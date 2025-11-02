november 2., vasárnap

Achilles névnap

Bíróság

1 órája

Nem sejtette, hogy átverés: 9 milliót fizetett egy autóra, ami sosem létezett

Címkék#Tatabányai Járásbíróság#dohány#vádlott#összeg

Közös üzlet reményében utalt több millió forintot egy magyar férfi egy szlovák állampolgárnak. A csalás miatt most a tatabányai bíróságon felelhet tettéért a vádlott.

Kemma.hu

Egy ígéretesnek tűnő autóvásárlásból lett súlyos csalás: a szlovák állampolgárságú férfi több mint 9 millió forintot csalt ki egy magyar sértettől. A férfi közös üzletet ígért, de az autó sosem létezett – most a Tatabányai Járásbíróságon kell felelnie tettéért.

Csalás miatt körözik a férfit
A tatabányai bíróság dönthet a csalás ügyében, amelyben a vádlott több mint 9 millió forintot csalt ki egy jóhiszemű sértettől
Forrás:  Shutterstock

A vádirat szerint a vádlott több lépésben kért pénzt: először 1,2 millió, majd 3,8 millió forintot, aztán újabb összegeket az állítólagos járművek megvásárlására. A sértett hitt a haszonban, de végül csak apró részt kapott vissza a pénzéből. Az ügyészség szerint a férfi csalás bűntettét követte el, amiért letöltendő szabadságvesztésre és pénzbüntetésre számíthat.

A csalás nem egyedi: a NAV is sorra leplezi le a trükközőket

Október végén az M1-es autópályán is több hasonló visszaélésre derült fény. A NAV pénzügyőrei 600 doboz zárjegy nélküli dohányt találtak egy németországi fuvarban, amit fékbetétek mögé rejtettek. A sofőr tagadta, hogy tudott volna a rakományról.

Pár nappal korábban egy másik román kisbuszban 2190 doboz cigarettát buktattak le, amit tésztás dobozok közé rejtettek. A NAV több mint 5 millió forint értékű dohányárut foglalt le, és jövedéki törvénysértés miatt indított eljárást.

A Tatabányai Járásbíróság november 4-én tárgyalja az autóvásárlós csalás ügyét. A szlovák vádlottal szemben az ügyészség a kár megtérítését és börtönbüntetést is kilátásba helyezte.

