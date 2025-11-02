Nem sejtette, hogy átverés: 9 milliót fizetett egy autóra, ami sosem létezett

Egy ígéretesnek tűnő autóvásárlásból lett súlyos csalás: a szlovák állampolgárságú férfi több mint 9 millió forintot csalt ki egy magyar sértettől. A férfi közös üzletet ígért, de az autó sosem létezett – most a Tatabányai Járásbíróságon kell felelnie tettéért.

A tatabányai bíróság dönthet a csalás ügyében, amelyben a vádlott több mint 9 millió forintot csalt ki egy jóhiszemű sértettől

Forrás: Shutterstock

A vádirat szerint a vádlott több lépésben kért pénzt: először 1,2 millió, majd 3,8 millió forintot, aztán újabb összegeket az állítólagos járművek megvásárlására. A sértett hitt a haszonban, de végül csak apró részt kapott vissza a pénzéből. Az ügyészség szerint a férfi csalás bűntettét követte el, amiért letöltendő szabadságvesztésre és pénzbüntetésre számíthat.

