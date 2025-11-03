Mentő rohant a Duna parti településre, egy ember megsérült a balesetben

November 3-án baleset törtét a 11-es főúton Pilismarótnál. A pilismaróti balesethez rendőrség és a katasztrófavédelem, illetve a mentők is a helyszínre siettek.

Mentő rohant a balesethez a 11-es főútra

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint lesodródott az úttestről és a szántóföldre csapódott egy személyautó a 11-es főúton, Pilismarót közelében, az 57. kilométernél.

A járműben egy ember utazott, hozzá mentők érkeztek a helyszínre. Mint a Komárom-Esztergom Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől megtudtuk: a rendőrség még helyszínel a szakaszon. Elmondta azt is, hogy a balesetben megsérült a járműben utazó személy. A műszaki mentést végző esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.

