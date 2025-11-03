Ez a népi csodaszer ingyen van, Borbás Marcsi se véletlenül ajánlja

Borbás Marcsi galagonyarajongó, és nem is titkolja: egy friss bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a galagonya vitamintartalmát télen is élvezhetjük – elég egy bögre forró teával megörvendeztetni magunkat. Frissen zselét vagy mártást is készíthetünk belőle, de akár egészben, fagyasztva is eltehetjük későbbre. Nem csoda, hogy Borbás Marcsi galagonyareceptjei rendre hatalmas népszerűségnek örvendenek: a növény nemcsak finom, hanem igazi szíverősítő, mellékhatások nélkül.

Borbás Marcsi galagonya rajongó, és nem is csoda: ez a gyógynövény ezerképpen felhasználható

Forrás: egy.hu / Borbás Marcsi oldala

Szíverősítő, nyugtató, stresszoldó – a galagonya ereje

A galagonya a szív védőnövénye, amely természetes módon támogatja a keringést, csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet. Már napi néhány csésze galagonyatea is segíthet a szívizomzat vérellátásának javításában. A modern fitoterápia az egyik legbiztonságosabb gyógynövényként tartja számon, mivel mellékhatásai még hosszan tartó fogyasztás esetén sem ismertek. Nem csoda, hogy 2015-ben az év gyógynövénye lett.

Borbás Marcsi galagonyareceptje

A galagonyából nemcsak tea, hanem lekvár, mártás, sőt zselé is készíthető. A frissen szedett bogyókat át kell törni, kevés vízzel és cukorral puhára főzni, majd átszűrni. Aki szereti a fűszeres ízeket, adhat hozzá fahéjat, szegfűszeget vagy vaníliát. Az így kapott galagonyapüré akár szörpnek is kiváló alap, de zselés formában is eltehető télire.

Egy bögre nyugalom – Borbás Marcsi galagonyatippjei télre

A hideg hónapokban is érdemes galagonyát fogyasztani. Egy teáskanál szárított levél vagy virágos hajtás forró vízben áztatva igazi szíverősítő teát ad, amely segít lecsendesíteni a mindennapi feszültséget. Borbás Marcsi szerint „elég egy bögre forró teával megörvendeztetnünk magunkat” – a galagonya nemcsak a testet, de a lelket is ápolja.

Akár teában, akár lekvárban, a galagonya igazi népi kincs, amelynek gyógyhatásait már az ókorban is ismerték. Borbás Marcsi galagonya tippjei arra emlékeztetnek: a természetben ott van minden, amire a testünknek és a lelkünknek szüksége van – csak nyitott szemmel kell járni, és bátran beemelni ezeket az ajándékokat a mindennapjainkba.