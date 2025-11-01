Halálos baleset Komárom határában: az úttesten ülhetett az áldozat

Szörnyű tragédia árnyékolta be a Mindenszentek és Halottak napja előtti estét. Miközben sokan mécseseket gyújtanak szeretteik sírjánál, Komárom határában, Szlovákiában egy ember vesztette életét péntek este. A Hoffer benzinkút közelében történt halálos baleset újra emlékeztet arra, milyen törékeny az élet és mennyire fontos a figyelem az utakon – különösen az őszi, sötét estéken.

A helyszínen mentők és rendőrök dolgoztak péntek este Komárom határában, ahol halálos baleset történt az Örsújfalu felé vezető úton

Forrás: Beküldött fotó

Tragikus baleset a határon

Pénteken, röviddel 19 óra után tragikus kimenetelű baleset történt Észak-Komáromból kifelé menet, a 63-as Pozsony felé vezető úton Örsújfalu előtt. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, de a gyalogos életét már nem tudták megmenteni.

A szlovák rendőrség szombat reggeli közleménye szerint egy 53 éves Renault-sofőr ütközött egy 60 éves férfival, aki az úttesten ült. A férfi a helyszínen életét vesztette. A sofőr alkoholtesztje negatív volt, a rendőrség vizsgálja a körülményeket.

Szemtanú: „Csak egy fekete foltot láttam felrepülni”

Egy helyi férfi, Attila a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a Hoffer benzinkútnál volt a baleset idején.

Hallottam, ahogy csikorog a gumi, és láttam, ahogy egy fekete folt felrepül. Először nem tudtam, mi az. Csak később vettem észre, hogy egy ember feküdt az út szélén

– mondta.

Attila szerint a sofőr azonnal félreállt, és sokkos állapotban várta a mentőket.

A mentősök kiugrottak a kocsiból, de már nem tudtak segíteni. Ránéztek, és rögtön letették a fekete fóliát.

A gyalogost korábban kórházba vitték

A falubeliek elmondása szerint az elgázolt férfit napközben rosszullét miatt kórházba vitték, de később elengedték, és gyalog indult haza Csicsóra. Azt feltételezik, hogy útközben alkoholt fogyasztott, majd az út szélén pihent meg, amikor a baleset bekövetkezett.

A szemtanúk szerint az autó nem sérült meg súlyosan, ami arra utalhat, hogy a férfi ülhetett vagy feküdhetett az úton.

Hajnali egyig tartott a helyszínelés

A baleset után a rendőrök több órán át helyszíneltek, az útszakaszt lezárták, a forgalmat elterelték. A sofőrt kihallgatták, a helyszínen szlovák televíziós stáb (JOJ TV) is forgatott.