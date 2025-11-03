4 órája
Ahol gyász és élet összeér: fotókon a temetőből lett park, amelyet holtak szelleme vigyáz ma is
A bevásárlóközpont mellet csodaszép, gesztenyfákkal teli park várja a megpihenni vágyókat. Aki nem ismeri Esztergomot, talán nem is tudja: generációkon át temetkeztek itt az emberek...A Csalamádé temetőben jártunk.
Az esztergomi vasútállomáshoz közel, a Tesco mellett álló park, a Csalamádé temető ma már Esztergom egyik kedves parkja, ahol padokkal, hatalmas gesztenyefákkal szegélyezett úon kapcsolódhat ki az arra járó. A parkban emellett több háborús emlékmű is emlékeztet: egy régi temető földjén sétálgatunk....
Szegények temetőjéből park: a Csalamádé temető története
A Szent Anna temető, vagy ahogy a helyiek emelgetik: Csalamádé temető egykor a szegények temetője volt a Csalamádé városrész határán. Ahogy a wikipedia erről szóló szócikke írja: a temetőben még vízvezeték és ravatalozóhelyiség sem volt, és nem is volt körbekerítve. Emiatt a vasút felé vezető (ma Áchim András) útról letérő szekerek gyakran a temetőn keresztül vágtak át, tönkretéve a sírokat, fakereszteket.
A lakosság sürgette a kerítést, ám csak árkokat, földhányásokat húztak - pénz nem akadt kerítésre... Az Esztergom és Vidéke lapszámaiban rendszeresen írtak az elhanyagolt temetőről. Megemlítik, hogy olyan elhanyagolt, „amilyet még a legkisebb faluba sem látni".
Senki nem tisztelte a halottakat, gyakran legeltettek állatokat a területen, a városiak által "külső" temetőnek nevezett kegyhelyen. A '20-as években aztán végre elkészült a keítés, amit 1935-ben be is törtek, és ismét kocsival hajtottak keresztül a területen.
GALÉRIA: Fotókon park, amely a szegények és katonák temetője volt (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
A világháború poklának minden áldozatára emlékszik a park
A '30-as évek végén fásították a temetőt, majd kibővítették. A második világháború után a halottak elhantolására is kellett a terület, a kibővített a Szent Anna temetőben erre volt hely. 132 német katonát temettek el itt el. A holttesteket később exhumálták. A katonákat a Belvárosi és Budaörsi Katonai Temető és Emlékparkba szállították azokat, ám emlékművet kaptak, amelyet sz önkormányzat és az Esztergomi Német Nemzetiségi Önkormányzat állíttatott.
Itt nyugszanak a második világháborúban elesett egykori szovjet katonák is. A rendszerváltásig a nem messze elterülő szovjet laktanya katonái ápolák. A nyughelyeket 2017-ben felújították, a szovjet katonák neveit kőbe vésték.
Ezekkel szemben kapott helyet Esztergom első és egyetlen összvárosi második világháborús emlékműve, az esztergomi katonai és polgári áldozatok nevével. A hatalmas fekete gránitemlékművet Borosházi Tamás tervezte, 2023-ban adták át. A parkban mindenszentek napján mécsesek emlékeztetnek a világháború áldozataira.
