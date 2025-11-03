"Csokit vagy csalunk!" - videón a vidám gyerekprogram Tokodon

Halloween-kor közösségi "Csokit vagy csalunk!" programot szerveztek a családok Tokod-Üveggyárban. A kicsik 14 állomáson gyűjthették a finomságokat.

Halloween-i "Csokit vagy csalunk!" Tokodon

Forrás: beküldött

"Csokit vagy csalunk!": még a kondérban is édesség volt

50 gyerek és szüleik gyülekeztek a helyi művelődési ház előtt a meghirdetett közösségi csokigyűjtésre. A helyi anyukák szervezte jópofa rendezvényre önként jelentkezhettek osztópontként a magánházak, így összesen 14 háznál látták vendégül a "kis csínytevőket".

A gyerekek töklámpással, zseblámpával, kis kosarakkal, vödrökkel ellátva indultak útnak. Persze a hol vidámabb, hol borzongatóbb halloween-i jelmezek sem maradhattak el. Több család kivilágított, fényfüzérrel felszerelt babakocsin tolta a picikéjét. A menet biztonságát a helyi polgárőrség autója biztosította.

Kelta eredetű hagyomány

A "Csokit vagy csalunk!" október 31.-i halloween-i szokás lényege, hogy jelmezbe öltözött gyerekek házról házra járnak és édességet kérnek a lakóktól. Az angol "trick or treat" kifejezés fordítása. Ez a szokás világszerte elterjedt és mára már Magyarországon is egyre népszerűbb. Eredete az európai kelta Samhain előtti esti szokásokig nyúlik. A kelták hite szerint október 31.-én átjáró nyílik az ég és a föld között a lelkek, a démonok, a jó és rossz szellemek átjuthatnak és bárit magukkal vihetnek. A szegények a gazdagok házainál kértek adományt, ám rémes álarcban indultak útnak - innen a beöltözés hagyománya -, hogy becsapják a rossz szellemeket. A hiedelmük szerint, ha nem látták szívesen a látogatót, akkor a rossz szellemekkel gyűlt meg a bajuk. Magyar népszokások között is akad "házról-házra járás", amelynek lényege az adomány kérése. Ilyen a Gergely járás, vagy a Luca-napi kotyolás.

A gyerekek minden állomásnál nagy örömmel szaladtak a kihelyezett cukorkák, csokik, sütik és gyümölcsök felé, „Csokit vagy csalunk!” felkiáltással.

Minden évben volt az Üveggyárban "Csokit vagy csalunk!"-járat és utána halloween-i buli a művelődési házban. Idén sajnos az eddigi szervező utóbbit már nem vállalta, így önszerveződés vette kezdetét a helyi Facebook-csoportban.

A gyerekek nagyon szeretik, az volt a legfontosabb, hogy nekik örömet szerezzünk.

– mesélte az egyik anyuka, aki elárulta: Márton-napi felvonulást is terveznek.