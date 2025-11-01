Olyan halloweeni táncot nyomtak a dorogi táncosok, hogy a járókelők is beálltak

Utcára vonult a Crazy Dance Sportegyesület: a street dance dorogi képviselői a művelődési ház előtt ropták Wednesday táncát, utána pedg beindult a halloweeni buli.

A dorogi Crazy Dance az utcán halloweenozott

Forrás: Pap Attila/Youtube

Több mint százan ropták Wednesday áncát a Crazy Dance-el

A dorogi Crazy Dance-nél a street dance, azaz az utcai tánc műfaját oktatja több mint 20 éve vezetőjük, Bredóka Anna. A csapat meghatározó szereplője a városi és környékbeli programoknak. Számos fellépésen találkozhattak velük a könyékbeliek- nem volt ez másképp most sem. Stílusukhoz híven közterületi táncos halloweent rendezett a dorogi Crazy Dance Sportegyesület október 30-án. A táncosok olyan bulit csapak, hogy az arra járók is kedvet kaptak a tánchoz.

Természetesen a jelmez erősen ajánlott volt, amibő nem volt hiány az est során. A szülők közül is akadt, aki elmaszkírozta magát. A csapat bemutatót is tartott: Wednesday táncát ropta több mint száz gyerek és fiatal Lady Gaga Bloody Mary című számára. A fiatalok közt népszerű sorozatból ismert tánc vírusszerűen terjedt, így nem volt nehéz elsajátítaniuk a lépéseket. Ezután jött még egy saját koreográfia is.

- Olyan halloweeni bulit akartunk, ahová bárki bejöhet, vsatlakozhat a tánchoz - mesélte a halott menyasszonynak öltözött tánctanár, aki néhány ée városi kitüntetést is kapotközösségszervező munkájáért - Óriási volt a hangulat, sok arra járó beállt táncolni. Aki kért, a cukorkaosztáskor is kapott finomságot– mesélte nagy örömmel.

A közterületi tánc nem újkeletű náluk: a pandémia idején utcára vitték karanténtáncukat. Mint Bredóka Anna - akit tanítványai Ancsának becéznek - nevetve hozzátette, ha tehetné, minden próbájukon a szabadban táncolna tanítványaival.

Horrorszoba a művelődési házban

A táncműsor után a művelődésu házban berendezett szabadulószoba és horrorszoba várt mindenkit. A borzongató helyszínekről a sikoltozások hallatszottak ki - de persze mindenki kijött, a hangulat azonban igazán halloweeni volt.

- Sok segítséget kapunk az önkormányzattól és a művelődési háztól - mondta el Bredóka Anna, akinek tanítványai a buli után is dolgoznak következő fellépéseiken, illetve versenyre készülnek.