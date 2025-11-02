Üzent az Államkincstár: csak ekkor érkezik a családi pótlék

Sok család számára kiemelten fontos információ, hogy mikor érkezik meg a számlára a családi pótlék, illetve a többi rendszeres támogatás. Novemberben viszont máshogy érkezik a juttatás.

A családi pótlék és más ellátások utalási időpontjait is tartalmazza a 2025-ös ütemezés

Fotó: Cast Of Thousands / Forrás: Shutterstock

Mikor utalják a családi pótlékot?

Az Államkincstár tájékoztatása szerint a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), a gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka is minden hónapban a megszokott időszakban, jellemzően a hónap első napjaiban kerül kiutalásra. Az utalási napok többsége a hónap 2. és 4. napja közé esik, de idén is akadnak kivételek.

Az ünnepnapok vagy hosszú hétvégék esetén ez az ütemezés módosulhat. Most is ilyen helyzet állt elő: a novemberi utalás ezúttal a megszokottnál későbbi időpontra, november 4-ére esik. Azok a családok, akik postai úton kérik a juttatást, várhatóan a következő 2–4 munkanapon belül kapják kézhez az összeget.