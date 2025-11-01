november 1., szombat

Baleset

1 órája

Elképesztő mentőakció a Gerecsében: kirándulók állták el a mentőcsapat útját

Szinte minden hétvégén történik valamilyen baleset a hegyekben, de a mostani eset különösen tanulságos volt. A baleset a Gerecsében, a Peskő-barlangnál történt, ahol a segítők munkáját ezúttal a természetjárók nehezítették meg.

Kemma.hu
A Gerecsében történt baleset utáni mentést jócskán megnehezítették a kirándulók

Forrás: Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

A novemberi szokatlanul enyhe idő sokakat csábított kirándulásra, ám egy súlyos baleset rávilágított arra, mennyire fontos az elővigyázatosság a természetben. A Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint délelőtt riasztást kaptak a Peskő-barlanghoz, ahol egy kiránduló megsérült. A bajbajutott megközelítése azonban nehézségekbe ütközött, mert a vértestolnai bekötőút mentén, az erdei dózerúton több autós is leparkolta járművét, teljesen elzárva ezzel a mentők útját.

A baleset végül szerencsésen végződött

A Vértestolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület három tagja egy off-road járművel végül el tudott jutni a sérült közelébe, és a mentés sikeresen befejeződött. A bajba jutott kirándulót a terepjáróval lehozták a műúthoz, ahol az Országos Mentőszolgálat dolgozói átvették és ellátták. A tűzoltók hangsúlyozták, hogy a jövőben a természetjárók legyenek figyelmesebbek, és járműveiket mindig úgy parkolják le, hogy azok ne akadályozzák a mentőegységek mozgását – hiszen a hasonló baleseteknél minden perc számít.

Nem csoda, hogy a kirándulók ellepték a Gerecsét, ugyanis különösen kellemes volt a mai őszi idő, és november első napján sem köszönt be az igazi hideg. A hétvégi időjárás Komárom-Esztergom vármegyében továbbra is enyhe marad, de holnap estére jön a változás.

