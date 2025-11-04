november 4., kedd

Károly névnap

10°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

2 órája

Halloweeni bulin gyűjtöttek a menhelynek az aranyszívű autósok

Címkék#Bogáncs Kutya-és Kisállatotthon Alapítvány#autóstalálkozó#Márkafüggetlen Autóstalálkozó#halloween

Autós halloweenen adakoztak az autósok. A halloweeni díszbe öltözött autók mellett gyűjtöttek a Bogáncs Kutyamenhelynek.

Feleki Marietta

A K-Emat, azaz Komárom-Esztergom Vármegyei Márkafüggetlen Autóstalálkozók szervezői összefogtak az esztergomi Bogáncs Kutyamenhelyért. A bulit és a jótékonyságot egybegyúrták a 117-es út mellett.

A Bogáncs Kutyamenhelynek gyűjtöttek az autósok
K-Emat Autóstalálkozón gyűjtöttek a Bogáncs Kutyamenhelynek
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Több mint három mázsa adományt kapott a Bogáncs Kutyamenhely

A 117-es út mellett levő Táti tó parkolójában gyülekeztek a résztvevők a K-Emat autós halloweeni bulijára, amelyen a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány javára is gyűjtöttek.

A K-Emat egyik szervezője, Mercédesz elmondta: jó kapcsolatban állnak a városban is kitüntetett Pálmai Andrea-vezette Bogáncsosokkal, rendszeresen szerveznek nekik gyűjtést. Kopácsi Fanni, az esztergomi menhely egyik munkatársa képviselte a kisállatotthont a helyszínen. 

- Magam is nagy autós vagyok, szóval az autózás és az állatok nálam a két szerelem - fogalmazott nevetve Fanni, aki mellett kilószámra gyűltek a száraz- és konzerves tápok. Emellett egy pénzadományoknak kitett dobozkában is gyűlt az összeg – Étel mindig kell a kutyusoknak, akiknek a jobb minőségű tápokat igyekszünk mindig beszerezni. Ám bárminek örülnek, minden elfogy, hiszen kicsit több mint 140 kutyus lakik nálunk. A gyepmesteri teendőket is a Bogáncs látja el a városban – a döbbenetes számú kutya tiszta, gondozott környezetben él. 

K-Emat Autóstalálkozón gyűjtöttek a Bogáncs Menhelynek
K-Emat Autóstalálkozón gyűjtöttek a Bogáncs Menhelynek
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Fanni hozzátette: A kutyusokat fajtájuk és természetük alapján osztják el a kennelekben.

A szombat esti gyűjtés végén 230 kilogramm száraz, és 95 kilogramm konzerves táp, valamint egy szatyor kutyanasi gyűlt össze.

K-Emat Autóstalálkozón gyűjtöttek a Bogáncs Menhelynk
K-Emat Autóstalálkozón gyűjtöttek a Bogáncs Menhelynek
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Matracot nem, ám sokminden mást elfogadnak

A kutyákon kívül macskákra is vigyáznak, az állatoknak pedig folyamatosan fogadnak el adományt. 

– A téli időszakban száraz szalmára van szükség, ezen fekszenek az állatok. Az év egészében szívesen fogadunk faforgácsot. Tisztítószer, fertőtlenítőszerből is mindig sok fogy, hogy tisztán tartsuk a kenneleket, és az egész területet. 

Hozzátette: takarókat, lepedőket, plédeket is használnak az állatok alá. Sokan matracot is adományoznának, ám ezt azért nem vesznek át, emrt a kuyták szétszednék.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu