Helyszínelés

29 perce

Mentő rohant a Duna parti településre, egy ember megsérült a balesetben

Címkék#mentő#sérülés#baleset

Elvesztette az uralmat autója felett a sőfőr. A 11-es főúton történt balesetnek sérültje is van. Itt vannak a baleset részletei.

Kemma.hu

November 3-án baleset törtét a 11-es főúton Pilismarótnál. A pilismaróti balesethez rendőrség és a katasztrófavédelem, illetve a mentők is a helyszínre siettek.

Budapest,Hungary,July,18,,2020,View,Of,A,Traditional,Hungarian sziréna, baleset, karambol, mentő, 10-es főút
Nagy baleset történt a 10-es főúton
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Mentő rohant a balesethez a 11-es főútra

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint lesodródott az úttestről és a szántóföldre csapódott egy személyautó a 11-es főúton, Pilismarót közelében, az 57. kilométernél. 

A járműben egy ember utazott, hozzá mentők érkeztek a helyszínre. Mint a Komárom-Esztergom Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől megtudtuk: a rendőrség még helyszínel a szakaszon. Elmondta azt is, hogy a balesetben megsérült a járműben utazó személy. A műszaki mentést végző esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.

A vármegyei utakon megrázó héten vagyunk túl, ami a baleseteket illeti. A legmegrázóbb eset az M1-esen történt, ahol 10 ember, köztük két gyerek is életveszélyesen megsérült. A heti összefoglalónkból kiderülnek a részletek.

 

