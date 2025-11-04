Mérlegelte a beköltözési korlátot Nyergesújfalu, így döntöttek

Az önazonossági törvény hatályba lépése után több Komárom-Esztergom vármegyei település helyi rendeletben korlátozta a beköltözést bizonyos területeire. A helyi önazonosságról kérdeztük Nyergesújfalu polgármesterét, és arról, terveznek-e beköltözési korlátozást.

Mérlegelte a beköltözési korlátozást Nyergesújfalu

Beköltözési korlát Esztergom környékén: így léptek a települések

A helyi önazonosság lehetősége nyár óta áll rendelkezésre az önkormányzatoknak. Felhatalmazást kaptak arra, hogy megszabják, ki-milyen feltételekkel költözhet be a településre, illetve korlátozhatják is bizonyos területekre való beköltözést, lakcímlétesítést. Ezen belül annak mentességek, mint péládul ha valaki támogatott konstrukcióban, CSOK-kal vagy a 3 százalékos hitellel vásárolna ingatlant az adott településen. Az önkormányzatnak lehetősége van elővásárlással élni, ha valaki elad egy ingatlant.

A törvény adta lehetőséggel nemrég Héreg, Szomor és Gyermely már élt. A három önkormányzat - külön-külön helyi rendeletben - a külterületi, zártkerti ingatlanokon tiltotta meg a lakcímlétesítés lehetőségét.

Elsősorban a külterületek urbainálódását szeretnék megakadályozni, illetve az ingatlanspekulánsok kedvét szeretnék elvenni, hogy úgy adjanak el telkeket, ingatlanokat lakóingatlanként, hogy ott az építési előírások korlátozottak.

Nyergesújfalu mérlegelte a helyi önazonossági rendeletet

A témában több önkormányzatot is megkérdeztünk, szeretne-e élni korlátozással. Tokodon például a lakosokat kérdezték a rendelet megalkotásáról. Leányvár és Tokodaltáró önkormányzata azonban nem tervez helyi önazonossági rendeletet alkotni. A 10-es út jelentős ipartelepülése, Nyergesújfalu polgármesterét is megkérdeztük. A Duna parti város népszerű célpont az ingatlanvásárolóknak. Mihelik Magdolna azonban kifejtette: nem terveznek beköltözési korlátot hozni.

– Képviselői vagy lakossági jelzés nem érkezett a témában. A felmérés pedig nem feltétlenül mutatná az össztársadalmi akaratot. Népszavazás várhatóan nem lesz a kérdésben, ami esetleg támpontot jelenthetne. A külterületi – egyelőre kezelhető - letelepedési problémák miatt megnéztük hivatali szinten, érdemes volna-e ott a szabályozási lehetőséget alkalmazni, de erre nem ez a megoldás – fogalmazott Mihelik Magdolna.