Különös üzenetet küldött Halottak napja előtt a túlvilágról Berki Krisztián

Több mint három év telt el azóta, hogy az ország egyik legmegosztóbb médiaszemélyisége, a tatabányai származású Berki Krisztián tragikus hirtelenséggel, mindössze 41 éves korában elhunyt. Az egykori sportoló és üzletember halálhíre az egész országot megrázta: holtan találták IX. kerületi lakásának erkélyén, 2022. május 6-án. A tragédia körülményei máig tisztázatlanok, hiszen özvegye, Berki Mazsi soha nem hozta nyilvánosságra a boncolási jegyzőkönyvet. Azóta is sokan találgatják, mi történt valójában – és most újabb rejtélyes hírek érkeztek róla a halottak napja közeledtével.

Forrás: Bors

Ismét felbukkant Berki Krisztián szelleme – üzent a lányainak

Lénárt Évi parapszichológus elmondása szerint évek óta kapcsolatban áll Berki Krisztián szellemével, és most, lánya születésnapját követően ismét megjelent neki az egykori médiasztár lelke. Ahogy a Bors is megírta, a látó azt állítja, az üzenet ezúttal is a családnak szólt:



Ott vagyok melletted, kislányom, nagyon szeretlek. Mindig kísérem lépteidet, mikor alszol, őrizlek téged, sose hagylak el. Nagyon várja, hogy majd kimenjenek hozzá a temetőbe – nagyon hiányoznak neki a lányai.

Lénárt Évi szerint Berki Krisztián lelke továbbra is figyeli gyermekeit, és „minden este jó éjt puszit ad” a homlokukra. A parapszichológus korábban arról is beszélt, hogy Krisztián idősebb lánya, Natasa Zselyke is érzékeli édesapja jelenlétét: rajzain keresztül kommunikál vele. Egy alkalommal például olyan képet hagyott a síron, amelyen az apukájával és a kutyákkal sétált – más figura nem is szerepelt rajta. A jósnő szerint ez is azt mutatja, hogy a kötelék apa és lánya között a halál után sem szakadt meg.

Le akar születni – új életet szeretne Berki Krisztián

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy több spirituális látó is azt állítja, Berki Krisztián szelleme időről időre visszatér az élők közé. Lénárt Évi elárulta, miért: elmondása szerint Krisztián nagyon szereti a gyermekeit, és le szeretne születni, hogy újra köztük lehessen.

Mindenképpen Berki Mazsiékhoz születne, mert a kislányával, Emmával kevesebb időt tölthetett együtt. Nagyon fontos számára, hogy a gyermek közelében legyen, nem tud tőle elszakadni

– mondta a parapszichológus.