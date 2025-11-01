november 1., szombat

Bulihangulat

1 órája

Olyan halloweeni táncot nyomtak a dorogi táncosok, hogy a járókelők is beálltak

Címkék#wednesday#halloween#tánc

Utcára vitte a halloweeni bulit a dorogi táncklub. Crazy Dance vezetője, Bredóka Anna olyan bulit szervezett, amelyhez az utcáról is csatlakozak és még Wednesday is elkerült.

Kemma.hu

Utcára vonult a Crazy Dance Sportegyesület: a street dance dorogi képviselői a művelődési ház előtt ropták Wednesday táncát, utána pedg beindult a halloweeni buli. 

Crazy Dance Halloween
A dorogi Crazy Dance az utcán halloweenozott
Forrás: Pap Attila/Youtube

Több mint százan ropták Wednesday áncát a Crazy Dance-el

 A dorogi Crazy Dance-nél a street dance, azaz az utcai tánc műfaját oktatja több mint 20 éve vezetőjük, Bredóka Anna. A csapat meghatározó szereplője a városi és környékbeli programoknak. Számos fellépésen találkozhattak velük a könyékbeliek- nem volt ez másképp most sem. Stílusukhoz híven közterületi táncos halloweent rendezett a dorogi Crazy Dance Sportegyesület október 30-án. A táncosok olyan bulit csapak, hogy az arra járók is kedvet kaptak a tánchoz.

Természetesen a jelmez erősen ajánlott volt, amibő nem volt hiány az est során. A szülők közül is akadt, aki elmaszkírozta magát. A csapat bemutatót is tartott: Wednesday táncát ropta több mint száz gyerek és fiatal Lady Gaga Bloody Mary című számára. A fiatalok közt népszerű  sorozatból ismert tánc vírusszerűen terjedt, így nem volt nehéz elsajátítaniuk a lépéseket. Ezután jött még egy saját koreográfia is.

- Olyan halloweeni bulit akartunk, ahová bárki bejöhet, vsatlakozhat a tánchoz - mesélte a halott menyasszonynak öltözött tánctanár, aki néhány ée városi kitüntetést is kapotközösségszervező munkájáért - Óriási volt a hangulat, sok arra járó beállt táncolni. Aki kért, a cukorkaosztáskor is kapott finomságot– mesélte nagy örömmel. 

A közterületi tánc nem újkeletű náluk: a pandémia idején utcára vitték karanténtáncukat. Mint Bredóka Anna - akit tanítványai Ancsának becéznek - nevetve hozzátette, ha tehetné, minden próbájukon a szabadban táncolna tanítványaival.

@annacrazydanceannaa #Crazydance💓💓💓 #Crazy #Halloveen #party #Dorog @𝓥𝓲𝓿𝓬𝓼𝓸𝓸💕 ♬ Adams Family Theme Song - Halloween DJ's

Horrorszoba a művelődési házban

A táncműsor után a művelődésu házban berendezett szabadulószoba és horrorszoba várt mindenkit. A borzongató helyszínekről a sikoltozások hallatszottak ki - de persze mindenki kijött, a hangulat azonban igazán halloweeni volt. 

- Sok segítséget kapunk az önkormányzattól és a művelődési háztól - mondta el Bredóka Anna, akinek tanítványai a buli után is dolgoznak következő fellépéseiken, illetve versenyre készülnek.

Sikereik nem maradnak el. Tavaly például Horvátországban aratták le a sikert a Crazy Dance-es lányok, idén peig Olaszországból tértek haza arannyal tömve.

 

