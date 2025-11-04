Halloweeni bulin gyűjtöttek a menhelynek az aranyszívű autósok

A K-Emat, azaz Komárom-Esztergom Vármegyei Márkafüggetlen Autóstalálkozók szervezői összefogtak az esztergomi Bogáncs Kutyamenhelyért. A bulit és a jótékonyságot egybegyúrták a 117-es út mellett.

Több mint három mázsa adományt kapott a Bogáncs Kutyamenhely

A 117-es út mellett levő Táti tó parkolójában gyülekeztek a résztvevők a K-Emat autós halloweeni bulijára, amelyen a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány javára is gyűjtöttek.

A K-Emat egyik szervezője, Mercédesz elmondta: jó kapcsolatban állnak a városban is kitüntetett Pálmai Andrea-vezette Bogáncsosokkal, rendszeresen szerveznek nekik gyűjtést. Kopácsi Fanni, az esztergomi menhely egyik munkatársa képviselte a kisállatotthont a helyszínen.

- Magam is nagy autós vagyok, szóval az autózás és az állatok nálam a két szerelem - fogalmazott nevetve Fanni, aki mellett kilószámra gyűltek a száraz- és konzerves tápok. Emellett egy pénzadományoknak kitett dobozkában is gyűlt az összeg – Étel mindig kell a kutyusoknak, akiknek a jobb minőségű tápokat igyekszünk mindig beszerezni. Ám bárminek örülnek, minden elfogy, hiszen kicsit több mint 140 kutyus lakik nálunk. A gyepmesteri teendőket is a Bogáncs látja el a városban – a döbbenetes számú kutya tiszta, gondozott környezetben él.

Fanni hozzátette: A kutyusokat fajtájuk és természetük alapján osztják el a kennelekben.

A szombat esti gyűjtés végén 230 kilogramm száraz, és 95 kilogramm konzerves táp, valamint egy szatyor kutyanasi gyűlt össze.

Matracot nem, ám sokminden mást elfogadnak

A kutyákon kívül macskákra is vigyáznak, az állatoknak pedig folyamatosan fogadnak el adományt.

– A téli időszakban száraz szalmára van szükség, ezen fekszenek az állatok. Az év egészében szívesen fogadunk faforgácsot. Tisztítószer, fertőtlenítőszerből is mindig sok fogy, hogy tisztán tartsuk a kenneleket, és az egész területet.

Hozzátette: takarókat, lepedőket, plédeket is használnak az állatok alá. Sokan matracot is adományoznának, ám ezt azért nem vesznek át, emrt a kuyták szétszednék.