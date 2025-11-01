november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Paranormális

1 órája

Különös üzenetet küldött Halottak napja előtt a túlvilágról Berki Krisztián

Címkék#Berki Krisztián#Lénárt Évi#parapszichológus#szellem

Különös történet látott napvilágot a halottak napja előtti napokban: Lénárt Évi parapszichológus szerint ismét kapcsolatba lépett az elhunyt médiaszemélyiséggel. Állítása szerint Berki Krisztián szelleme most is figyeli családját, és megható üzenetet küldött nekik a túlvilágról.

Kemma.hu

Több mint három év telt el azóta, hogy az ország egyik legmegosztóbb médiaszemélyisége, a tatabányai származású Berki Krisztián tragikus hirtelenséggel, mindössze 41 éves korában elhunyt. Az egykori sportoló és üzletember halálhíre az egész országot megrázta: holtan találták IX. kerületi lakásának erkélyén, 2022. május 6-án. A tragédia körülményei máig tisztázatlanok, hiszen özvegye, Berki Mazsi soha nem hozta nyilvánosságra a boncolási jegyzőkönyvet. Azóta is sokan találgatják, mi történt valójában – és most újabb rejtélyes hírek érkeztek róla a halottak napja közeledtével.

Több, mint három éve hunyt el Berki Krisztián - most ismét üzent a síron túlról.
Több, mint három éve hunyt el Berki Krisztián -  most ismét üzent a síron túlról.
Forrás:  Bors

Ismét felbukkant Berki Krisztián szelleme – üzent a lányainak

Lénárt Évi parapszichológus elmondása szerint évek óta kapcsolatban áll Berki Krisztián szellemével, és most, lánya születésnapját követően ismét megjelent neki az egykori médiasztár lelke. Ahogy a Bors is megírta, a látó azt állítja, az üzenet ezúttal is a családnak szólt:
 

Ott vagyok melletted, kislányom, nagyon szeretlek. Mindig kísérem lépteidet, mikor alszol, őrizlek téged, sose hagylak el. Nagyon várja, hogy majd kimenjenek hozzá a temetőbe – nagyon hiányoznak neki a lányai.

 

Lénárt Évi szerint Berki Krisztián lelke továbbra is figyeli gyermekeit, és „minden este jó éjt puszit ad” a homlokukra. A parapszichológus korábban arról is beszélt, hogy Krisztián idősebb lánya, Natasa Zselyke is érzékeli édesapja jelenlétét: rajzain keresztül kommunikál vele. Egy alkalommal például olyan képet hagyott a síron, amelyen az apukájával és a kutyákkal sétált – más figura nem is szerepelt rajta. A jósnő szerint ez is azt mutatja, hogy a kötelék apa és lánya között a halál után sem szakadt meg.

Le akar születni – új életet szeretne Berki Krisztián 

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy több spirituális látó is azt állítja, Berki Krisztián szelleme időről időre visszatér az élők közé. Lénárt Évi elárulta, miért: elmondása szerint Krisztián nagyon szereti a gyermekeit, és le szeretne születni, hogy újra köztük lehessen.

Mindenképpen Berki Mazsiékhoz születne, mert a kislányával, Emmával kevesebb időt tölthetett együtt. Nagyon fontos számára, hogy a gyermek közelében legyen, nem tud tőle elszakadni

– mondta a parapszichológus.

@borsonline Megjelent a szerkesztőségünkben Berki Krisztián szelleme #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou #lenartevi #berkikrisztian #szellem #joslat #josno #berkimazsi #bors ♬ eredeti hang – Bors - Bors

A jósnő hozzátette, hogy lelke, Berki Krisztián kislánya, Emma féltestvéreként vagy unokatestvéreként térne vissza, mivel közös életükben kevés idő adatott nekik. A parapszichológus szerint ez is azt mutatja, hogy a médiaszemélyiség lelke még mindig erősen kötődik a családjához, és nem tud végleg elszakadni tőlük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu