9 perce

Üzent az Államkincstár: csak ekkor érkezik a családi pótlék

Címkék#család#élelmiszer utalvány#magyar államkincstár#időpontok

A családok számára minden hónapban kulcsfontosságú, mikor érkezik meg a támogatás. A családi pótlék 2025-ös utalása kapcsán fontos üzenetet küldött a Magyar Államkincstár.

Kemma.hu

Sok család számára kiemelten fontos információ, hogy mikor érkezik meg a számlára a családi pótlék, illetve a többi rendszeres támogatás. Novemberben viszont máshogy érkezik a juttatás.

októberi családi pótlék
A családi pótlék és más ellátások utalási időpontjait is tartalmazza a 2025-ös ütemezés
Fotó: Cast Of Thousands / Forrás:  Shutterstock

Mikor utalják a családi pótlékot?

Az Államkincstár tájékoztatása szerint a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), a gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka is minden hónapban a megszokott időszakban, jellemzően a hónap első napjaiban kerül kiutalásra. Az utalási napok többsége a hónap 2. és 4. napja közé esik, de idén is akadnak kivételek.

Az ünnepnapok vagy hosszú hétvégék esetén ez az ütemezés módosulhat. Most is ilyen helyzet állt elő: a novemberi utalás ezúttal a megszokottnál későbbi időpontra, november 4-ére esik. Azok a családok, akik postai úton kérik a juttatást, várhatóan a következő 2–4 munkanapon belül kapják kézhez az összeget.

Nyugdíjasoknak is járt plusz támogatás

A nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára is érkezett plusz támogatás az év második felében. A vártnál magasabb infláció miatt a kormány ősszel 42 ezer forintos nyugdíjkompenzációt biztosított, októberben pedig 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat is postára adtak. Az utalványokat piacokon, zöldségeseknél, henteseknél és pékségekben lehetett beváltani – vendéglátóhelyeken viszont nem.

 

 

