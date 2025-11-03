Ahol gyász és élet összeér: fotókon a temetőből lett park, amelyet holtak szelleme vigyáz ma is

Az esztergomi vasútállomáshoz közel, a Tesco mellett álló park, a Csalamádé temető ma már Esztergom egyik kedves parkja, ahol padokkal, hatalmas gesztenyefákkal szegélyezett úon kapcsolódhat ki az arra járó. A parkban emellett több háborús emlékmű is emlékeztet: egy régi temető földjén sétálgatunk....

Egykor a szegények temetője volt, ma közpark Esztergomban: ez a Csalamádé temető

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Szegények temetőjéből park: a Csalamádé temető története

A Szent Anna temető, vagy ahogy a helyiek emelgetik: Csalamádé temető egykor a szegények temetője volt a Csalamádé városrész határán. Ahogy a wikipedia erről szóló szócikke írja: a temetőben még vízvezeték és ravatalozóhelyiség sem volt, és nem is volt körbekerítve. Emiatt a vasút felé vezető (ma Áchim András) útról letérő szekerek gyakran a temetőn keresztül vágtak át, tönkretéve a sírokat, fakereszteket.

A lakosság sürgette a kerítést, ám csak árkokat, földhányásokat húztak - pénz nem akadt kerítésre... Az Esztergom és Vidéke lapszámaiban rendszeresen írtak az elhanyagolt temetőről. Megemlítik, hogy olyan elhanyagolt, „amilyet még a legkisebb faluba sem látni".

Senki nem tisztelte a halottakat, gyakran legeltettek állatokat a területen, a városiak által "külső" temetőnek nevezett kegyhelyen. A '20-as években aztán végre elkészült a keítés, amit 1935-ben be is törtek, és ismét kocsival hajtottak keresztül a területen.