Ez a népi csodaszer ingyen van, Borbás Marcsi se véletlenül ajánlja
A természet ajándéka ott nő a mezők és erdők szélén, mégis kevesen ismerik igazi értékét. Borbás Marcsi galagonya iránti rajongása nem véletlen: ez a piros bogyó tele van vitaminnal és és szívbarát hatóanyagokkal.
Borbás Marcsi galagonyarajongó, és nem is titkolja: egy friss bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a galagonya vitamintartalmát télen is élvezhetjük – elég egy bögre forró teával megörvendeztetni magunkat. Frissen zselét vagy mártást is készíthetünk belőle, de akár egészben, fagyasztva is eltehetjük későbbre. Nem csoda, hogy Borbás Marcsi galagonyareceptjei rendre hatalmas népszerűségnek örvendenek: a növény nemcsak finom, hanem igazi szíverősítő, mellékhatások nélkül.
Szíverősítő, nyugtató, stresszoldó – a galagonya ereje
A galagonya a szív védőnövénye, amely természetes módon támogatja a keringést, csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet. Már napi néhány csésze galagonyatea is segíthet a szívizomzat vérellátásának javításában. A modern fitoterápia az egyik legbiztonságosabb gyógynövényként tartja számon, mivel mellékhatásai még hosszan tartó fogyasztás esetén sem ismertek. Nem csoda, hogy 2015-ben az év gyógynövénye lett.
Borbás Marcsi galagonyareceptje
A galagonyából nemcsak tea, hanem lekvár, mártás, sőt zselé is készíthető. A frissen szedett bogyókat át kell törni, kevés vízzel és cukorral puhára főzni, majd átszűrni. Aki szereti a fűszeres ízeket, adhat hozzá fahéjat, szegfűszeget vagy vaníliát. Az így kapott galagonyapüré akár szörpnek is kiváló alap, de zselés formában is eltehető télire.
Egy bögre nyugalom – Borbás Marcsi galagonyatippjei télre
A hideg hónapokban is érdemes galagonyát fogyasztani. Egy teáskanál szárított levél vagy virágos hajtás forró vízben áztatva igazi szíverősítő teát ad, amely segít lecsendesíteni a mindennapi feszültséget. Borbás Marcsi szerint „elég egy bögre forró teával megörvendeztetnünk magunkat” – a galagonya nemcsak a testet, de a lelket is ápolja.
Akár teában, akár lekvárban, a galagonya igazi népi kincs, amelynek gyógyhatásait már az ókorban is ismerték. Borbás Marcsi galagonya tippjei arra emlékeztetnek: a természetben ott van minden, amire a testünknek és a lelkünknek szüksége van – csak nyitott szemmel kell járni, és bátran beemelni ezeket az ajándékokat a mindennapjainkba.
Nemcsak a galagonyához ért – Borbás Marcsi a kertben is mester
Nemcsak a galagonyához ért Borbás Marcsi: a kertgondozás is igazi szakértő. Kertünk kártevői mindig fejtörést okoznak, különösen ha vegyszerek helyett a természetes megoldásokat részesítjük előnyben. Borbás Marcsi megmutatta azt is, hogyan tarthatjuk kordában a rovarokat és más kerti betolakodókat házi szerekkel, növényi permetekkel és hasznos rovarok bevonásával – így a kert nemcsak egészségesebb – így a kert nemcsak egészségesebb, hanem fenntarthatóbb is lesz.