy megérkezik az ősz és vele együtt a hideg is, egyre többen használják ki a hazai wellnessek nyújtotta kényelmet. Egy jó kis wellness hétvége teljesen kikapcsolhatja az embert, és Magyarországon erre rengeteg nagyon jó hotel áll rendelkezésünkre, például a Kehidakustány és az agárdi gyógyfürdő. Most a Google Térkép segítségével kikerestük a TOP10 dunántúli wellnesst. 5 csillagtól egészen 4.7-ig találtunk helyeket.

A közkedvelt dunántúli wellness része a szaunázás is
Itt a TOP10 dunántúli wellness
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Ezek a legjobb dunántúli wellnessek

Ez a wellness 5,0 csillagot kapott. Zala vármegyében, Hévízen található, ami nagyon sok ember kedvenc üdülő helye. A hely 37 véleménnyel rendelkezik, amiből a legtöbb 5 csillagos. Többen dicsérték a hely szépségét és a gyógyászati részleget. Szép új szobákkal, nagy teraszokkal.

Kedvenc szállodám Hévízen. A wellness és a gyógyászati részleg is remek.

– írta az egyik hozzászóló.

Katalin 4,9 csillagos a google mapson. A Wellness Hotel Katalin egy nívós, négycsillagos superior dunántúli wellness-szálloda Gyenesdiáson, a Balaton nyugati partján, mindössze 300 méterre a parttól. Egyaránt jó családoknak és pároknak. Nagy, parkosított kertel, több medencével és külön gyermek- és felnőtt részleggel rendelkezi, ez mellett van óriás csúszda, játszószoba is.

  • Anna Grand Hotel

Az 5 csillagos szálloda szintén 4,9-es értékelést kapott, majdnem kétszáz véleménnyel róla. A Balaton-északi partján található szálloda egy történelmi épület is, ami kétszáz éve épült. A vélemények nagy része imádta az ottani kirándulást és voltak akik arról írtak, hogy egy évben többször is megszálltak is.

A személyzet nagyon kedves, külön kiemelném Király György Urat, aki nagyon barátságos, udvarias és segítőkész.

– volt, aki név szerint dicsérte a hotelben dolgozókat.

Szintén nem egy mindennapi dunántúli wellness, Alsópáhokban a Keszthelyi járásban. Ez a helyszín 4,8 csillagot kapott de 2638 vélemény van fent róla, amiből minden kiderül. A névjegyben úgy írták: „Ez a családias all-inclusive üdülőhely 2 km-re helyezkedik el a termálvizes Hévízi-tótól és 1 km-re a 760-as főúttól.” És a gasztro felhozatal sem semmi, összesen négy étteremben ehetnek azok akik itt megszállnak.

A hotel 4,8 csillagos értékeléssel büszkélkedhet. Vendégei személyre szabott programokban vehetnek részt, amelyek orvosi, dietetikai és relaxációs elemeket egyesítenek. A hotel elegáns, természetközeli környezetben fekszik a sárvári Csónakázó-tó partján.

Most következnek a 4,7 értékelésű dunántúli wellness szállók.  A Hétkúti Hotel egy vidéki környezetben lévő, elszigetelt kis üdülő közel a Csókakő várhoz és a móri Szent Kereszt-plébániatemplomhoz. Ebben a szállodában is több étterem közül lehet választani. A hozzászólók többsége a tágas, szép szobákat imádta.

A Dunántúl egyik legexkluzívabb wellnessközpontja. A szálloda 4,7 csillagos értékeléssel és több mint 2978 véleménnyel büszkélkedhet a Google maps-on nem véletlenül: a vendégek külön kiemelik a luxus környezetet, a hatalmas spa-részleget és a kiemelkedő kiszolgálást. A hotel saját gyógyforrásból nyeri a vizét, így a medencékben valóban természetes termálvízben lehet pihenni.

A 4,7 csillagos wellness Röjtökmuzsajon található. A 681 vélemény pedig különösen dicséri a történelmi hangulatot, a gyönyörűen felújított kastélyparkot és a személyzet figyelmességét. A romantikus stílusú, 1750-ben épült kastély 11 kilométerre található az Esterházy-kastélytól. A szállodát eseményekre is használják például esküvőkre.

Gyönyörű belül és kívül is!

Az esküvőnket tartottuk a szállóban, és őszintén szólva, ennél szebb és tökéletesebb helyszínt nem is választhattunk volna!

– csak áradozni tudtak a helyről.

A balatonfüredi hotel szintén 4,7 csillagos értékeléssel szerepel. A modern, elegáns hotel közvetlenül a Balaton partján található, így vendégei csodás panorámában részesülhetnek. A wellnessrészlegben élmény- és úszómedence, szaunavilág, gőzkabin és külön relaxációs terek vannak. A hotel különösen népszerű a párok körében.

  • Hotel Európa Fit - Hévíz

A hévízi szálloda egy igazi wellness-gyöngyszem, amely 4,7 csillagos értékeléssel büszkélkedhet, több mint 2 000 véleménnyel, a legtöbb látogató maximális, 5 csillagot adott neki. A szálloda közvetlenül a híres hévízi gyógytó közelében helyezkedik el, így a vendégek könnyedén élvezhetik a termálvíz jótékony hatásait. 

10 éve ide járunk, évente négy-öt alkalommal. Most októberben is megyünk, és a szilvesztert ki nem hagynánk.

– írta egy véleményező.

A wellness hotelek ára nem csak egymást közt különbözik, hanem utazási irodák és oldalaknál is más árak lehetnek. Ha hotelt vagy nyaralást nézel a legjobb árért mindig néz körül, kitudja hol akadsz a legjobb ajánlatra. De annyi biztos, hogy a Dunántúl nem szűkölködik, wellnessben és programokban, mindenki talál magának való szórakozást legyen az egy romantikus kirucanás egy vár hangulatú hotelbe vagy nagycsaládos utazás csúszdás parkba.

Komárom-Esztergomi wellness helyek 

Ha valaki nem szeretne messzire autókázni, akkor azoknak is megvannak a tökéletes helyek vármegyénkben. Nagyon sokan ismerik a komáromi Brigetio Gyógyfürdőt, ami saját termál vízzel rendelkezik.

És ott van még a a tatai Platán Udvarház. Nemrég a Michelin Guide új Michelin Keys válogatásába 13 magyarországi szállodát válogattak be, köztük Platánt. Azt is megnéztük, milyen belülről a hely és, hogy mennyibe kerül a tatai luxus.

 

