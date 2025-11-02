november 2., vasárnap

Achilles névnap

16°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szezon gyümölcse

41 perce

Ez a szuperzöldség boldoggá tesz, de hazavágja a májad

Címkék#vitaminban#cékla#szervezet#immunrendszer#tápanyag#máj

A cékla nemcsak a tányéron színesíti meg az őszt, hanem a szervezetünkre is jótékony hatással van. A cékla hatásai közé tartozik a vérnyomás csökkentése, az emésztés javítása és a máj méregtelenítése, de túlzásba véve akár a vesére is veszélyes lehet. Mutatjuk, milyen betegségekre jó a cékla, mikor érdemes óvatosnak lenni, és hogyan fogyaszd helyesen ezt a szuperzöldséget.

Bajcsy Tünde

A cékla az ősz egyik legkeresettebb zöldsége a piacokon – Tatán jelenleg 500 forintért vásárolhatunk belőle egy kilogrammot. Nem véletlenül népszerű: a cékla hatásai miatt igazi szuperélelmiszerként tartják számon, hiszen javítja a vérkeringést, segíti az emésztést, és még a jókedvünkért is felel. De mint sok egészséges étel esetében, itt is igaz: a túlzás ártalmas lehet. A cékla pozitív hatásai mellett ugyanis számolni kell azzal is, hogy bizonyos körülmények között a cékla káros hatásai is megmutatkozhatnak.

A cékla hatásai: ez a szuperzöldség hazavág, ha nem figyelsz
Ez a szuperzöldség a szezon egyik kedvence, de vigyázz vele a cékla hatásai nem csak pozitívak lehetnek
Fotó: G.O. / Forrás: 24 Óra

A cékla hatásai a szervezetre

A cékla tele van értékes tápanyagokkal: C-vitaminban, vasban, káliumban, folsavban és antioxidánsokban gazdag, amelyek támogatják az immunrendszert és a sejtek védelmét. Jellegzetes színét a betalain nevű pigmentnek köszönheti, amely nemcsak festékanyag, hanem erős antioxidáns is – ez felelős azért is, ha a vizelet vagy a széklet céklavörössé válik. A cékla hatásai a szervezetre kiterjednek a szív- és érrendszeri, valamint az emésztési folyamatokra is – nem véletlenül ajánlják rendszeres, de mértékletes fogyasztását.

A cékla pozitív hatásai

A cékla igazi tápanyagbomba, ezért nem véletlenül tartják a „boldogság zöldségének”. Tehát akkor a cékla mire jó? Az agroinform.hu oldalán rengeteg hasznos információt lelünk arról, mi mindenre jó a cékla.
Rendszeres fogyasztása:

  • Csökkenti a vérnyomást, így támogatja a szív egészségét.
  • Segíti az emésztést és a bélrendszer kiegyensúlyozott működését.
  • Tisztítja a májat, elősegíti a zsírok lebontását.
  • Javítja a vérkeringést és a sejtek oxigénellátását.
  • Erősíti az immunrendszert, köszönhetően a magas antioxidáns-tartalomnak.
  • Fokozza a sportteljesítményt a természetes nitrátok révén.
  • Javítja a hangulatot, mivel betaint és triptofánt is tartalmaz, amelyek segítenek a stressz csökkentésében.

A sportolók körében is népszerű, mert természetes nitrátjai fokozzák az oxigénfelvételt, így növelik a teljesítményt.

A cékla negatív hatásai

A jóból is megárthat a sok – ez a céklára is igaz. Bizonyos esetekben a cékla káros hatásai is előtérbe kerülhetnek, különösen akkor, ha túl sokat fogyasztunk belőle, vagy érzékenyek vagyunk bizonyos összetevőire.

Milyen betegségekre jó a cékla? Vérszegénységre, magas vérnyomásra és emésztési gondokra jótékony – de máj- és vesebetegség esetén már óvatosan kell vele bánni.

A leggyakoribb kockázatok:

  • Vesekő kialakulása – az oxalátok a kalciummal kötődve apró kristályokat képezhetnek, amelyek idővel vesekövet okozhatnak.
  • Túlzott vérnyomáscsökkenés – főként azoknál, akik vérnyomáscsökkentőt szednek.
  • Májterhelés – a cékla hatása a májra kettős – kis mennyiségben tisztít, de túl sok belőle fémion-felhalmozódáshoz vezethet.
  • Emésztési panaszok – nyersen vagy nagy mennyiségben fogyasztva puffadást, gyomorgörcsöt okozhat.
  • Allergiás reakciók – ritkán, de előfordulhat túlérzékenység, bőrkiütés vagy anafilaxiás reakció is.

Ha pedig még több információt szeretnél a cékla negatív és pozitív hatásairól, akkor a celkainfo.hu oldalán érdemes körbenézni.

Miért színeződhet el a vizelet és a széklet a cékla fogyasztása után?

A cékla hatása a vizeletre (beeturia) és a székletre a betalain nevű pigmentnek köszönhető: ezt a festékanyagot a szervezet nem mindig bontja le teljesen, ezért átmenetileg pirosas árnyalat jelenhet meg. Ez ártalmatlan jelenség, és a céklalé hatásai után is gyakran megfigyelhető – nem a céklalé káros hatása, csupán természetes elszíneződés. Ha azonban az elszíneződés napokig fennáll, vagy más tünetek is jelentkeznek, érdemes orvossal konzultálni.

Így érdemes fogyasztani a céklát

A cékla főzése vagy sütése csökkenti az oxaláttartalmat, így a zöldség könnyebben emészthető és biztonságosabb lesz. A mindmegette.hu oldalán találunk néhány hasznos infót, hogyan építhetjük bele étrendünkbe.
Néhány tipp:

  • Hetente 2-3 alkalommal fogyaszd, ne minden nap.
  • Igyál mellé sok folyadékot, hogy a felesleges anyagok kiürülhessenek.
  • Kombináld más zöldségekkel – például répával, zellerrel vagy almával –, így kiegyensúlyozottabb lesz a hatása.
  • A friss céklát érdemes minél hamarabb elfogyasztani, mert állás közben nőhet a nitrát-tartalma.

A cékla tehát valóban boldogabbá és egészségesebbé tehet, de csak mértékkel fogyasztva. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetők a kellemetlen mellékhatások, és élvezhetjük ennek a gyönyörű, lila szuperzöldségnek minden előnyét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu