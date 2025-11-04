10-en sérültek meg, apró rettegő utast találtak a mentők az autópályán +fotók

Október végén történt az a súlyos baleset az M1-es autópályán, amelyben az átterelt forgalmi sávban egy 41 éves sofőr megpróbálta kikerülni a megtorpanó kocsisort, és áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy Győr felé szabályosan közlekedő Mercedes Sprinter kisbusszal. A kisbuszban, amit egy 31 éves férfi vezetett, hatan, a másik járműben négyen utaztak.

Baleset az M1-es autópályán: apró utast is találtak a mentők

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Mind a 10-en megsérültek, köztük két gyermeket életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba vinni. Most újabb részletek derültek ki az esetről, hiszen egy másik, apró utast is találtak a mentősök.