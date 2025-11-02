Ez a szuperzöldség boldoggá tesz, de hazavágja a májad

A cékla az ősz egyik legkeresettebb zöldsége a piacokon – Tatán jelenleg 500 forintért vásárolhatunk belőle egy kilogrammot. Nem véletlenül népszerű: a cékla hatásai miatt igazi szuperélelmiszerként tartják számon, hiszen javítja a vérkeringést, segíti az emésztést, és még a jókedvünkért is felel. De mint sok egészséges étel esetében, itt is igaz: a túlzás ártalmas lehet. A cékla pozitív hatásai mellett ugyanis számolni kell azzal is, hogy bizonyos körülmények között a cékla káros hatásai is megmutatkozhatnak.

Ez a szuperzöldség a szezon egyik kedvence, de vigyázz vele a cékla hatásai nem csak pozitívak lehetnek

Fotó: G.O. / Forrás: 24 Óra

A cékla hatásai a szervezetre

A cékla tele van értékes tápanyagokkal: C-vitaminban, vasban, káliumban, folsavban és antioxidánsokban gazdag, amelyek támogatják az immunrendszert és a sejtek védelmét. Jellegzetes színét a betalain nevű pigmentnek köszönheti, amely nemcsak festékanyag, hanem erős antioxidáns is – ez felelős azért is, ha a vizelet vagy a széklet céklavörössé válik. A cékla hatásai a szervezetre kiterjednek a szív- és érrendszeri, valamint az emésztési folyamatokra is – nem véletlenül ajánlják rendszeres, de mértékletes fogyasztását.

A cékla pozitív hatásai

A cékla igazi tápanyagbomba, ezért nem véletlenül tartják a „boldogság zöldségének”. Tehát akkor a cékla mire jó? Az agroinform.hu oldalán rengeteg hasznos információt lelünk arról, mi mindenre jó a cékla.

Rendszeres fogyasztása:

Csökkenti a vérnyomást , így támogatja a szív egészségét.

, így támogatja a szív egészségét. Segíti az emésztést és a bélrendszer kiegyensúlyozott működését.

Tisztítja a májat, elősegíti a zsírok lebontását.

Javítja a vérkeringést és a sejtek oxigénellátását.

Erősíti az immunrendszert, köszönhetően a magas antioxidáns-tartalomnak.

Fokozza a sportteljesítményt a természetes nitrátok révén.

Javítja a hangulatot, mivel betaint és triptofánt is tartalmaz, amelyek segítenek a stressz csökkentésében.

A sportolók körében is népszerű, mert természetes nitrátjai fokozzák az oxigénfelvételt, így növelik a teljesítményt.

A cékla negatív hatásai

A jóból is megárthat a sok – ez a céklára is igaz. Bizonyos esetekben a cékla káros hatásai is előtérbe kerülhetnek, különösen akkor, ha túl sokat fogyasztunk belőle, vagy érzékenyek vagyunk bizonyos összetevőire.